Tomio Okamura ve své fanatické nenávisti k Ukrajincům ohrožuje ekonomiku ČR

Nejdřív chtěl z Česka vyhnat ukrajinské matky s dětmi. Nyní šéf SPD hodlá v případě vládní účasti zrevidovat povolení k pobytu všem Ukrajincům. Začíná připomínat válečného zločince Jozefa Tisa neblahé paměti.

Podle strany Svoboda přímé demokracie (SPD) by od nás měli odejít všichni Ukrajinci s výjimkou těch, kteří pracují na místech na nichž nelze zaměstnat českého občana. Ukrajinci však Čechům práci neberou, takže to je pouze záměrné vyvoláváni nevraživosti vůči skupině lidí. Naštěstí se tyto šílené nápady Tomia Okamury s velkou pravděpodobností nepodaří uskutečnit. Není totiž vůbec jisté, jestli SPD bude v příští vládě, a především se proti staví i hlavní favorit voleb hnutí ANO.

„Ukrajinci, kteří tady v minulosti pracovali a byli součástí stavebního, zpracovatelského průmyslu, služeb a tak dále a budou tady chtít dále pracovat, tak tady samozřejmě mají dveře otevřené a nechť pracují. Dokonce tvrdím, že zde byli například takřka nenahraditelnou součástí zpracovatelského průmyslu,“ řekl iDNES.cz první místopředseda ANO a šéf stínové vlády Karel Havlíček. Člověk nemusí mít anoisty rád, ale za tento hlas zdravého rozumu je třeba poděkovat.

Podle zprávy ČTK bylo bez práce na konci dubna 318 540 lidí, o 3600 méně než v březnu. Současně vzrostl počet evidovaných volných pracovních míst o 4046 na 95 798. Na jedno volné pracovní místo aktuálně připadá v Česku v průměru 3,3 uchazeče o zaměstnání. Čili nezaměstnanost je u nás minimální a počet volných evidovaných pracovních míst je vysoký. Jedná se navíc pouze o zaregistrovaná volná místa úřady práce. Mnozí podnikatelé ovšem raději volná místa úřadům práce nehlásí, přestože je to jejich povinnost. „Z pracáku nám často posílají příšerný materiál. Jednou mi přišel nějakej chlápek opilej v neděli večer, ať mu dám razítko, že u mne byl, ale že mne nemůže přijmout. Takže si lidi sháním sám pracákům nic nehlásám,“ zdůvodnil svůj přístup majitel jedné firmy, který si nepřál být jmenován. V každém případě je téměř sto tisíc volných pracovních míst, a v současné době u nás pracuje asi 160 tisíc Ukrajinců. Je proto lží, že by domácím brali práci. Spíš se jedná o to, že někteří Češi mají přemrštěné požadavky, které neodpovídají jejich schopnostem.

Zapojení Ukrajinců si podle webu euractiv.cz pochvalují i samotní zaměstnavatelé. „Z pohledu českého trhu práce považujeme ukrajinské zaměstnance za klíčovou pracovní sílu v celé řadě sektorů, jako je stavebnictví, průmysl, služby, ale i zdravotnictví a sociální služby,“ zdůraznil výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek.

Článek na webu sznamzpravy.cz také připomíná výrazný přínos pracujících Ukrajinců pro českou ekonomiku, „Jen na daních, odvodech a podobně tu je potenciál přinést státní kase 125 miliard korun. K tomu lze přičíst jejich spotřebu a další ekonomické pozitivní efekty,“ připomněl mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Je pravdou, že některé obory, například stavebnictví, úklidové služby a částečně i zdravotnictví by se bez Ukrajinců dostaly do velkých problémů. Téměř by se nestavělo, neměl by kdo uklízet, my žili ve špíně, a už tak chybějících zubařů by bylo ještě méně. Těch ukrajinských už u nás totiž není zrovna málo. Čili Okamurův mimořádně stupidní nápad by akorát vedl ke kolapsu a rozvratu české ekonomiky. Obávám se však, že jednodušším voličům SPD tohle jaksi nedochází. A Tomio Okamura dobře ví na koho s touhle dobře mířenou záští mířit v zájmu co největšího počtu získaných hlasů. To, že svými výroky silně škodí vlastní zemi mu vůbec nevadí.

Tomio Okamura a jeho SPD s takový nepřátelskými úmysly vůči Ukrajincům připomínají vlnu nenávisti, jaká se vůči Čechům objevila za Slovenského štátu po roce 1939, kdy jich na 60 tisíc bylo ze Slovenska vyhnáno. Zfanatizovaná slovenská luďácká mládež tenkrát vykřikovala hesla typu, „Češi pěši do Prahy“ nebo také drsněji, „Čecha do mecha (pytle) a mecha do Dunaja.“

Tuto neblahou dobu popisuje článek na webu euro.cz Když české učitelky musely odejít, neměl malé Slováky kdo učit. Prezident a odsouzený válečný zločinec Jozef Tiso spolu s ministrem školství Matúšem Černákem také tvrdili, že za ně mají rovnocennou náhradu a někdy prý i hodnotnější, to však byla lež. Ve skutečnosti podle slovenského historika Valeriána Bystrického na gymnáziích často vyučovali důchodci, nehotoví studenti či učitelé z měšťanek.

