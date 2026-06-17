Tünde Bartha by měla okamžitě vypadnout z městského bytu
Docela hnusné sobectví je to od paní Tünde Bartha, která je šéfkou úřadu vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a o níž se často mluví jako o šedé eminenci nebo rovnou o Janě Nečasové dvě. Ta si podle webu novinky.cz drží s manželem městský byt v Praze 3 o rozloze necelých 70 metrů čtverečních. Měsíční nájemné v něm činí asi 11 000 Kč. Nachází se tak hluboko pod tržní činží, která je v této lokalitě zhruba třikrát vyšší.
Žena, která je nejbližší spolupracovnicí Andreje Babiše, v tom problém nevidí, přestože vlastní další tři byty, jeden v Praze a dva v Maďarsku. Bartha bydlí v Průhonicích, kde si pronajala byt od Babišovy společnosti Imoba.
Byt, ve kterém paní Bartha nežije, jak upozornil web aktualne.cz, poskytla k ubytování dvěma studentkám ze Slovenska. Mohlo by jednat o nedovolený podnájem, protože vlastník, kterým je Praha 3, k němu nedal souhlas, a ten je v takovém případě nutný. Bartha sice tvrdí, že studentky jí za bydlení neplatí, ale chápu, že nějaké takové vysvětlení přijít muselo, aby nebyl průšvih. Kdo chce, ať mu věří.
Kdyby studentky nechala bydlet zadarmo ve vlastním bytě, tak by to bylo v pořádku a zasloužila by si ocenění. Jenomže nájemní byt není její a ona musí respektovat pravidla. A ta praví, že bydlení v nájmu je určeno jen pro nájemníky a jiní lidé v něm mohou pobývat pouze se souhlasem majitele. A to se v tomto případě nestalo. Je třeba si neplést nájem a vlastnictví, mezi nimi je velký rozdíl.
V každém případě je to od Tünde Bartha bezohledné, že odmítá uvolnit městský byt, který by mohl být pronajat někomu jinému, třeba rodině hasiče, zdravotníka, učitele či další takové profesi. Paní Bartha má vysoce nadprůměrné příjmy, které ji přeji, já nikomu nezávidím, ale už proto by se podle toho měla chovat. Navíc vlastní více nemovitostí a proto není nutné, aby si držela městský byt, v němž navíc nebydlí. Vedení městské části Praha 3 se rozhodlo nájemní smlouvu s Barthou prověřit a v případě porušení pravidel ji vypovědět. To je rozumný přístup. Z morálního hlediska je její jednání hodně špatné a nepřijatelné. Ona sama by měla městský byt dobrovolně opustit. Mám však dojem, že problémy s byty se nám v hnutí ANO nyní poněkud více rozmohly.
Zdroje:
Vedoucí úřadu vlády drží obecní byt v Praze 3, bydlí v něm dvě studentky ze Slovenska – Aktuálně.cz
Bartha si drží městský byt, sama bydlí v podnájmu v Průhonicích - Novinky
Místostarosta Prahy 3 navrhne vypovědět Tünde Bartha nájem obecního bytu - Seznam Zprávy
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