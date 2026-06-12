V Arménii vyhrála svoboda nad ruskou tyranií
Ze strany Putina jeho bandy šlo o brutální výhrůžky Arménům, že pokud nebudou volit, jak oni chtějí, může Rusko v Arménií zopakovat ukrajinský scénář, tedy válku a okupaci. „Organizovaná zločinecká skupina zvaná Kreml sáhla i k ekonomickému nátlaku. Pochopitelně – hrozba ochromení arménského hospodářství byla zvolena jako přímý nástroj, jímž hodlala Moskva udržet Arménii ve své závislosti. Ne prostřednictvím investic a inovací, ale vývozem masivní korupce a totalitních praktik,“ napsal Vitalij Ginzburg, ruský podnikatel, který z Ruska emigroval a nyní žije v České republice.
Ani to však Rusům nepomohlo. Proevropsky orientovaná strana Občanská smlouva arménského premiéra Nikola Pašinjana přesvědčivě vyhrála nedávné parlamentní volby se ziskem 49,8 procenta hlasů. Druhá skončila proruská Silná Arménie, kterou vede rusko-arménský miliardář Samvel Karapetjan. Získala 23,3 procenta hlasů. Volby, které poznamenaly hrozby ze strany Ruska, potvrdily prozápadní orientaci Arménie, píše agentura AFP a české čtenáře o tom informoval web seznamzpravy.cz. Výsledek Pašinjanovy strany je natolik silný, že bude mít většinu v parlamentu a může tak sestavit vládu bez koaličních partnerů, zvolit premiéra, přijmout vládní program, schvalovat státní rozpočet a zákony s výjimkou ústavních.
Podle Ginzburga to také s ekonomickým vydíráním Arménie nebude nakonec tak horké, protože třeba ruské palivové články do jaderných elektráren jdou snadno nahradit a navíc Rosatom si za současné situace nemůže dovolit takové způsoby, protože peníze za prodej palivových soustav tvoří podstatnou část jeho příjmů. Rovněž ruský plyn půjde bez větších potíží vyměnit za jiný.
Arménie nemá, co ztratit, už měla dost ruských praktik, které ji nic dobrého nepřinesly. To Rusko ztrácí mnohem víc a odvrací se od něj čím dál tím víc zemí. Rusko je ve skutečnosti takové rozvojové Burundi, akorát s jadernými raketami. Co jiného totiž může nabídnout kromě surovin a možná komponentů jaderné energetiky? Odpověď zní, skoro nic, protože modernizace Ruska je pouhou virtuální realitou. Nebo něco jako sněžný muž, všichni o něm mluví, ale nikdo ho ještě neviděl. Přesněji řečeno, moderní Rusko končí za branami velkých měst jako jsou Moskva či Sankt Petěrburg. Novinář Jefim Fištejn mně osobně k tomu už dříve trefně poznamenal, že za vnější moskevskou okružní dálnicí začíná středověk.
I ve zbrojení, které má být jeho silnou stránkou, má Rusko problémy. Důkazem jsou poruchové tanky T-14 nebo víceúčelová stíhací letadla Su–57, která i přes velkohubá vyjádření ruských představitelů v podstatě nejsou bojeschopná. Ruský kosmicky průmysl je i kvůli masivní korupci v troskách. V Putinově říši není možné ani svobodně podnikat a ruští podnikatelé se proto bojí investovat do modernizace svých firem, když ví, že jim je Putinovi nohsledi mohou kdykoliv ukradnout.
Toho všech jsou si vědomí i Arméni a nelze se tedy divit tomu, že Evropská unie i přes své chyby a problémy je pro ně přitažlivější než zaostalé mafiánské Rusko. „Realita, kterou se Putin a jeho komplicové pokoušejí Arménii vnutit, jednoduše nemá budoucnost. A arménský lid svým hlasováním ve volbách prokázal, že o ruský svět nestojí,“ uzavřel Vitalij Ginzburg.
Arménská vlajka je z volného stažení.
Zdroje:
Hlavním poraženým arménských voleb je Putin. Občan... | FORUM 24
Arménský premiér Pašinjan vyhrál parlamentní volby - Seznam Zprávy
Parlamentní volby v Arménii: Volební výsledky | Kompletní data a rozdělení mandátů
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