V Dobřichovicích budou vystaveny pozoruhodné vánoční betlémy

Vánoce bez jesliček zobrazující narození Ježíše Krista si snad ani nelze představit. Letos budou k vidění netradiční betlémy od autora úspěšného i na betlémářské přehlídce v Itálii v Dobřichovicích nedaleko Prahy.

Neobvyklé betlémy souboru Ludus Musicus podle předlohy Waclawa Moraka z let 1820-1840 budou vystaveny od 26. prosince do 4. ledna v dobřichovickém zámku. Jejich autorem je František Běhounek, který je unikátní technologií vyrábí už přes 40 let. „Dělám je podle tištěné předlohy pana Moraka z 19. století, které byly ve své době velmi populární. Papírovou předlohu lepím na dřevěnou překližku,“ upřesnil pan Běhounek. V Dobřichovicích letos vystaví 25 betlémů z jeho dílny, které mají poněkud širší záběr než je zobrazení tradiční scénky narození Ježíše Krista. Jedná se o kombinaci křesťanských a světských zimních motivů od svatého Martina 11. listopadu až do 2. února na Hromnice.

František Běhounek je velmi úspěšným betlémářem, o čemž svědčí i jeho pravidelná účast na světové výstavě betlémů v italské Veroně. „Zvou mne sem pravidelně, moje práce se tady líbí, Italové velmi obdivují naše české betlémy,“ dodal.

Ano, české, moravské a slezské lidové betlémy mají světovou proslulost. A za jejich šíření od konce 18. století může panovnický verdikt. Císař Josef II. zakázal betlémy v chrámech coby katolické církve nedůstojné dětské hračky. Lidé s tím však nesouhlasili, a jelikož jesličky měli rádi a nechtěli bez nich být, tak si je začali vyrábět a stavět sami doma. Vzorem jim bylo to, co viděli v kostelích, ale k tomu si přidávali vlastní pojetí betlémů, například je zasazovali do typické české zimní krajiny a kromě tradičních postav Jezulátka, Panny Marie, svatého Josefa, tří králů a dalších k nim přidávali kupce, řemeslníky, horníky, pastevce a další postavy ze svého okolí. Pro lidové betlémářství byla typická rozmanitost v provedení, velikosti a materiálu. První lidové betlémy byly ze dřeva, později se vyráběli keramické, papírové, porcelánové a z dalších materiálů.

Členové souboru Ludus Musicus a jejich hosté pak vystoupí na Štědrý den 24. prosince od 23 hodin v kostele svatého Martina a Prokopa v Karlíku, kde uvedou tradiční Vánoční mši Jakuba Jana Ryby – Hej mistře.

Dne 28. prosince od 17 hodin se v dobřichovickém zámku bude konat koncert vánočních písní a pastorel opět v podání souboru Ludus Musicus.

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 18.12.2025 14:21 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Jan Ziegler

  • Počet článků 3649
  • Celková karma 18,42
  • Průměrná čtenost 1713x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

