Svobodní Rusové varují: Rusko je nepřítelem ČR, dejte stopku putinovským poskokům
Ty by totiž chtěly zavádět v ČR stejné pořádky! Následování Ruska by pro Čechy bylo cestou do otroctví a bídy! Svobodní Rusové zveřejnili prohlášení k volbám do Poslanecké sněmovny a upozorňují na hrozící nebezpečí ze strany Ruské federace. Oni nechtějí Čechům radit, koho mají volit, ale varují před velkým zlem, které představuje putinovské Rusko. Stále platí, že „mráz přichází z Kremlu.“ Svobodní Rusové v České republice je volným sdružením ruských občanů, kteří z politických důvodů museli opustit svoji vlast a nyní žijí v naší zemi. V textu prohlášení je mimo jiné napsáno.
„Blahopřejeme občanům České republiky k demokratickým volbám do Poslanecké sněmovny, při kterých si budou moci svobodně zvolit své poslance. Lidé v Rusku tuto možnost už mnoho let nemají, k volbám všech druhů bývají připouštěny pouze putinovská strana Jednotné Rusko a pár neškodných straniček, coby tzv. systémová opozice, která nemůže Putina a jeho bandu ohrozit. V Rusku jsou volební podvody naprosto běžné. Opravdové opoziční strany v Rusku kandidovat nesmí. Jsou zakazovány, jejich představitelé státní mocí vražděni a zavíráni do vězení.“
Češi mohou svobodně volit, Rusové nikoliv, v Rusku je opozice zakazována a kriminalizována. Mnozí ti, co v naší zemi brojí proti údajné cenzuře, lžou, To se týká Tomia Okamury, Kateřiny Konečné a dalších, kteří jsou v televizi pomalu denně, bez omezení nadávají na prezidenta, premiéra, vládu atd., ale prý úpí pod cenzurou. Oběma však dělá velké problémy odsoudit šílené poměry v putinovském Rusku, kde panuje skutečná diktatura a drsná cenzura a opozičníci si o vystupování v televizích mohou nechat jen snít.
Slova Svobodných Rusů dosvědčil také ruský podnikatel Gregory Bubnov, který v Rusku nebyl trestně stíhán, ale odešel kvůli tamním poměrům, jež by mohly ohrozit jeho podnikání, a nyní žije v Česku. V rozhovoru pro Forum24.cz mimo jiné řekl. „Funguje to tak, že za vámi přijde Putinův kamarád a řekne, ty máš dobrý byznys, tak já si ho vezmu. Navrhne vám nějakou směšnou cenu, za kterou koupí vaši firmu. A nemáte šanci to odmítnout. Pokud to uděláte, tak si na vás vymyslí nějaký trestný čin, často to bývají podvody nebo daňové úniky. K těmto Putinovým kamarádům patří jeho oligarchové, policisté, soudci, prokurátoři a důstojníci FSB. Podnikání v Rusku je velmi nebezpečnou činností.“
Gregory Bubnov dále potvrdil fakt, že v Rusku příslušníci silových složek, policie, armády, tajných služeb vybírají od podnikatelů výpalné tzv. kryšu a slibují jim za to ochranu. Akorát Putinovi blízcí s tím problémy nemají.
Vážím si Rusů, kteří se veřejně dokázali postavit proti zločinnému putinovskému režimu vykazujícímu nacistické prvky. Stejně tak, jako si vážím německých antinacistů vzdorujícím Adolfu Hitlerovi. Svobodní Rusové nás varují, a oni poměry ve své původní zemi dobře znají. že Rusko je velkou hrozbou pro Evropu včetně České republiky a podniká teroristické, žhářské a kybernetické proti jiným zemím. Upozorňují také na to, že v zemi více než polovina obyvatel v Ruské federaci žije ve velké chudobě a průměrný důchod v Rusku v přepočtu činní 6030 Kč.
Naslouchejme tedy těm, kteří to s námi myslí dobře a upozorňují nás na hrozící ruské nebezpečí. Jen hlupáci nebo kolaboranti nedbají na upřímné varování přátel.
Zdroje:
Gregory Bubnov: Ruský stát je jedna velká mafie ve... | FORUM 24
Jan Ziegler
Nápady komunistů ze Stačilo by vedly k otroctví, kolapsu země a teroru
Nemusíš se snažit a neboj se, ti schopní a pracovití jsou povinni tě živit. Peníze jim sebereme a dáme je tobě. V tom spočívá největší nebezpečí Stačilo, které chce Čechům sebrat svobodu i majetky. Jsou vlastně takoví parazité.
Jan Ziegler
Vyznamenání předávejme v den svatého Václava, nikoliv 28. října
Svatováclavská deklarace požaduje, aby slavnostní udělování státních vyznamenání se konalo už 28. září. To má svoji logiku. Jedná se o Den české státnosti, který je nejvýznamnějším svátkem České republiky.
Jan Ziegler
Uvnitř SPD to vře, miliony mizí neznámo kam, hlavní jsou koryta pro šéfy a lidé utíkají
Okamurovci, PRO a Trikolora čelí společnému problému. Exčlenové si stěžují na nejasná financování s tím, že stranická hospodaření připomínají pračku špinavých peněz. Z PRO prchají přední členové včetně exhejtmana Michala Haška.
Jan Ziegler
Komunisté ze Stačilo chtějí perzekuovat křesťany a zavírat kostely
Je to nejhorší útok na svobodu vyznání od listopadu 1989, komunisté chtějí církve podřídit jakémusi „kontrolnímu orgánu“. Vrací se duch neblahých padesátých let. Už jenom chybí trestný čin maření státního dozoru nad církvemi.
Jan Ziegler
Chybějící dálnice a železnice brzdí Česko v rozvoji, proč to nejde jako v Polsku?
Blíží se volby a partaje slibují, kolik se toho postaví. Zůstává však u slibů a dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic stále není dokončena. Přitom neexistující autostrády brzdí rozvoj země, je více nehod, mrtvých a zraněných!
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Evropská unie plánuje výrazně zpřísnit dovoz oceli. Výrobci kroku tleskají
Evropská unie plánuje, že zpřísní dovoz oceli. Návrh Evropské komise počítá se zvýšením cel z 25 na...
Dva Syřané přepadli a znásilnili u hlavního nádraží v Drážďanech mladého Čecha
Německá policie zadržela dva patnáctileté Syřany, kteří jsou podezřelí z přepadení a znásilnění...
ŽIVĚ: Na velkém happeningu proti komunismu a extremismu má stánek i SPD
Přímý přenos Několik stovek lidí se zatím sešlo na happeningu NE komunistům, který se dnes odpoledne až do...
Slavné tváře i přelet. Zlín se loučil s úspěšným hoteliérem, zemřel při pádu letadla
Poslední rozloučení s podnikatelem Stanislavem Matouškem se konalo po poledni na Lesním hřbitově ve...
Posuzovatel/ka Oddělení posuzování klinické dokumentace
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Praha
- Počet článků 3603
- Celková karma 19,56
- Průměrná čtenost 1726x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz