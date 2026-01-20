Úhradovou vyhlášku zrušme a pojišťovny ať řeší zdravotní péči přímo s poskytovateli

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch patří v nové vládě k tomu lepšímu, co v ní je, a jeho vize nejsou špatné. K nim určitě patří i návrh na zrušení tzv. úhradové vyhlášky.

Myšlenka ministra Vojtěcha, že by se v budoucnu peníze na zdravotní péči řešily přímým jednáním zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče (nemocnicemi, klinikami, lázněmi, lékaři atd.), je správná. V minulosti totiž ministři zdravotnictví bez rozdílu vlád a politické příslušnosti vydávali velkorysé úhradové vyhlášky, které často nebraly v potaz reálné možnosti zdravotních pojišťoven a diktovaly jim platby za zdravotnické výkony, jež byly na hranicích jejich možností nebo i za nimi. Činil tak i Vojtěchův předchůdce Vlastimil Válek, který rovněž nařizoval tak štědré úhrady, že to ohrozilo činnost menších zdravotních pojišťoven. Aby ty nezkrachovaly, tak ministr Vojtěch byl nucen podle webu ct24.ceskatelevize.cz nařídit přesun osmi miliard korun z konta VZP na účty menších hráčů, aby ti vůbec přežili. To mu nelze vytknout v žádném případě.

Jsem zastánce toho, abychom úhradovou vyhlášku postupně opustili a aby zdravotní pojišťovny přímo nasmlouvávaly zdravotní péči,“ uvedla podle webu seznamzpravy.cz poslankyně Zdeňka Němečková Crkvenjaš (ODS). To je skvělé, plně s ní souhlasím, kdyby ovšem čtyři roky předtím nevedla sněmovní zdravotnický výbor a na tamto postu pro opuštění úhradové vyhlášky nic viditelného neudělala.

Úhradové vyhlášky mají být psány vyrovnaně a je to úkol Ministerstva zdravotnictví, aby prostředky stačily,“ tvrdí poslanec KDU-ČSL Tom Phillip. Pod to se podepisuji, jenomže pan Phillip předcházející čtyři roky předsedal Správní radě VZP a bez problému schvaloval jeden deficitní plán hospodaření za druhým.

Souhlasíme s tím, že úhradovými vyhláškami byly bity zdravotní pojišťovny. Nyní se však obáváme toho, aby pro změnu nebyli biti poskytovatelé služeb a zvláště ti malí, kteří nemusí být pojišťovnám a především VZP rovnocennými partnery ve vyjednávání,“ zdůraznil předseda Konzervativní strany Jan Kubalčík.

To je samozřejmě relevantní a rozumná námitka, kterou je třeba se zabývat. Obecně však platí, že utrácet lze pouze peníze, jež jsou k dispozici. To je koneckonců správný přístup řádného hospodáře a zdravotní pojišťovny se nemohou chovat jinak. O zvýšení přísunu peněz do zdravotnictví se musí postarat stát. A to lze několika způsoby, zvýšením plateb za státní pojištěnce, celkovým navýšením odvodů do zdravotního pojištění nebo zvýšením spoluúčasti pacientů na zdravotní péči.

Pro letošní rok ještě platí úhradová vyhláška ministerstva zdravotnictví, ale od roku 2027 by mělo dojít k avizované zásadní změně.

Jan Ziegler

  • Počet článků 3663
  • Celková karma 18,33
  • Průměrná čtenost 1708x
Jsem publicista, žiju v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

