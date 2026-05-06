Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tomio Okamura škodí naší zemi, poslanci neřešte sudeťáky, ale skutečné problémy lidí!

Předseda SPD se rozhodl na jednání sněmovny protlačit bod o sněmu sudetských Němců v Brně. Bylo z toho šest zbytečných hodin hádek s nulovým výsledkem. Navíc takové exhibice nic neřeší a jsou k ničemu!

Současná vládní koalice ukázala, že ji na lidech nezáleží. Kdyby tomu tak bylo, tak ANO a Motoristé nepřipustí návrh šéfa SPD Tomia Okamury, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu rezoluce, který by odmítl sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SDL) na konci května v Brně. Celé je to o tom, že espéďákům klesají volební preference a vážně jim hrozí, že by v příštích volbách spadli pod pět procent a nedostali se tak do sněmovny. A tak zoufale hledají téma, na kterém by získali body, aby se chytli osvědčeného tématu sudetských Němců.

Celý ten cirkus, kdy poslanci ztratili hodně času při jednání o tomto problému, byl k ničemu. Takové usnesení nemá žádný právní účinek a je pouhou deklarací, která nikoho k ničemu nezavazuje. Účastníci sněmu SDL se mu mohou jenom vysmát.

Česko-německé vztahy jsou na výborné úrovni, řekl bych, že nejlepší v historii a není třeba je zatěžovat nesmyslnými půtkami. Také je nutné si uvědomit, že Německo je pro nás klíčovým obchodním partnerem, kam směřuje třetina našeho exportu. Nebylo by rozumné poškozovat české, moravské a slezské firmy, které tam vyvážejí své produkty. Samotnými vládními představiteli bylo řečeno, že je třeba vyvážet zboží, nikoliv hodnoty. Tak je třeba se tím řídit v každém případě, nejenom u Číny.

Také jsem přesvědčen, že by se poslanci měli zabývat záležitostmi, které řeší skutečné problémy lidí této země. Jak uvedla ČTK, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navrhl novelu zákona, která by umožnila dostávat ženám dostávat dva měsíce před plánovaným termínem porodu až 15 000 Kč a touto záležitostí by se poslanci měli rovněž zabývat na této schůzi. To je dobrý nápad, můžeme sice diskutovat o tom, jestli je nutné vyplácet tuto dávku plošně, ale má smysl o tom jednat, protože ze strany ministra Juchelky je to krok správným směrem. Namísto toho se však zákonodárci zbytečně hádali o sudetské Němce.

Vrchní espéďák Tomio Okamura, který celý tento bezvýsledný nicotný humbuk zařídil, těžce škodí České republice a je to obyčejný zemský škůdce.

Zdroje:

Sněmovna v noci přerušila debatu o sjezdu sudetských Němců v Brně - Seznam Zprávy

Jděte do pr..., řekl Fiala z SPD na adresu opozice - iDNES.cz

https://www.psp.cz/schuze/10/16

Vláda souhlasila s výší předrodičovské 15.000 Kč a odkladem digitalizace dávek

Autor: Jan Ziegler | středa 6.5.2026 11:41 | karma článku: 8,66 | přečteno: 96x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Jan Ziegler

Moravské vyrovnání, důkaz, že Češi s Němci se uměli rozumně domluvit

Stalo se tak v listopadu 1905, kdy se dvě zdánlivě nesmiřitelné národnostní skupiny dokázaly dohodnout na podmínkách vzájemného soužití. Toto řešení schválené císařem Františkem Josefem I. Moravě prospělo.

5.5.2026 v 16:49 | Karma: 11,01 | Přečteno: 178x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Babišova vláda velmi rychle překonala tu Fialovu, v neoblíbenosti u lidí

Je to šok, ale po čtyřech měsících u moci mají babišovci menší popularitu než fialovci v únoru 2024. Šestikolce nyní podle CVVM důvěřuje 25 % občanů, pětikolku tehdy podle stejného zdroje pozitivně hodnotilo 33% občanů.

4.5.2026 v 16:53 | Karma: 20,48 | Přečteno: 380x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Reportáže Rusa z Ruska, je to země bídy, zmaru a státem řízeného zločinu

Ruský novinář a spisovatel Dmitry Glukhovsky ve skvělé knize My–Deník pádu perfektně vystihl mafiánskou podstatu putinovského režimu. Rozbíjí na padrť kremelskou propagandu a odhaluje její lži. Současné Rusko je nenormální země!

28.4.2026 v 15:16 | Karma: 19,51 | Přečteno: 364x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Do kauzy českobudějovické Dynamo netahejme prosím rasismus

Jedná se o věcný spor mezi majitelkou klubu Dorothy Nnekou Ede s krajem a městem, za které mluví jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš, ohledně další budoucnosti Dynama.

27.4.2026 v 10:45 | Karma: 16,93 | Přečteno: 334x | Diskuse | Sport

Jan Ziegler

Rajchl prohrál spor s advokátem Jelínkem o tvrdá slova Jindolf HeilRajchl

Proruský kolaborant Jindřich Rajchl se pokusil profesně zničit kolegu z advokátní praxe kárnou žalobou a zakázat mu činnost. Advokátní komora naštěstí moudře rozhodla, že svoboda projevu platí a politická vyjádření neřeší.

24.4.2026 v 16:50 | Karma: 21,03 | Přečteno: 491x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice
28. dubna 2026

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...
30. dubna 2026  15:04

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.
29. dubna 2026  16:30,  aktualizováno  19:13

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická
4. května 2026  10:10

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.
3. května 2026

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně...

Výstava v Opavě odhalí umění socialismu a jeho vliv na veřejný prostor

ilustrační snímek
6. května 2026  11:41,  aktualizováno  11:41

Opavská kulturní organizace (OKO) připravuje výstavu Střelci na královnu, která připomene umění...

V centru Kladna vzniklo nové parkoviště, další přibude na autobusovém nádraží

ilustrační snímek
6. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

V Hrnčířské ulici v centru Kladna vzniklo nové parkoviště přibližně se 70 místy. Poslouží například...

V Ostravě bude do konce roku upravené území u řeky Lučiny

V OstravÄ› bude do konce roku upravenĂ© ĂşzemĂ­ u Ĺ™eky LuÄŤiny
6. května 2026  11:35,  aktualizováno  11:35

Původně nepřístupné území kolem řeky Lučiny v ostravském obvodě Radvanice a Bartovice se do konce...

Oprava mostu z Liberce do Stráže nad Nisou začne v pondělí a potrvá osm měsíců

ilustrační snímek
6. května 2026  11:33,  aktualizováno  11:33

Osm měsíců bude neprůjezdná Londýnská ulice v Liberci ve směru do Stráže nad Nisou kvůli opravě...

Jan Ziegler

  • Počet článků 3722
  • Celková karma 17,57
  • Průměrná čtenost 1689x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.