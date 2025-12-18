V Dobřichovicích budou vystaveny pozoruhodné vánoční betlémy
Neobvyklé betlémy souboru Ludus Musicus podle předlohy Waclawa Moraka z let 1820-1840 budou vystaveny od 26. prosince do 4. ledna v dobřichovickém zámku. Jejich autorem je František Běhounek, který je unikátní technologií vyrábí už přes 40 let. „Dělám je podle tištěné předlohy pana Moraka z 19. století, které byly ve své době velmi populární. Papírovou předlohu lepím na dřevěnou překližku,“ upřesnil pan Běhounek. V Dobřichovicích letos vystaví 25 betlémů z jeho dílny, které mají poněkud širší záběr než je zobrazení tradiční scénky narození Ježíše Krista. Jedná se o kombinaci křesťanských a světských zimních motivů od svatého Martina 11. listopadu až do 2. února na Hromnice.
František Běhounek je velmi úspěšným betlémářem, o čemž svědčí i jeho pravidelná účast na světové výstavě betlémů v italské Veroně. „Zvou mne sem pravidelně, moje práce se tady líbí, Italové velmi obdivují naše české betlémy,“ dodal.
Ano, české, moravské a slezské lidové betlémy mají světovou proslulost. A za jejich šíření od konce 18. století může panovnický verdikt. Císař Josef II. zakázal betlémy v chrámech coby katolické církve nedůstojné dětské hračky. Lidé s tím však nesouhlasili, a jelikož jesličky měli rádi a nechtěli bez nich být, tak si je začali vyrábět a stavět sami doma. Vzorem jim bylo to, co viděli v kostelích, ale k tomu si přidávali vlastní pojetí betlémů, například je zasazovali do typické české zimní krajiny a kromě tradičních postav Jezulátka, Panny Marie, svatého Josefa, tří králů a dalších k nim přidávali kupce, řemeslníky, horníky, pastevce a další postavy ze svého okolí. Pro lidové betlémářství byla typická rozmanitost v provedení, velikosti a materiálu. První lidové betlémy byly ze dřeva, později se vyráběli keramické, papírové, porcelánové a z dalších materiálů.
Členové souboru Ludus Musicus a jejich hosté pak vystoupí na Štědrý den 24. prosince od 23 hodin v kostele svatého Martina a Prokopa v Karlíku, kde uvedou tradiční Vánoční mši Jakuba Jana Ryby – Hej mistře.
Dne 28. prosince od 17 hodin se v dobřichovickém zámku bude konat koncert vánočních písní a pastorel opět v podání souboru Ludus Musicus.
Všechny fotografie mají souhlas pro účely tohoto blogu.
