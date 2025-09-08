Teplice nejsou Rusko, ostře vzkázal ministr Lipavský ke kauze sochy rudoarmějce

Zničení sochy rudoarmějce v severočeských Teplicích je jistě vandalismem, ale Rusové si musí uvědomit, že nejsme jejich kolonií, Nic jejich vyšetřovací výbor neopravňuje zasahovat na cizím území.

Policie České republiky nyní podle webu novinky.cz oznámila, že odložila šetření zničení sochy rudoarmějce v Teplicích, protože se jí nepodařilo najít viníka. Sochu v noci na 7. května zcela zničil neznámý pachatel či pachatelé tím, že ji strhli z podstavce. Skulptura se pádem na zem rozbila na kousky. Vzhledem k její váze je pravděpodobné, že pachatel pro stržení sochy použil automobil. Město vyčíslilo škodu na 113 tisíc korun. Každý vandalismus je samozřejmě odsouzeníhodný.

Jak však upozornil web hlidacipes.org, šéf ruského vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin nařídil zahájit kvůli zničení sochy trestní řízení. „Předseda vyšetřovacího výboru nařídil zahájit trestní řízení v této věci a v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí Ruské federace zjistit všechny okolnosti incidentu,“ uvedl již dříve vyšetřovací výbor, který má v Rusku funkci kriminální ústředny.

To rozčílilo ministra zahraničních věcí ČR Jana Lipavského, který na sociální síť X napsal. „Důrazně se ohrazuji proti dalšímu pokusu Ruska o hrubé vměšování se do vnitřních záležitostí Česka. Pana Bastrykina z ruského vyšetřovacího výboru upozorňuji, že jurisdikce ruských orgánů se nevztahuje ani na Krym, natož na Teplice.“

Správná slova a zcela na místě. Jedná se o nehorázné vměšování Ruska do vnitřních záležitostí České republiky. Navíc se na tuto sochu nevztahuje česko-ruská dohoda o udržování válečných hrobů. Už dříve resort zahraničí podobně zareagoval i na ruskou nótu ohledně určení místa, kde se nachází odstraněný pomník sovětského maršála Koněva. Ministerstvo vzkázalo, že pomník „není válečným hrobem, není na seznamu kulturních památek a není ani pietním místem“. Velmi dobře!

Ministr zahraničí Lipavský zareagoval správně. Rusům je třeba dát najevo, že jejich jurisdikce se nevztahuje na území České republiky. Český ministr by měl hájit české zájmy a sebevědomě dát Rusům a případně komukoliv jinému najevo, že na našem území platí české právo a trestné činy mohou řešit jen čeští vyšetřovatelé. Rusko do toho nemá co mluvit. Rozhodovat o našem státě by neměli politici, kteří kopou za Kreml proti vlastní zemi.

Asi nejlépe se k tomu postavil teplický primátor Jiří Štábl (ANO). Ten rozbití sochy odsoudil, následně pak přišel s rozumným návrhem. Postavit na tomto místě památník obětem světových válek, které se zasloužily o naši svobodu. To je velmi dobrá kompromisní myšlenka.

To Poláci, ti takové záležitosti řeší razantně, sám prezident Karol Nawrocki dal už dříve popud k odstranění desítek památníků Rudé armády.

Autor: Jan Ziegler | pondělí 8.9.2025 13:06

Jan Ziegler

  • Počet článků 3585
  • Celková karma 19,69
  • Průměrná čtenost 1732x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

