Tomio Okamura: Prezident může odvolat „Babišovu“ vládu!
„Kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá Fialovu vládu. Podpořte Jaroslava Baštu! Nikdo jiný z kandidátů včetně Andreje Babiše odvolat Fialovu vládu nechce. Ústava tuto pravomoc v článku 62 prezidentovi jasně dává bez jakýchkoli dalších podmínek: „Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi.“ Tuto pravomoc prezidenta potvrzují i ústavní právníci. „V klíčové otázce, kdy může být premiér odvolán, ústava podmínky nestanoví. Byť je to pro mnohé šokující, naše ústava umožňuje poloprezidentský systém,“ uvedl pro Lidové noviny expert na ústavní právo Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Podobně to vidí i další ústavní právník Zdeněk Koudelka…“ Tolik Tomio Okamura k prezidentské volbě v roce 2023 na webových stránkách SPD.
Podle tohoto pozoruhodného výkladu Ústavy by tak prezident republiky Petr Pavel mohl okamžitě odvolat vládu premiéra Andreje Babiše a místo ní jmenovat úřednický kabinet. A troufám si tvrdit, že u zcela neschopných ministrů nominovaných SPD by to bylo na místě.
Jaká je však skutečnost? Inu, Strana přímé demokracie by se měla přejmenovat na Stranu přímé demagogie. Takovému nesmyslu mohou uvěřit pouze poněkud omezenější a jednodušší lidé, ale zdá se, že na právě na ty SPD míří. Je faktem, jak uvedl denik.cz, že kdysi i Miloš Zeman prohlásil, že podle velmi extenzivního výkladu ústavy jako prezident může odvolat předsedu vlády. A když by mohl Miloš Zeman, tak proč ne Petr Pavel?
Ústavní právníci však s takovým výkladem základního zákona ČR většinově nesouhlasí. Je pravdou, že v článku 62 se píše: Prezident republiky jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi. Pak je tu ovšem ještě článek 74, v němž se uvádí: Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády.
Sám Jan Kudrna z Právnické fakulty Univerzity Karlovy se proti vývodům SPD na webu irozhlas.cz důrazně ohradil. Prohlásil, že jeho výrok byl vytržený z kontextu a prezident nic takového svévolně udělat nemůže. „Je to pravomoc, kterou může prezident využít jen v krajním případě. Nemůže to udělat jen proto, že si to politicky usmyslí, že se mu konkrétní premiér nebo vláda osobně nelíbí,“ řekl už dříve pro irozhlas.cz.
S tím souhlasí i jeho kolega ústavní právník Jan Kysela. „Pakliže pan Bašta říká, že když se stane prezidentem, svrhne vládu, tak slibuje protiústavní jednání. A to v takové míře závažnosti, že se dá označit za něco, co se přinejmenším blíží puči. Pokud by ústavní aktér v roli prezidenta republiky svrhl vládu, která se opírá o vůli Sněmovny, která se opírá o vůli voličů, tak jak to jinak chcete popsat?“
Prezident podle dalšího ústavního právníka Marka Antoše může odvolat vládu bez jejího souhlasu podle ústavního článku 75 pouze v případě, když ta nepodá demisi, ačkoliv byla povinna ji podat.
SPD tedy opět šlápla totálně vedle, ostatně jak je jejím zvykem. Mně to připadá, že Tomio Okamura a spol. nemají vysoké mínění o svých voličích a myslí si, že jim mohou nakukat sebevětší nesmysl, kterému oni uvěří. Je to také ale o omezeném rozhledu některých politiků, kteří si nejsou schopni uvědomit, že v demokracii rozhodují volby, které mohou měnit situaci, a prezidentem se může stát člověk, jenž nesdílí jejich vidění světa. Ohýbat účelově zákony, je cestou do pekel.
Zdroje:
Kandidát SPD na prezidenta Jaroslav Bašta jako jediný řekl, že v případě zvolení odvolá Fialovu vládu - SPD Svoboda a přímá demokracie
Zeman: Odvolání premiéra vyplývá z extenzivního výkladu ústavy – Deník.cz
1/1993 Sb. Ústava České republiky
OVĚŘOVNA: Spor o výklad Ústavy. Kandidát SPD by chtěl odvolat vládu, podle expertů to ale není možné | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
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