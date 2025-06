Třeboňskými studenty otřásly hrůzy Osvětimi

Byla to povedená exkurze do Polska. Studenti OA, SOŠ, SOU Třeboň navštívili také vyhlazovací tábor Osvětim, místo, kde peklo zvítězilo nad lidstvím. Je dobře, že se mladí lidé mohli seznámit s hrůzami, které zde panovaly.

„Tento bývalý koncentrační tábor poskytl studentům pohled na tragické události druhé světové války. Návštěvníci měli možnost si projít muzea, původní domy a památník obětí, což u mnohých vyvolalo hluboké emoce a zamyšlení nad lidskou historií,“ píše se na na webu Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Na exkurzi vyjela skupina žáků školy v čele s učitelem Ondřejem Jurákem.

A takto to viděli samotní studenti. „V areálu bývalého vyhlazovacího tábora Osvětimi nás odbavili a zkontrolovali. Jako na letišti. Prošli jsme kontrolami a vydali se dál na cestu pro naše sluchátka k exkurzi, kde na nás čekal náš průvodce. Již při prvním vstupu do bývalého koncentračního tábora, byla cítit ponurá a nepříjemná atmosféra hororů, které se zde kdysi odehrály. Viděli jsme vše od baráků, kde byli vězni „ubytovaní“, umýváren, zachovaných věcí za vitrínou, až po kdysi stojící plynové komory a komíny, nyní už zničené nacistickými německými vojáky. Tato exkurze nám všem připomněla, jak důležité je znát historii a nedopustit, aby se něco takového někdy opakovalo. Dozvěděli jsme se, jak se vězni označovali, jak si vyráběli oblečení, jak se jich vojáci zbavovali, aby to „na oko vypadalo“, že zemřeli přirozenou smrtí a další ohavné činy tehdejšího nacistického Německa. Spoustě z nás se draly slzy do očí z pohledu na šaty malých dětí. Osvětim byla opravdu zážitek, na který člověk bohužel jen tak nezapomene.“

Myslím si, že počin třeboňské školy je hodný následování. Mladí lidé by měli poznat ty nejtemnější stránky lidských dějin, jejichž ztělesnění se stal také německý nacistický vyhlazovací tábor na polském území. Třeboňskými studenty prohlídka těchto strašných míst pořádně otřásla. Ty, které jsem oslovil, se shodli na tom, že si nedokáží představit, že by byli na místě oněch nebohých vězňů. „To bych nepřežil, v tomhle bych žít nedokázal a asi bych spáchal sebevraždu,“ uvedl student první ročníku nástavby podnikání David Dočekal. „Byl to můj sen podívat se do Osvětimi a jsem rád, že jsem si jej splnil. Pocity však z toho mám hodně tísnivé a dost mne z toho mrazí,“ řekl student prvního ročníku Obchodní akademie Petr Košumberský. „Působilo to na mě hodně negativně. Když jsem viděla ty kufry, boty i dětské botičky nebo vlasy po zavražděných lidech, bylo mi strašně. Kdybych byla na místě těch ubohých vězňů, asi bych neměla vůli přežít a moc obdivuji ty, kteří to v těch příšerných podmínkách dokázali,“ míní studentka třetího ročníku oboru cestovní ruch Karolína Tlamcová.

Takové exkurze jsou velmi potřebné a dají mladým lidem víc než x hodin dějepisu, kde se historie probírá pouze teoreticky. V místech, jako jsou vyhlazovací tábory, se studenti mohou lidských dějin svým způsobem dotknout a seznámit se s tím, jakých neskutečných zvěrstev jsou lidé schopni. Osvětim německy Auschwitz byla během druhé světové války největším německým vyhlazovacím táborem. Pronásledováni zde byli především Židé, ale i Poláci, Romové a mnozí další. Historie sahá do let 1940 až 1945, kdy zde docházelo k masovým popravám a de facto se jednalo o továrnu na smrt. V Osvětimi zahynulo přibližně 1,5 milionů nevinných lidí převážně v plynových komorách, dále v důsledku brutálního zacházení. vyhladovění nebo těžkých prací. Konaly se zde i nehumánní experimenty. Největší podíl na nich měl lékař Josef Mengele se svými pokusy na lidech.

Fotografie zveřejněny se souhlasem autorů pro účely tohoto blogu.

