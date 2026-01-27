Svět musí razantně zareagovat na barbarství zločinného íránského režimu
Je smutné, že evropské země mlčí ke krvavému násilí v Íránu, kde se islamistický režim snaží potlačit masivní protivládní protesty. Také Česká republika se příliš nevyjadřuje k orgiím násilností v této zemi. Konzervativní strana s tím nesouhlasí a proto se otevřeným dopisem obrátila na ministra zahraničních věcí ČR Petra Macinku, aby podnikl razantní kroky vůči zločinnému íránskému režimu, který masakruje vlastní obyvatelstvo.
„Naléhavě Vás vyzýváme, abyste zvážil neprodlené předvolání velvyslance Íránské islámské republiky, v jehož rámci byste jej požádal, aby tlumočil své vládě, že pokud nebudou do 48 hodin ukončeny represálie vůči civilnímu obyvatelstvu, bude jeho zastupitelský úřad v České republice uzavřen. Dále bychom rádi nabídli Vaši pozornosti možnost, abyste z titulu své funkce inicioval jednání příslušných evropských institucí, s cílem nalezení (a případného následného uvalení) maximálního rozsahu sankcí vůči íránskému režimu, jenž nyní naprosto bezohledně a barbarsky tyranizuje své obyvatelstvo,“ píše se v prohlášení Konzervativní strany podepsané jejím předsedou Janem Kubalčíkem..
Americká agentura Human Rights Activist News Agency podle webu echo24.cz v neděli uvedla, že ověřila 5 848 úmrtí během nepokojů, které vypukly koncem prosince. Skupina prověřuje dalších 17 091 případů možných úmrtí, přičemž zatčeno bylo více než 40 tisíc lidí, oznámila také agentura. Podle některých neoficiálních údajů mohly počty zabitých v Íránu dosáhnout až 30 tisíc lidí.
Je tedy mnoho důkazů o tom, že íránský režim si počíná při potlačování protivládních protestů bezohledně a íránské bezpečnostní síly neváhají podle webu ct24.ceskatelevize .cz střílet i do dětí. Není to přitom poprvé, co se v Íránu surově potlačily protivládní demonstrace. Už před třemi lety při protestech proti násilné smrti dvaadvacetileté Kurdky Mahsy Amíníové se teheránský režim uchýlil k mimořádné brutalitě. Jeho bezpečnostní síly tenkrát zastřelily stovky demonstrantů a v celé zemi byly zřízeny desítky tajných věznic, v nichž byli krutě mučeni účastníci protestů.
Nyní se zdá, že íránští islamisté demonstrace potlačili, to však nemusí být definitivní konec a vláda v Teheránu nakonec padne. „Z krátkodobého hlediska se mu ,podaří’ zabít spoustu lidí a přesto přežít. Z toho dlouhodobého to ale nedokáže,“ předpovídá pro iROZHLAS.cz Mahmúd Amiry-Moghaddam z organizace Iran Human Rights.
V každém případě bychom se neměli tvářit, že se nás hrůzy v Íránu netýkají a dělat, že se nic neděje. Tamním zločincům u moci musíme dát najevo, že jim jejich zvrácené jednání neprojde. A to citelnými sankcemi nebo třeba zákazem startu íránských fotbalistů na letošním mistrovství světa.
