Tomio Okamura škodí naší zemi, poslanci neřešte sudeťáky, ale skutečné problémy lidí!
Současná vládní koalice ukázala, že ji na lidech nezáleží. Kdyby tomu tak bylo, tak ANO a Motoristé nepřipustí návrh šéfa SPD Tomia Okamury, aby Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu rezoluce, který by odmítl sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu (SDL) na konci května v Brně. Celé je to o tom, že espéďákům klesají volební preference a vážně jim hrozí, že by v příštích volbách spadli pod pět procent a nedostali se tak do sněmovny. A tak zoufale hledají téma, na kterém by získali body, aby se chytli osvědčeného tématu sudetských Němců.
Celý ten cirkus, kdy poslanci ztratili hodně času při jednání o tomto problému, byl k ničemu. Takové usnesení nemá žádný právní účinek a je pouhou deklarací, která nikoho k ničemu nezavazuje. Účastníci sněmu SDL se mu mohou jenom vysmát.
Česko-německé vztahy jsou na výborné úrovni, řekl bych, že nejlepší v historii a není třeba je zatěžovat nesmyslnými půtkami. Také je nutné si uvědomit, že Německo je pro nás klíčovým obchodním partnerem, kam směřuje třetina našeho exportu. Nebylo by rozumné poškozovat české, moravské a slezské firmy, které tam vyvážejí své produkty. Samotnými vládními představiteli bylo řečeno, že je třeba vyvážet zboží, nikoliv hodnoty. Tak je třeba se tím řídit v každém případě, nejenom u Číny.
Také jsem přesvědčen, že by se poslanci měli zabývat záležitostmi, které řeší skutečné problémy lidí této země. Jak uvedla ČTK, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka navrhl novelu zákona, která by umožnila dostávat ženám dostávat dva měsíce před plánovaným termínem porodu až 15 000 Kč a touto záležitostí by se poslanci měli rovněž zabývat na této schůzi. To je dobrý nápad, můžeme sice diskutovat o tom, jestli je nutné vyplácet tuto dávku plošně, ale má smysl o tom jednat, protože ze strany ministra Juchelky je to krok správným směrem. Namísto toho se však zákonodárci zbytečně hádali o sudetské Němce.
Vrchní espéďák Tomio Okamura, který celý tento bezvýsledný nicotný humbuk zařídil, těžce škodí České republice a je to obyčejný zemský škůdce.
Zdroje:
Sněmovna v noci přerušila debatu o sjezdu sudetských Němců v Brně - Seznam Zprávy
Jděte do pr..., řekl Fiala z SPD na adresu opozice - iDNES.cz
https://www.psp.cz/schuze/10/16
Vláda souhlasila s výší předrodičovské 15.000 Kč a odkladem digitalizace dávek
Jan Ziegler
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz