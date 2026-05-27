Trestat komunistické symboly nebo ne? Toť otázka
Dotyčná se podle webu denik.cz rozčílila kvůli tomu, že ji zastupitelé odmítli dát slovo kvůli tomu, že není z Brna. Zřejmě si však neuvědomila, že podle webu ceska-justice.cz s novelou trestního zákoníku platí od 1. ledna nová formulace o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva. Zahrnuje zmínku o nacismu a komunismu. Kdo podle paragrafu založí, podporuje nebo propaguje nacistické, komunistické a jiné hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, případně hlásá rasovou či třídní zášť, může být potrestán až pěti lety vězení. Je kolem toho velké pozdvižení, mají se postihovat komunistické symboly?
Zajímavý je názor středočeského krajského zastupitele Michaela Pánka (ODS). „Toto opatření má logicky i své odpůrce, kteří oponují svobodou projevu. Jistě, ale pak by měla být svoboda projevu absolutní a tolerovat na veřejnosti i nacistické symboly, jak je tomu například v USA, kde to umožňuje první dodatek Ústavy, v němž se píše: „Kongres nesmí vydávat žádné zákony týkající se ustanovení náboženství nebo zakazující svobodné vyznávání víry; ani omezující svobodu projevu nebo tisku; ani právo lidu se pokojně shromažďovat a podávat vládě petice za nápravu křivd.“ Jenomže ve Spojených státech amerických měli to štěstí, že je v celé jejich historii komunismus a nacismus minuly. To Evropa si jich užila víc než dost a proto se k této problematice staví jinak. Obecně bývá postaven mimo zákon nacismus. V zemích východní Evropy, týká se to Polska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska, které mají špatné zkušenosti s komunisty, jsou nacistické a komunistické symboly postaveny na stejnou úroveň a jejich propagace ve veřejném prostoru je zakázána.“
Ta paní na brněnském zastupitelstvu vykládala podle webu novinky.cz cosi o tom, že nás Sovětský svaz osvobodil a měli bychom být za tu vlajku vděčni. Dále se pustila do sudetských Němců. „Že se nestydíte. To je to samé, když podporujete sudetoněmecký landsmanšaft. Ti, co tady způsobili válku, tolik lidí mrtvých, to vám to není líto,“ vykřikovala při zadržení. Ono je to však složitější.
„Stoupenci sovětské vlajky argumentují, že to byl státní symbol země, která nás osvobodila od nacismu. Jak se to ovšem vezme. To osvobození v roce 1945 vypadalo jako, když zachránce vytáhl z řeky tonoucího, aby ho na břehu zmlátil a okradl. SSSR nám nepřinesl svobodu, ale novou, i když mírnější totalitu, pro změnu v komunistickém provedení, která měla také svoje oběti. K nim patřil i můj otec, který po vykonstruovaném procesu strávil v rudých lágrech 14 let. Proto si myslím, že sovětská vlajka na veřejnost nepatří, stejně jako vlajka nacistická,“ upozornil dále Michael Pánek.
Přesně tak, historii je třeba posuzovat v kontextu, nejen podle události z května 1945. Americký prezident Ronald Reagan trefně označil Sovětský svaz za říši zla. Velmi výstižné. SSSR ve svých počátcích v éře Lenina a Stalina prakticky nelišil od hitlerovského Německa. Tamní komunistický režim má na svědomí desítky miliony mrtvých lidí, brutální perzekuce a likvidaci celých skupin obyvatelstva, které se provinily pouze tím, že patřily do špatné třídy. Má snad omlouvat vraha, že také někomu pomohl? Domnívám se že nikoliv. Je to polehčující okolnost, ale neospravedlňuje to zločin. Rusové se chovali v Pobaltí stejně brutálně, jako Němci v českých zemích. To je zkrátka fakt, který nelze přehlížet.
Říká se, co právník, to názor a v tomto případě existuje též mínění, že samotné mávání sovětskou vlajkou či nošení komunistických symbolů bez nějaké slovní podpory trestné není. A to samé se údajně týká i symbolů nacismu. Takže kdyby někdo na ulici „jenom“ mával vlajkou s hákovým křížem, tak by to prý také nebylo trestné.
Těžko říci, jestli trestat projevy komunismu stejně jako nacismu. Jistě kolem toho ještě bude vzrušená diskuse. Já osobně považuji obě diktatury, rudou i hnědou, za stejně zločinné.
Zdroje:
Sovětskou vlajkou proti sudetoněmeckému sjezdu. Protest v Brně vyšetřuje policie - Brněnský deník
Rozohněná žena na zastupitelstvu Brna vytáhla vlajku Sovětského svazu - Novinky
Nový paragraf od ledna: Za propagaci komunismu až na 5 let do vězení - Česká justice
Poslanci zakázali propagaci komunismu. Jak může dopadnout na KSČM? - Seznam Zprávy
