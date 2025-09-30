Uvnitř SPD to vře, miliony mizí neznámo kam, hlavní jsou koryta pro šéfy a lidé utíkají
Nepřiznaná koalice SPD se otřásá v základech, důvodem jsou podezřelé finanční machinace a odchody členů. Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Robert Janda podle ČTK, která zveřejnila zprávu webu neovlivni.cz, podal trestní oznámení kvůli financování strany. „Ptali jsme se, jakým způsobem je financovaná kampaň do Jihočeského kraje, kde se peníze přelévaly přes spřátelené agentury a byly vybírané nejdražší varianty, ale nikdy jsme odpověď nedostali,“ uvedl. Lidem domáhajícím se odpovědi hnutí podle něj ukončilo členství. Pražská centrála také rozhodla o rozpuštění jihočeské SPD, která nyní téměř neexistuje a z původní stovky členů jich zůstalo asi patnáct. Inu, to je ta Svoboda a přímá demokracie po tomioakurovsku.
Lidé, co si stěžují na pochybné peněžní transakce jsou v SPD a Trikolóře vylučováni. Nelze se tedy divit, že obě partaje čelí trestním oznámením bývalých členů kvůli vážnému podezření z tunelování stranických peněz.
Trestní oznámení namířené proti současnému vedení Trikolory inicioval podle iDNES.cz bývalý místopředseda strany a brněnský zastupitel Petr Levíček. V dokumentu se uvádí, že Trikolora za nejasných okolností přišla v posledních třech letech o většinu svých financí ve výši patnácti milionů korun. Osm milionů se pak z transparentního účtu postupně převedlo na účet provozní. Zda a kam odešly peníze z tohoto konta, není jasné. Levíčka podpořil i člen Trikolory a zastupitel Prahy 8 Václav Musílek. „V Trikoloře je vše tajné, o všem rozhodovalo nejužší vedení a výdaje byly utajovány dokonce před nejvyšším orgánem strany – předsednictvem, jehož jsem byl dva roky členem.“ Už v minulosti pro web seznamzpravy.cz účetní metodička, členka Trikolory a zároveň členka Kontrolní komise strany Stanislava Kubizňáková, prohlásila, že ji nebylo povoleno nahlédnout na provozní účet.
Pořádně rušno je také v rajchlovském hnutí PRO, odkud utíkají přední členové. Michal Hašek jako předseda jihomoravské organizace PRO, předseda organizace PRO v Karlovarském kraji Michal Riško a předsedkyně organizace strany v Libereckém kraji Ludmila Křivánková ukončili členství minulý týden. „Nikdy jsem nebyl přikyvovač a fikus. Politiku jsem bral jako souboj myšlenek a programů, nikoliv politikaření a hon za imaginárními budoucími korýtky,“ napsal Hašek na svém facebooku. Servítky si nebral ani Riško. „Důvody mého odchodu jsou dva. Jeden je, že mě k tomu vyzval pan Rajchl, protože jsem si dovolil mít na předsednictvu své názory a ptal se na věci týkající se hospodaření,“ uvedl Riško. Jako druhá věc mu vadily různé mediální kauzy partnerů z Trikolory a SPD, se kterými PRO kandiduje v letošních sněmovních volbách. „Ty strany mají problémy trestně-právního charakteru. A to už není slučitelné s mojí vizí, jak by se měla dělat politika v České republice,“ dodal.
„Informace z posledních dnů z jiných partnerských stran koalice SPD, PRO, Svobodní a Trikolora jen potvrzují, že předsednictví PRO, naše členská základna i naši voliči byli záměrně uváděni v omyl, když bylo od začátku jasné, že jde o projekt pro předsedy stran a maximálně jednoho dalšího kandidáta,“ nastínil Hašek jednání o pozicích na kandidátkách pro volby. Čili hlavním úsilím PRO není prosazování volebního programu, ale získání koryt pro pro vybrané jedince.
Jak je tedy patrné SPD, PRO a Trikolora mají velké problémy s pochybným utrácením milionů korun a rozhodně nejsou mravním majákem společnosti, jak se rády prezentují. Spíše naopak, indicie ukazují, že jsou významným zdrojem podivných příjmů pro vyvolené v čele partají. Ostatní, kteří se proti těmto pochybným praktikám postaví, dostanou padáka. Tato nepřiznaná předvolební koalice, kterou kromě výše uvedené povedené trojky, ještě doplňují Svobodní, opravdu není tím, kdo by mohl hlásat morálku a podávat návrhy k rozpuštění jiných politických stran. Napadají mne lidová rčení, káže vodu, pije víno nebo nejdřív je třeba si zamést před vlastním prahem.
Někde jsem také zaslechl, co ve skutečnosti znamená zkratka SPD. Prý Stavíme Předsedovi Dům. Něco na tom možná bude.
