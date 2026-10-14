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Třeboňští studenti volili v komunálních volbách Harryho Pottera i Simpsonovy

Jan Ziegler
Je to nyní takové aktuální téma. Jak vlastně fungují komunální volby? Kdo může volit, jak správně upravit hlasovací lístek, jak funguje křížkování a co se s naším hlasem děje po vhození do volební urny?

Právě tomu se nedávno věnovali studenti 1.–4. ročníku Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni, z nichž někteří už mají volební právo, během přednášky politologa Vladimíra Nepodala z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. A nezůstalo jen u teorie! Studenti si hlasování vyzkoušeli také prakticky. Vybírali vhodné kandidáty či strany, odvolili a čekali na volebního vítěze a zvolené členy zastupitelstva.

Z důvodů politické neutrality kandidáty z reálných politických stran a hnutí vystřídaly fiktivní kandidátky složené ze známých filmových a seriálových postav. O hlasy voličů tak bojovali například Simpsonovi, postavy z Přátel, Harryho Pottera nebo Comebacku. Zároveň se tak studentské volby staly poněkud zábavnějšími. Volby tak nemusí být jenom litý boj, div ne na život a na smrt, ale může u toho být docela legrace.

A výsledky? V každé věkové kategorii trochu jiné, u prvních a druhých ročníků obsadili první dvě místa Ozzák a Tomáš Pacovští, u třetího a čtvrtého ročníku pak dominovali Homer Simpson a Marge Simpsonová. „O týden později si studenti volby s hlasováním zopakovali, ale tentokrát v roli kandidátů vystupovali učitelé,“ uvedla učitelka Martina Bartošová, která tuto akci zorganizovala s tím, aby studenti pochopili, o čem komunální volby jsou, jejich systém a proč je správné se jich zúčastnit.

Všechn fotografie jsous eosuhalksem

Volební účast, debaty nad kandidáty i samotné křížkování však ukázaly, že komunální volby se dají pochopit nejlépe tehdy, když si je studenti sami vyzkoušejí. Řekl bych, že je to pěkný příklad i pro ostatní školy, jak zajímavou a odlehčenou formou přiblížit mladým lidem podstatu volebního zápasu.

Všechny fotografie jsou se souhlasem pro účely tohoto blogu.

Zdroj:

https://www.facebook.com/sostrebon

Autor: Jan Ziegler | středa 14.10.2026 12:35 | karma článku: 3,64 | přečteno: 87x
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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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