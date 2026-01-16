Už před 201 lety se ukázalo, že socialismus nutně končí krachem

Chtít prosazovat něco, co se v praxi neosvědčilo, svědčí o absenci zdravého rozumu. To se týká i socialismu a hlavně komunismu. Přitom důkaz o tom, že tyto utopické myšlenky jsou nereálné, podal už dávno Skot Robert Owen.

Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy. Jak uvedl denik.cz, dne 3. ledna 1825, koupil továrník Robert Owen 30 tisíc akrů v jihozápadní Indianě, aby se tam pokusil vybudovat novou, v jeho očích ideální experimentální kolonii. Pojmenoval ji Nová harmonie. Založil ji na myšlence vzájemné spolupráce, opřené, jak věřil, o lidskou empatii a schopnost starat se o sebe navzájem. Nezavedl v ní ale žádná jednoznačná pravidla týkající se správy majetku. A přišel krach.

Továrník Robert Owen chtěl pro dělníky to nejlepší a právem kritizoval jejich tehdejší svízelné pracovní podmínky. Byl to naivní snílek a myslel si, že když jim vytvoří slušné prostředí, bude to skvělé. Jenomže nebylo. Velké očekávání o ideální společnosti se nesplnilo. Projekt New Harmony přilákal podle webu sever.rozhlas.cz asi tisícovku různých lidí, nadšenců, filozofů, ale také hochštaplerů. Mnohým z nich se zakrátko začal kolektivismus přejídat, vadilo jim, že si nemohou o sobě rozhodovat sami. Ztroskotal i projekt soběstačného hospodaření a pokus dělit si věci podle potřeby. Obec nebyla soběstačná; a zatímco někdo nadšeně pracoval, jiný se staral jen o sebe.

A to jsou přesně důvody, proč socialismus a hlavně komunismus jsou v praxi neuskutečnitelné. Spočívají v lidské podstatě. Už svatý apoštol Pavel v novozákonním Listě Římanům píše, že „nikdo není spravedlivý, není ani jeden“, dále pak, „všichni zhřešili a jsou daleko do Boží slávy“. Křesťané na rozdíl od komunistů pochopili, že lidé jsou ve své přirozenosti náchylní ke špatnostem. Komunismus by totiž vyžadoval anděly, nikoliv bytosti z masa a kostí. Myslet si, že lidé budou dobrovolně pracovat tak, aby vytvořili tzv, beztřídní společnost a o všechno se spravedlivě dělili, je hodně naivní. Na rovinu, člověk je ve své podstatě sobec, který myslí především sám na sebe a kolektiv je mu ukradený. Komunistické ideály se mohou uplatnit v menších uzavřených komunitách, jako tomu bylo například u prvních křesťanů nebo tomu je v řeholních společenstvích. Nicméně v globálním měřítku jsou nerealizovatelné.

Pokusy o vybudování o socialismu zákonitě končí fiaskem a masovým terorem. V celosvětovém měřítku mají komunisté na svědomí životy minimálně sta milionu lidí.

Robert Owen podal jasný důkaz, že komunistické myšlenky jsou ve velkém měřítku nereálné. Proto představy některých jedinců v současné době, že by mohly fungovat, svědčí o absenci zdravého rozumu. Připadá mně to takové cimrmanovské, jako kdyby někdo stále věřil tomu, že foukáním cigaretového kouře do vody může vzniknout zlato.

Zdroje:

Robert Owen – Wikipedie

Robert Owen inspiroval socialismus. Myslel to dobře, dopadlo to jako vždycky - Deník.cz

Neuskutečněná Nová Harmonie socialisty Roberta Owena | Sever

Římanům 3,10 | Český ekumenický překlad :: ERF Bibleserver

Autor: Jan Ziegler | pátek 16.1.2026 16:38 | karma článku: 7,37 | přečteno: 104x

Jan Ziegler

  • Počet článků 3660
  • Celková karma 18,08
  • Průměrná čtenost 1709x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

