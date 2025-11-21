Svobodní Rusové odsuzují barbarský útok na polského velvyslance

A omlouvají se za něj. Jsem rád, že na rozdíl od putinovské chátry existují i slušní Rusové a prohlášení Svobodných Rusů v České republice mi udělalo velkou radost.

Ruští násilníci napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského a pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal podle iDNES.cz polský list Gazeta Wyborzca. Tento útok odsoudili ve svém prohlášení Svobodní Rusové v ČR, kteří jej právem přirovnali k řádění nacistických bojůvek v třicátých letech v hitlerovském Německu. Jedná se o velmi vážný incident.

„Svobodní Rusové v České republice odsuzují toto porušení diplomatické imunity a pokus o násilí na polském velvyslanci. Jedná se o hrubé pošlapání mezinárodního práva a existuje důvodné podezření, že se jednalo o cílenou provokaci ruské strany...My Svobodní Rusové se za toto násilí panu polskému velvyslanci a všem Polákům omlouváme. Bohužel, Putinův režim zavedl v zemi kult brutálního násilí a jeho příznivci si myslí, že si mohou všechno dovolit. Tento incident je ovšem jen zlomek zla, které se nyní odehrává v Rusku,“ píše se mimo jiné v prohlášení.

Zlatá slova, současné Rusko je zločineckou a mafiánskou zemí, ve které neplatí zákony, ale právo silnějšího. Putinovi stoupenci si myslí že jim všechno projde a hledají hranice, kam až mohou se svoji agresivitou zajít. Pokus o napadení polského ambasadora je důkazem, že se nezastaví před ničím. Jenomže pokud tomu bude druhá strana takovým provokacím pouze přihlížet, nebo jen chabě vzdorovat, špatně to s ní dopadne. Násilníci to berou jako slabost protivníka a zastavit je může pouze větší síla. Máme zkušenosti s nacistickým Německem z roku 1938, kdy se agresorovi vyšlo vstříc, a víme jak to dopadlo. A historie se často opakuje.

Na druhé straně nesmíme všechny Rusy házet do jednoho pytle. Jak je patrné, jsou mezi nimi i slušní lidé, tak jako byli před desítkami let i mezi Němci antinacisté, tak i v Rusku jsou odpůrci putinovského zla. A to je dobře.

▶ Polského velvyslance v Rusku napadli aktivisté - iDNES.cz

Svobodní Rusové odsuzují napadení polského velvyslance

Autor: Jan Ziegler | pátek 21.11.2025 15:05 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Další články autora

Jan Ziegler

Srážka vlaků u Zlivi, raději peníze na zabezpečení železnic než na dotované jízdenky

Je třeba si umět stanovit priority a přednost na železnici musí mít bezpečnost dopravy, aby by bylo co nejméně nehod, zbytečně neumírali lidé, ubylo zraněných a nevznikaly miliardové škody. To by mělo být prvořadé.

20.11.2025 v 16:04 | Karma: 13,78 | Přečteno: 371x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Konzervativci k Babišově vládě, pochvaly, i kritika za ČEZ a prudké zvyšování zadlužení

Dostalo se ke mne prohlášení Konzervativní strany k volbám. Líbí se mi jeho věcný tón bez ideologického balastu a schopnost nadhledu. Některé programové body nové Babišovy vlády jsou hodnoceny pozitivně, jiné zase negativně.

20.11.2025 v 11:07 | Karma: 12,75 | Přečteno: 300x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

ETCS na Slovensku zabránilo horší katastrofě aneb jak se vyvíjelo zabezpečení jízd vlaků

Člověk je chybující a od počátku provozu železnic lidé hledali způsoby, jak zajistit její spolehlivé fungování. Cílem bylo takové zabezpečení, které by zajistilo bezpečnou jízdu vlaků a zároveň eliminovalo lidské chyby.

19.11.2025 v 10:07 | Karma: 7,57 | Přečteno: 164x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Komunista Olbracht lhal a šířil rudé zlo, úctu ani stanici metra si nezaslouží

Napsal sice i krásné knihy, ale toho neomlouvá. Svými postoji bagatelizoval zločinnou podstatu komunismu, otevřeně lhal o poměrech v bolševickém Rusku a na sklonku svého života veřejně podpořil justiční vraždy.

18.11.2025 v 14:46 | Karma: 15,45 | Přečteno: 418x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Vypovídání Rusů z Lotyšska je pochopitelné a v souladu s mezinárodním právem

Lotyšsko přitvrdilo vůči Rusům, kteří se k němu chovají nepřátelsky. Navíc do této země přišli z Ruska de facto jako nelegální migranti. V podstatě stejná situace, jako když Němci z Říše přišli do Protektorátu Čechy a Morava.

14.11.2025 v 9:37 | Karma: 17,09 | Přečteno: 402x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj

Bez Číny by putinovské Rusko bylo ničím, prohlásil ukrajinský prezident...
21. listopadu 2025  16:05,  aktualizováno  16:27

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země a...

Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán

Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico ji odmítl upravit
21. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  16:17

Slovenský premiér Robert Fico podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho...

Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)
21. listopadu 2025  16:07

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...
21. listopadu 2025

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu....

Jan Ziegler

  • Počet článků 3631
  • Celková karma 18,21
  • Průměrná čtenost 1718x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.