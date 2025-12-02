„V Rusku neplatilo, co se dohodlo, a tak jsme raději odešli,“ uvedl ředitel české firmy

Zkušenosti brněnské společnosti Gentec s ruskými a běloruskými trhy jsou tristní. Rusové nedrželi slovo, neplatilo co se dohodlo, a tak se tato úspěšná firma raději zaměřila na západní trhy.

Rusko neumí ochránit soukromé investice a podnikaní v něm či obchodování s touto zemí je velmi riskantní. Brněnská firma GENTEC CHP, specialista na výrobu kogeneračních jednotek, se z rodinného projektu vypracovala mezi světové lídry v oboru kombinované výroby elektřiny a tepla. „Export dnes tvoří více než 70 % našich tržeb a působíme už ve 14 zemích světa,“ uvedl na webu focuson.cz ředitel společnosti Václav Klein.

Jenomže ne všude se tato úspěšná firma dokázal prosadit. Její pokusy o expanzi na východní trhy, jako Rusko nebo Bělorusko, se neosvědčily. „Bylo to složité prostředí, kde málokdy platilo to, co se řeklo. Když jsme pak přišli na západní trhy, všechno fungovalo standardně a transparentně,“ zdůraznil kulantně ředitel Klein.

Je ovšem třeba říci naplno, že nejde obchodovat tam, kde se obchodní partneři chovají nesolidně a hrozí, že Vás podrazí. Tyto brněnské zkušenosti by měly varovat každého před podnikáním a obchodováním v Rusku. Na Západě jsme zvyklí na určitý standard, který funguje. V Rusku to ovšem neplatí a podnikatelské prostředí je zde děsivé.

Pro Rusko jsou typické masivní korupce, neexistence nezávislé justice, nemožnost dovolat se spravedlnosti a neschopnost ochránit soukromé vlastnictví a podnikání. V ruském podnikatelském prostředí je také běžné placení výpalného tzv. kryši, výběrčími bývají většinou důstojníci silových složek, policie, armády a tajných služeb. Podnikání v Rusku tak může být obrovským rizikem s velmi smutným koncem, na to je třeba pamatovat.

Zdroje:

Brněnský Gentec má 70 % tržeb ze zahraničí. V Rusku neplatilo to, co se řeklo. Západ je jinde | FocusOn

Po Ukrajině poprvé také USA. Expanze českých kogeneračních jednotek od GENTEC CHP do zahraničí úspěšně pokračuje | Peníze.cz

Rusko? Pro Česko není ani významný obchodní partner, říká ekonom - Seznam Zprávy

úterý 2.12.2025

Jan Ziegler

  • Počet článků 3639
  • Celková karma 18,49
  • Průměrná čtenost 1716x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

