Třeboňští studenti vyrazili na lyže do Alp, nám za komunistů musela stačit Šumava
Lyžařské kurzy jsou na našich školách běžné, ovšem to, aby studenti vyrazili za lyžováním do Alp, zase tak obvyklé není. Žáci prvních ročníků Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni však nedávno tuto příležitost dostali.
„Alpy jsme zvolili především díky výborným sněhovým podmínkám a moderním lyžařským areálům, které umožňují kvalitní a bezpečný výcvik pro začátečníky i pokročilé. Rakouská střediska Wurzeralm a Hinterstoder nabízí široké a přehledné sjezdovky, dostatečnou kapacitu lanovek a prostor pro efektivní výuku – méně lidi na sjezdovkách. Díky nadmořské výšce je zde větší jistota sněhu, což je pro zimní kurz zásadní,“ uvedl učitel Ondřej Jurák, který byl se studenty na lyžařském kurzu.
Takový lyžařský výcvik má proti českým horám své výhody. Alpy nabízejí stabilnější sněhové podmínky, větší rozmanitost terénu a delší sjezdovky, což samozřejmě přispívá k dokonalejšímu zvládnutí lyžařských dovedností. Rakouská střediska disponují moderním technickým zázemím, rychlými lanovkami a širokými tratěmi, které jsou ideální pro výuku lyžování. Vyšší nadmořská výška navíc zaručuje lepší kvalitu sněhu a delší dobu lyžování bez omezení.
„Studenti ocenili zejména skvělé podmínky pro lyžování, kvalitní sjezdovky a příjemné prostředí ubytování přímo u svahu. Pouhé tři kroky od hotelu byl výcvikový pás pro začátečníky. Velmi pozitivně hodnotili i organizaci programu, která jim umožnila soustředit se naplno na výcvik a také pro ně byl vytvořen bohatý večerní program. V jeho rámci se konaly teoretické bloky, během nichž se studenti seznámili se zásadami bezpečného chování na horách, Bílým kodexem, a získali základní informace o lyžařské výstroji a výzbroji. Pro mnohé byla velkým zážitkem i samotná atmosféra Alp, která přispěla k jejich motivaci a radosti z lyžování.“ upřesnil učitel Jurák.
Studenti podle něj po celý týden projevovali velmi zodpovědný přístup, aktivně se účastnili výuky a výrazně se zlepšili ve svých lyžařských schopnostech. Kolektivní atmosféra a vzájemná podpora přispěly k tomu, že výcvik proběhl úspěšně a ve výborné náladě.
Já si při této příležitosti vzpomínám na svůj lyžařský kurz v prvním ročníku Střední průmyslové školy v Břeclavi. Vyrazili jsme začátkem roku 1980 na Šumavu, konkrétně do Hajné hory u Vimperka. Pravda i tam panovala skvělá atmosféra a užili jsme si spoustu legrace, holt byli jsme mladí, ale Alpy jsou Alpy. Nic proti Šumavě. Jsou to krásné hory, mám je moc rád a kdykoliv to jde, tak tam vyrazím. Pro výcvik lyžování jsou však Alpy daleko lepší než česká pohoří. Jsem rád, že současní studenti se už mohou na alpských svazích učit lyžovat. Moc jim to přeji. My vinou komunistického režimu takové možnosti neměli. Bylo to hodně smutné, když pro nás bylo prakticky nemožné vycestovat do sousedního Rakouska. Naštěstí tyto neblahé totalitní doby jsou už minulostí.
Fotografie zveřejnněny se souhlasem pro účely tohoto blogu.
Jan Ziegler
jan.ziegler@seznam.cz