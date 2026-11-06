Upřímně řečeno, nechápu hysterii kolem tohoto blogu
Proti tomu není obrany. Řečeno s Járou Cimrmanem, „můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je tak jediné, co se s tím dá dělat.“ Anebo také takto. „Bože, dej mi klid, abych přijal to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu, a moudrost, abych rozeznal jedno od druhého.“ jak poznamenal americký teolog Reinhold Niebuhr.
Opravdu nerozumím šílenství kolem těchto blogů, koho zase vyhodili, kdo smí či nesmí psát a kdo je na titulce, a kdo jakou má karmu. Nezlobte se přátelé, ale to jsou banality, zcela bezvýznamné banality: Pro mě je nejdůležitější zdraví a stav mého konta. A ani jedno z toho mi blog.idnes.cz nezlepší. Tím, že budu mít karmu přes 40 mně peníze na účtu nepřibudou a můj diabetes to fakt nevyléčí. Chytří lidé dokážou rozeznat podstatné od nepodstatného.
Já a ani nikdo jiný z kolegů blogerů nejsme majiteli webu iDNES.cz a nezbývá nám než respektovat verdikty jejich či jimi pověřených zaměstnanců, Nikdo nemá právo diktovat majiteli soukromé firmy, co smí či nesmí. Já nevím, kdo a jak často je na titulce, nesleduji kdo a jakou má karmu, protože na to nemám čas a je to jenom hra bez významnějších efektů.
Já s adminy problém nemám, občas dostanu ban a někdy mi článek stáhnou z hlavní strany. Vůbec to však neřeším. A kdyby mně zakázali publikovat, tak se seberu a půjdu jinam. Nebudu se chovat jak zhrzený jedinec, kterého opustí partner či partnerka, on to nemůže rozdýchat a stále se tomu druhému vnucuje. To je nedůstojné a k ničemu to nevede.
Kdyby bylo po mým, tak by paní Lhotská či pan Horner a další tu mohli publikovat dále. S tím bych neměl problém, pokud se někomu něco nelíbí, tak ať to nečte. A to platí v každém případě, i pod mými blogy se občas vyskytují jedinci, kteří reagují ve stylu, co jsem si to dovolil a dokonce mně i vyhrožovali trestním stíháním, prý za hanobení národnosti přesvědčení a rasy. Jindy se však ohánějí svobodou projevu. Pro ně to ovšem znamená, my můžeme říkat, co chceme, ale druzí musí být zticha.
Nicméně cenzurou bych to tady nenazýval. Cenzura by byla, kdyby lidé nesměli nikde publikovat svoje názory a to se neděje. Mnoho blogerů působí i na jiných blozích či webech a nikdo jim v tom nebrání. Někteří tady i velmi ostře kritizují prezidenta Petra Pavla a to je v pořádku, máme demokracii. Zkuste se však Rusku se takto ostře pustit do Putina a skončíte špatně. Nepohodlní novináři a blogeři končí v Rusku v márnicích a v lepším případě někdy i na mnoho let za mřížemi.
Já daleko víc myslím na svůj diabetes. Asi bych měl držet dietu, jenomže já tu svatomartinskou husu a ty klobásky a k tomu tu plzničku tolik rád. Bojuji s tím, ale ono je to fakt těžké. No jo, když člověk je tak slabý.
A na závěr jedna velmi dobrá rada, nestarejte se o druhé, starejte se především v tom dobrém slova smyslu především každý sám o sebe. Jinak skončíte špatně. A také, závist je jedna z nejhorších lidských vlastností.
Jan Ziegler
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