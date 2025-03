Tak si to konečně přiznejme, Rusku vládne válečný zločinec, který se nezastaví před ničím

Vladimír Putin býval majorem KGB a to vysvětluje jeho bezohlednost. Na cestě k moci jde brutálně za svým cílem. Je to masový vrah, který má na svědomí statisíce lidských životů - Rusů, Čečenců, Ukrajinců a dalších.

Nemá cenu zavírat oči před tím, co je Putin zač. Pštrosí taktika, strkání hlavy do písku před hrozícím nebezpečím Evropě nepomůže. Je třeba si naplno přiznat, že současný ruský vládce je velmi nebezpečný člověk, který drží spoušť na jaderných zbraních, a ohrožuje život na zemi. K jeho cílům patří i genocida Ukrajinců jako národa po vzoru svých předchůdců ruského cara Alexandra II a komunistického tyrana Josifa Stalina. Za Putinem jsou velká brutalita, potoky krve a utrpení milionů nevinných lidí.

Byl to on, který s největší pravděpodobností nechal před 26 lety ruskou tajnou službu FSB vyhodit do povětří obytné domy v Moskvě a dalších ruských městech, při kterých zahynulo 307 lidí včetně dětí. Jenom proto, aby tento odporný zločin mohl svést na Čečence a zahájit proti nim válku. Jak upozorňuje web aktualne.cz, nápadně to připomíná minulý rok, kdy z teroristického útoku v Krasnogorsku u Moskvy byla téměř okamžitě a bez důkazů obviněna Ukrajina.

Už v éře Sovětského svazu se ruský diktátor Vladimír Putin podílel na represích komunistického režimu. Jak je uvedeno na webu irozhlas.cz. coby třiadvacetiletý poručík sovětské tajné policie KGB se zúčastnil vyšetřování jedné z prvních akcí „politického umění“, když se v roce 1976 na Petropavlovské pevnosti v Petrohradu objevil 42 metrů dlouhý nápis „Přibíjíte na kříž svobodu, ale lidská duše nezná okovy!“ Autoři nápisu Julij Rybakov a Oleg Volkov strávili po dopadení šest a sedm let za mřížemi v krutých podmínkách sovětských lágrů. To byla pro Putina jeho životní škola, že je třeba v prosazování svých cílů se nezastavit před ničím, ani před vězněním a vraždami nevinných lidí.

V roce 1999 zachvátila ruská města série teroristických útoků, které nejspíš spáchala FSB, jak potvrdilo více svědků nezávisle na sobě. V knize Rusko v plamenech o tom píše ruský historik Jurij Feštinskij, který vycházel z vyprávění bývalého agenta FSB Alexandra Litviněnka, jenž toho věděl o špinavých praktikách svého bývalého zaměstnavatele opravdu hodně a tak není divu, že jej Kreml nechal odstranit. FSB podle něj podnikla teroristické útoky v obytných domech ruských měst, ve kterých umístila výbušniny, s cílem obvinit z nich čečenské islamistické teroristy. Je faktem, že pro Kreml to byla záminka k druhé čečenské válce, při které zemřelo na 200 000 čečenských civilistů.

Nicméně v Rjazani byli zadrženi tři členové FSB, kteří v místním paneláku kladli v padesátiikilových pytlích výbušninu hexogen a nastražili zde rozbušku na půl šestou ráno. Prý šlo o pouhé cvičení. Pak ovšem následuje logická otázka. Proč, když se jednalo o pouhé cvičení, byla v pytlích skutečná výbušnina a nastražená rozbuška? FSB následně prohlásila, že v Rjazani proběhlo vojenské cvičení. Proti tomu stojí následující okolnosti. Večer 22. září po nálezu pytlů s výbušninami ve sklepě bytového domu agentura FSB nevydala prohlášení, že v Rjazani probíhalo cvičení, pytle obsahovaly obyčejný cukr a rozbuška byla falešná. Píše se v knize na str 100. O stranu dál je pak uvedeno. Nejpřekvapivější však je, že ministr vnitra Rušaljo, který vedl protiteroristickou komisi a dohlížel na protiteroristickou operaci Vortex, o cvičení v Rjazani nic nevěděl. Pro nás obyvatele, Rjazaně i pro centrální aparát je to naprosté překvapení,“ řekl poté Oleg Aksjonov, vedoucí informačního oddělení ruského ministerstva vnitra. Inu ministr vědět nemusel, ale Putin věděl určitě.

Zvláštní rovněž je, že Čečenci byli z těchto činů obviněni ještě před uzavřením vyšetřování. Stejně tak, jako Ukrajinci o čtvrt století později v případě teroristického přepadení koncertní haly v Krasnogorsku, při kterém zemřelo více než 100 lidí. Pozoruhodně podezřelá shoda náhod. Je téměř jistě, že Putin o těchto zločineckých útocích věděl a souhlasil s nimi.

Jak uvádí Wikipedia, podezření provázejí i napadení představení muzikálu Nord-Ost a útok ingušských a čečenských teroristů na školu ve městě Beslan.

Anna Politkovská 28. dubna 2003 v ruském týdeníku Novaja Gazeta (vlastnil jej Alexandr Lebeděv) odhalila, že jeden údajně mrtvý člen čečenského komanda z Dubrovky „přežil“, a nyní pracuje pod jinou identitou v Putinově tiskovém oddělení (šlo o bývalého představitele čečenské vlády v Jordánsku, viz záhadný „ jordánský“ přítel Basajeva velitel Chattáb, jenž byl na podzim 2002 údajně otráven). Politkovská tvrdila, že mezi teroristy byli agenti ruských tajných služeb. Podle ní šlo o „řízený teroristický útok“, o jehož přípravě věděly tajné služby i vedení země včetně samotného Putina.

Události v Beslanu pak popisuje ruská novinářka Jelena Kosťučenková ve skvělé knize Moje Rusko. V roce 2004 zde čečenští teroristé obsadili prvního září zdejší školu a kde při následném zásahu bezpečnostních složek zahynulo 334 civilistů včetně 186 dětí. Z masakru viní Kosťučenková kromě teroristů samotného Putina, který podle ní dal rozkaz k bezohlednému neprofesionálnímu zásahu proti teroristům, který vedl ke zbytečné smrti nevinných lidí. Existuje podezření, že i tento útok byl zinscenován FSB.

Novinářka Kosťučenková také dokázala, že vzpoura proruských separatistů na východě Ukrajiny byla v roce 2014 vyvolána zvenčí z Moskvy včetně přímého nasazení ruských vojáků. Bez nich by Kyjev tuto nepřátelskou a zločineckou akci velmi rychle porazil. Vladimír Putin tehdy lhal, jak je ostatně jeho zvykem, že na Ukrajině žádní ruští vojáci nejsou. Tady je počátek dlouhotrvajícího válečného konfliktu na Ukrajině.

Perfektně to ve svém komentáři Chlácholivé mimikry válečného zločince Putina vystihl na webu plus.rozhlas,cz Jiří Lechtina. „Nechce si Ukrajinu jen podmanit a zničit její demokracii, která je pro Kreml noční můrou. Cílem ruské invaze je genocida Ukrajinců, jejich vyhlazování, vysídlování, včetně nucené deportace dětí a jejich převýchovy. Putin chce ukrajinský národ, který podle jeho historických blábolů neexistuje, smést z povrchu zemského.“

Leschtina také přiblížil, co napsal o současném vládci Kremlu profesor univerzity v Yale, historik a spisovatel Timothy Snyder: „Co se týče kombinace nekompetentnosti a bezohlednosti, je to rozhodně nejděsivější ruský vládce od dob Stalina.“ Profesor Snyder pak na webu ksf.openukraine.org dále uvedl. „Ruský prezident Vladimir Putin jde ve stopách Stalinovy politiky a snaží se zničit ukrajinskou obilnou infrastrukturu a vyvolati hladomor v různých částech světa.“ Ten také poukázal na to, že holodomor zorganizovaný Stalinem a vedoucí ke smrti milionů Ukrajinců, „kteří neměli zemřít“, byl původním zdrojem rozsáhlého systému lží, který se v dnešním Rusku stále používá.

Putinovské Rusko je vůbec děsivou zemí, kde lidský život nemá žádnou cenu, kde je opozice násilím umlčována, kde není možné se dovolat práva, kde neexistují nezávislé soudy, ale státu poplatná justice, která nedokáže ochránit soukromý majetek svých občanů, jenž jim může být kdykoliv vůdcovou kamarilou uloupen. Je třeba respektovat skutečnost, že Putin je vládcem Ruska, to bohužel nyní nezměníme. Ale hlavně je třeba respektovat, co je zač, obrzloduch, který je v některých aspektech srovnatelný s Adolfem Hitlerem, určitě s tím před rokem 1938, kdy se ještě nestačil naplno projevit. V každém případě je Putin obdivovatelem dalšího podobného netvora Stalina.

To všechno je třeba o Putinovi vědět, nemá cenu žít ve lži a věřit tomu, že ruský diktátor se bude chovat rozumně. Nebude. To se podobá naivním představám partnerů, že ten druhý se kvůli mně změní k lepšímu. Přestane chlastat, lítat za ženskýma atd. Samozřejmě, že nepřestane a o to horší bývá vystřízlivění z utkvělých představ. A stejně se tomu bude i s Putinem, pokud nebudeme respektovat realitu, ale vysníme si nějakou lživou vidinu. Pak toho budeme litovat.

