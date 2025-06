Tři roky vězení za brutální loupež i vybrání peněz z účtu zemřelé manželky

Muž z Bruntálska vybral z účtu své zemřelé manželky 300 tisíc korun a má být kvůli tomu tři roky za mřížemi. Stejný trest však může padnout i za vynucený sex s vlastní dcerou nebo surové lupičství.

Chyba to jistě je, ale zdráhám se to považovat za zločin. Jak uvedly Novinky.cz, muž vybral po své zemřelé manželce z účtu 296 tisíc korun, k němuž od ní dobrovolně dostal přístupové údaje. Jelikož se to stalo ještě před konáním dědického řízení, tak jej soudy poslaly na tři roky do vězení za podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Nepomohla mu ani stížnost k Ústavnímu soudu.

Stejný trest pak dostali podle webu stisk.online Jan Kolář a Jiří Svoboda na znojemském parkovišti hrubě napadli kolemjdoucího muže, kterého opakovaně surově bili opakovanými ranami do obličeje a celého těla a vyhrožovali mu smrtí. Nakonec mu uloupili tašku s peněženkou a mobilním telefonem.

Novinky pak upozornily i na další případ, kdy otec nutil k sexu vlastní dceru a rovněž za to dostal stejný trest.

Nemohu si pomoci, ale tohle se mně zdá nepřiměřené. Člověk si vezme peníze z účtu své zesnulé ženy, která mu dobrovolně svěřila přístupové údaje, a má za to jít na tři roky za mříže. Dobře, udělal chybu, ale nemyslím si, že by to byl zločinec. On ty peníze neukradl, neuloupil je, vzal si je s velkou pravděpodobností v dobré víře, avšak podcenil důsledky, jaké to může mít. Ale aby strávil stejnou dobu v kriminále jako suroví lupiči nebo sexuální zvrhlíci, je opravdu těžce za hranou. Ono je také třeba vzít do úvahy délku dědického řízení, která může podle webu ceskytyden.cz trvat též déle než rok. A možná i to vedlo dotyčného k jeho jednání. Klidně se však mohl domluvit s dalšími dědici na přijatelném řešení ve stylu, „podívejte se, já si nechám ty peníze, vy dostanete něco jiného.“

Je třeba ctít nezávislost justice, je třeba respektovat výroky soudů. Protože, kdyby každý odmítal rozsudky, které se mu nelíbí, nastala by tady anarchie a to je nepřípustné. Přesto však pán z Bruntálska by ve vězení být neměl. Tam patří skuteční zločinci. Myslím si tedy, že toto je příležitost pro prezidenta republiky Petra Pavla, aby dotyčnému udělil milost. V tomto případě by to bylo na místě.

