Svobodní Rusové odsuzují barbarský útok na polského velvyslance
Ruští násilníci napadli v neděli v Petrohradu polského velvyslance Krzysztofa Krajewského a pouze zásah osobních strážců zabránil zmlácení velvyslance, napsal podle iDNES.cz polský list Gazeta Wyborzca. Tento útok odsoudili ve svém prohlášení Svobodní Rusové v ČR, kteří jej právem přirovnali k řádění nacistických bojůvek v třicátých letech v hitlerovském Německu. Jedná se o velmi vážný incident.
„Svobodní Rusové v České republice odsuzují toto porušení diplomatické imunity a pokus o násilí na polském velvyslanci. Jedná se o hrubé pošlapání mezinárodního práva a existuje důvodné podezření, že se jednalo o cílenou provokaci ruské strany...My Svobodní Rusové se za toto násilí panu polskému velvyslanci a všem Polákům omlouváme. Bohužel, Putinův režim zavedl v zemi kult brutálního násilí a jeho příznivci si myslí, že si mohou všechno dovolit. Tento incident je ovšem jen zlomek zla, které se nyní odehrává v Rusku,“ píše se mimo jiné v prohlášení.
Zlatá slova, současné Rusko je zločineckou a mafiánskou zemí, ve které neplatí zákony, ale právo silnějšího. Putinovi stoupenci si myslí že jim všechno projde a hledají hranice, kam až mohou se svoji agresivitou zajít. Pokus o napadení polského ambasadora je důkazem, že se nezastaví před ničím. Jenomže pokud tomu bude druhá strana takovým provokacím pouze přihlížet, nebo jen chabě vzdorovat, špatně to s ní dopadne. Násilníci to berou jako slabost protivníka a zastavit je může pouze větší síla. Máme zkušenosti s nacistickým Německem z roku 1938, kdy se agresorovi vyšlo vstříc, a víme jak to dopadlo. A historie se často opakuje.
Na druhé straně nesmíme všechny Rusy házet do jednoho pytle. Jak je patrné, jsou mezi nimi i slušní lidé, tak jako byli před desítkami let i mezi Němci antinacisté, tak i v Rusku jsou odpůrci putinovského zla. A to je dobře.
▶ Polského velvyslance v Rusku napadli aktivisté - iDNES.cz
Jan Ziegler
Srážka vlaků u Zlivi, raději peníze na zabezpečení železnic než na dotované jízdenky
Je třeba si umět stanovit priority a přednost na železnici musí mít bezpečnost dopravy, aby by bylo co nejméně nehod, zbytečně neumírali lidé, ubylo zraněných a nevznikaly miliardové škody. To by mělo být prvořadé.
Jan Ziegler
Konzervativci k Babišově vládě, pochvaly, i kritika za ČEZ a prudké zvyšování zadlužení
Dostalo se ke mne prohlášení Konzervativní strany k volbám. Líbí se mi jeho věcný tón bez ideologického balastu a schopnost nadhledu. Některé programové body nové Babišovy vlády jsou hodnoceny pozitivně, jiné zase negativně.
Jan Ziegler
ETCS na Slovensku zabránilo horší katastrofě aneb jak se vyvíjelo zabezpečení jízd vlaků
Člověk je chybující a od počátku provozu železnic lidé hledali způsoby, jak zajistit její spolehlivé fungování. Cílem bylo takové zabezpečení, které by zajistilo bezpečnou jízdu vlaků a zároveň eliminovalo lidské chyby.
Jan Ziegler
Komunista Olbracht lhal a šířil rudé zlo, úctu ani stanici metra si nezaslouží
Napsal sice i krásné knihy, ale toho neomlouvá. Svými postoji bagatelizoval zločinnou podstatu komunismu, otevřeně lhal o poměrech v bolševickém Rusku a na sklonku svého života veřejně podpořil justiční vraždy.
Jan Ziegler
Vypovídání Rusů z Lotyšska je pochopitelné a v souladu s mezinárodním právem
Lotyšsko přitvrdilo vůči Rusům, kteří se k němu chovají nepřátelsky. Navíc do této země přišli z Ruska de facto jako nelegální migranti. V podstatě stejná situace, jako když Němci z Říše přišli do Protektorátu Čechy a Morava.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
Jedna z nejtěžších chvil dějin, ztratíme USA, nebo důstojnost, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v projevu k národu prohlásil, že nezradí zájmy své země a...
Rusko vyjde z války jako totální vítěz, vítá Fico americký mírový plán
Slovenský premiér Robert Fico podpořil americký plán pro konec bojů na Ukrajině. Podmínkou pro jeho...
Okamura poslal Babišovi nominace SPD na ministry, Motoristé zatím vyčkávají
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v pátek odpoledne odeslal šéfovi ANO Andreji Babišovi seznam...
Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně
Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu....
- Počet článků 3631
- Celková karma 18,21
- Průměrná čtenost 1718x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz