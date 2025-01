V zaostalém Rusku je dle slovenských politiků dobře, stejné hlouposti už hlásal Fučík

Rasismus je hnusné zlo, ale zákaz černého vzadu by byl kontraproduktivní

Opravdu nechápu, proč někomu vadí lidová tříkrálová koleda, kde se zpívá, co ty černý, co tam vzadu, To přece není rasismus, ale pouhé označení jednoho ze tří králů. Je to zbytečně nafouknutý pseudoproblém.