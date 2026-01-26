Ukrajinci s vlajkou na Karlově mostě nevadí, Tomio Okamura jenom vyhrožuje
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) považuje za zbytečnou provokaci Ukrajinců vůči českým občanům a hostitelské zemi rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Uvedl to podle webu seznamzpravy.cz na síti X. Sobotní akce, kterou u příležitosti Dne jednoty Ukrajiny pořádalo ukrajinské velvyslanectví v České republice, nepřispívá podle něj k dobrým vztahům obou zemí. S ministrem zahraničí Petrem Macinkou mluvil Okamura o tom, aby se na tomto historickém místě už podobné shromáždění nekonalo.
Tak mně by pro změnu na Karlově mostě více vadilo shromáždění xenofobů a nácků z SPD. Ukrajinci mně tam nepřekáželi ani v nejmenším. Jenomže není důležité, co a kdo komu vadí, ale rozhodující jsou v takových situacích zákony. V článku 19 Listiny základních práv a svobod je uvedeno v odstavci 1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.
V odstavci 2) Toto právo lze omezit zákonem v případech shromáždění na veřejných místech, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, zdraví, mravnosti, majetku nebo pro bezpečnost státu. Shromáždění však nesmí být podmíněno povolením orgánu veřejné správy. Mám za to, že rozvinutí ukrajinské vlajky na Karlově mostě nic z toho nesplňovalo.
O veřejných shromážděních naštěstí nerozhodují poslanci či ministři, takže Macinka s Okamurou si mohou říkat, co chtějí, ale nikomu nic nařizovat v tomto ohledu nemohou. Především se v České republice veřejná shromáždění nepovolují! Pořadatelé je pouze ohlašují příslušným úřadům, které jsou uvedeny v zákonu o právu shromažďovacím. V případě akcí na Karlově mostě se jedná buď o Úřad městské části Praha 1 nebo o Magistrát hlavního města Prahy. Úředníci mohou shromáždění zakázat, ale musí to řádně zdůvodnit. Pořadatel má ovšem právo odvolat se k soudu, které většinou takové zákazy ruší. V každém případě nejsou Macinka, Okamura a spol. kompetentní k tomu, aby diktovali, kdo smí či nesmí pořádat shromáždění kdekoliv včetně Karlova mostu. Nemají k tomu žádná práva. Mně to však spíš připadá, že údajný bojovník za svobodu projevu Tomio Okamura jenom zastrašuje lidi s jiným názorem. Mám dojem, že tento tokijský popelář má totalitní sklony a nehodlá respektovat fakt, že demokratické svobody platí pro každého, nejen pro jeho na vůdcovském principu založenou SPD.
Sobotní akci zorganizovalo podle webu iDNES.cz ukrajinské velvyslanectví v Praze k výročí dne sjednocení Ukrajiny před 107 lety. Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč ve svém projevu poděkoval Čechům za solidaritu a vyzdvihl sbírky, které v posledních dnech přinesly miliony na generátory pro napadenou zemi čelící masivním útokům na energetickou infrastrukturu. „Ze strany českého národa cítím velkou podporu a jsem za ni vděčný,“ řekl ambasador.
Zdroje:
Tady jsme v Česku, ne na Ukrajině. Okamura odsoudil její vlajku na Karlově mostě - Seznam Zprávy
Xenofob, reagoval Rakušan na Okamuru. Macinka ale jeho kritice rozumí - iDNES.cz
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz