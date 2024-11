Třeboňská škola pomohla farmáři, jehož statek poškodily povodně

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Třeboni se zapojila do dobročinné akce na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Učitelé, zaměstnanci školy a studenti přispěli částkou 5150 Kč.

Výtěžek ze sbírky byl věnován panu Jiřímu Kotrbovi, jehož statek Dvůr Hamr pod hrází rybníka Rožmberk byl poškozen velkou vodou. Je to krásný příklad lidské solidarity. Tak mne v této souvislosti přišel na mysli citát amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, který pronesl při svém inauguračním projevu 20. ledna 1961ve Washingtonu DC. „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro svou zem.“ To je přesně ono.

Mezilidská solidarita je o tom, že lidé by si měli sami pomáhat a nečekat na všemocný stát, že se o ně postará. A tím, že pomáháme svým bližním, kteří naší pomoc potřebují, pomáháme i své zemi. Pomáhat se dá různě, peněžními sbírkami, dobročinnými aukcemi nebo dobrovolnictvím. Tedy, že se seberu a pojedu pomáhat potřebným lidem.

Skutek Třeboňských si zaslouží ocenění, každá koruna je v takovém případě dobrá. Víte, poznal jsem víc lidí, které povodeň připravila o všechen majetek. Pomáhal jsem jako dobrovolník v roce 1997 při tehdejších hrozných povodních na Moravě. Dokážu se proto vžít do jejich pocitů. Je to pro ně hrozná katastrofa, i z třeba z toho důvodu, že přišli o cenné rodinné památky a v některých nejsmutnějších případech i o někoho blízkého.

Napadá mne druhé největší přikázání, které nám dal v Písmu Ježíš Kristus. „Miluj bližního svého jako sebe samého.“ Každý, kdo nějakým způsobem svému bližnímu pomůže, naplňuje tuto tuto nádhernou myšlenku, A nemusí to být pouze věřící křesťan.