Už vadí i muzejní expozice, vrací se Slovensko do totality?

V hlavní roli je opět nevzdělaný politik Štefan Kuffa. Ten si vzal na paškál Slovenské muzeum ochrany přírody a speleologie v Liptovském Mikuláši (SMOPAJ) a donutil jej změnit doložený historický výjev.

SMOPAJ má smůlu, spadá pod ministerstvo životního prostředí, kde pan Kuffa z vládní Slovenské národní strany působí jako náměstek. Jak upozornil web smedemokrati.sk, dotyčný nařídil muzeu změnit část expozice týkající se pohanského rituálu z doby bronzové.

Diorama ve speleoarcheologické části expozice zobrazovalo kultovní výjev přípravy lidské oběti pohanskému božstvu. Scéna měla návštěvníkům muzea přiblížit uctívání neznámého božstva, které bylo nedílnou součástí jejich duchovního světa pro lidi od konce doby bronzové a doby halštatské (asi 800-400 př. Kr.). To dokazuje i řada vzácných nálezů z jeskyní nejen na Slovensku, ale také ve více evropských zemí včetně České republiky, jako jsou šperky, ozdoby, různé keramické nádoby, zbraně, lidské oběti nebo rituální masky.

Archeologické nálezy jasně doložily, že v té době byly lidské oběti běžnou součástí uctívání pohanských božstev. Ano, tehdejší lidé obětovali svým bohům jiné lidi, protože věřili tomu, že si tím získají jejich přízeň. Tak to holt tehdy bylo a muzejní expozice v Liptovském Mikuláši to představovala návštěvníkům.

Panu Kuffovi historická pravda z nějakých důvodů vadila a tak zakročil. Jistě, vzhledem ke své původní kvalifikaci stavebního dělníka, se k tomu zřejmě cítil mimořádně fundovaný. Dopadlo to tak, že inkriminovaná scéna byla upravena do podoby, aby nepředstavovala lidské oběti. Nechápu to, to už začíná vadit historická pravda jako za komunistů? Za neblahé éry rudé totality bylo běžné, že o kultuře rozhodovali soudruzi bez rozhledu a vzdělání a podle toho to tak vypadalo. Na Slovensku se k tomu nyní znovu přiblížili, protože o výstavách rozhoduje původně zedník Kuffa. On sice nemá vzdělání ani v oboru historie nebo archeologie, ale má moc rozkazovat druhým. Jak je patrné, má to tragické důsledky. Smutné ovšem je, že se vedení SMOPAJ odmítá k celé aféře vyjádřit. Mlčí též sám Kuffa.

Od příznivců současné Ficovy vlády jsem slyšel, že prý se Slovensko vrací do normálu. Tak to tedy ano, jestli má být normálem buranský nevzdělaný diktát kulturním institucím co mohou prezentovat, pak jsem asi nenormální. Já to považuji za návrat k diktatuře. Přesto jsem optimistický. Na Slovensku mám plno přátel a věřím, že tato země nakonec těmto totalitním tendencím odolá.

