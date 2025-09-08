Teplice nejsou Rusko, ostře vzkázal ministr Lipavský ke kauze sochy rudoarmějce
Policie České republiky nyní podle webu novinky.cz oznámila, že odložila šetření zničení sochy rudoarmějce v Teplicích, protože se jí nepodařilo najít viníka. Sochu v noci na 7. května zcela zničil neznámý pachatel či pachatelé tím, že ji strhli z podstavce. Skulptura se pádem na zem rozbila na kousky. Vzhledem k její váze je pravděpodobné, že pachatel pro stržení sochy použil automobil. Město vyčíslilo škodu na 113 tisíc korun. Každý vandalismus je samozřejmě odsouzeníhodný.
Jak však upozornil web hlidacipes.org, šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin nařídil zahájit kvůli zničení sochy trestní řízení. „Předseda vyšetřovacího výboru nařídil zahájit trestní řízení v této věci a v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace zjistit všechny okolnosti incidentu,“ uvedl již dříve vyšetřovací výbor, který má v Rusku funkci kriminální ústředny.
To rozčílilo ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, který na sociální síť X napsal. „Důrazně se ohrazuji proti dalšímu pokusu Ruska o hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Pana Bastrykina z ruského vyšetřovacího výboru upozorňuji, že jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice.“
Správná slova a zcela na místě. Jedná se o nehorázné vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky. Navíc se na tuto sochu nevztahuje česko-ruská dohoda o udržování válečných hrobů. Už dříve resort zahraničí podobně zareagoval i na ruskou nótu ohledně určení místa, kde se nachází odstraněný pomník sovětského maršála Koněva. Ministerstvo vzkázalo, že pomník „není válečným hrobem, není na seznamu kulturních památek a není ani pietním místem“. Velmi dobře!
Ministr zahraničí Lipavský zareagoval správně. Rusům je třeba dát najevo, že jejich jurisdikce se nevztahuje na území České republiky. Český ministr by měl hájit české zájmy a sebevědomě dát Rusům a případně komukoliv jinému najevo, že na našem území platí české právo a trestné činy mohou řešit jen čeští vyšetřovatelé. Rusko do toho nemá co mluvit. Rozhodovat o našem státě by neměli politici, kteří kopou za Kreml proti vlastní zemi.
Asi nejlépe se k tomu postavil teplický primátor Jiří Štábl (ANO). Ten rozbití sochy odsoudil, následně pak přišel s rozumným návrhem. Postavit na tomto místě památník obětem světových válek, které se zasloužily o naši svobodu. To je velmi dobrá kompromisní myšlenka.
To Poláci, ti takové záležitosti řeší razantně, sám prezident Karol Nawrocki dal už dříve popud k odstranění desítek památníků Rudé armády.
Zdroje:
Popravčího teplického rudoarmějce policie nedohledala, případ stržené sochy byl odložen - Novinky
Zničená socha rudoarmějce: Teplice
Teplice nejsou Rusko, vzkazuje Lipavský. Zničená socha rudoarmějce dráždí Kreml — HlídacíPes.org
Jan Lipavský on X: „Důrazně se ohrazuji proti dalšímu pokusu Ruska o hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Pana Bastrykina z ruského vyšetřovacího výboru upozorňuji, ze jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice.“ / X
Jan Ziegler
Budu volit proti nelegální migraci, Grenn Dealu a putinovskému Rusku
Byl bych rád, kdyby se našla nějaká odvážná strana, která by prosazovala možnost okamžité výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Také znovuzavedení zdravotnických poplatků je na místě.
Jan Ziegler
Jak se statečné Brno před 380 lety ubránilo obrovské švédské přesile
Patří to k nejslavnějším okamžikům historie moravské metropole. Hrstka jeho obránců po vedením Jeana-Louise Raduita de Souches a pátera Martina Středy ubránila město proti dvacetinásobně nepřátelské převaze.
Jan Ziegler
Fico servilitou k Putinovi připomíná Tisa s otrockou oddaností Hitlerovi
Slovenský premiér vyrazil do Pekingu, kam zamířili nejhorší světoví diktátoři včetně severokorejského tyrana Kim Čong-una, kde jako oddaný sluha poklonkoval moskevskému despotovi.
Jan Ziegler
Rusko není neporazitelné, Rusko se dá umravnit, chce to jen chtít
Polský prezident Karol Nawrocki ve svém vyjádření k 105 výročí triumfu bílého orla nad rudou hvězdou připomněl slavná polská vítězství nad Ruskem.
Jan Ziegler
Hrané prohlídky v želivském klášteře přibližují komunistický teror
Herci spolku Fajnevent dokonale ukázali jednu z brutálních rudých nezákonností v padesátých letech. Atmosféru hrůzy předvedli velmi přesvědčivě. Komunistické internační kláštery se příliš nelišily od nacistických koncentráků.
|Další články autora
Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných
K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky...
Albert stáhl žalobu na ochránce zvířat, spolek se ani nestihl omluvit
Obchodní řetězec Albert stahuje žalobu na spolek obránců zvířat Obraz kvůli kampani, ve které...
Čekali haléře, přišlo zdražení o koruny. Ceníky pivovaru hospodské zaskočily
Plzeňský Prazdroj, největší český pivovar, od 1. října zvýší ceny části svých čepovaných i balených...
Při srážce kamionu s dodávkou na Mostecku zemřel člověk, další je vážně zraněný
Tragická nehoda kamionu a dodávky u Želenic na Mostecku, která se stala v pondělí krátce po...
- Počet článků 3585
- Celková karma 19,69
- Průměrná čtenost 1732x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz