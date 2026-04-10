Sudetští Němci mně nevadí, komunisté, Noční vlci a podobné bandy jsou daleko horší
Jak uvedl brnensky.denik.cz, sudetští Němci na letošním květnovém sjezdu v Brně uctí památku obětí nacismu i takzvaného brněnského pochodu smrti. Hlavním dějištěm sjezdu bude brněnské výstaviště, na kterém bude podle sdružení návštěvníky čekat rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskuzemi. Akci slavnostně zahájí v pátek 22. května v poledne hudební a taneční představení na Moravském náměstí. Sudetští Němci v první den sjezdu předají také své kulturní ceny. Nechápu, proč by takové akce mohly někomu vadit. Navíc podle webu ct24.ceskatelevize.cz sudetští Němci už nepožadují navrácení majetku.
V listopadu 2010 ke hrobu mužů popravených za 2. světové války v Lidicích položili věnce tehdejší bavorský ministr školství Ludwig Spaenle (CSU) a mluvčí Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt. „Ukláníme se před našimi spoluobčany z Lidic a žádáme o odpuštění té části viny, kterou i my neseme,“ řekl Posselt. „Je potřeba udělat vše pro to, aby se nic takového už jménem Německa nestalo. Ukláníme se před zemřelými v Lidicích. Chceme udělat vše pro to, aby přátelství a sousedství mezi českým a bavorským lidem bylo úzké,“ uvedl ministr Spaenle. Tohle bylo velmi moudré a pozitivní gesto, které dokazuje, že současní Němci nechtějí mít s nacisty nic společného.
V současném Rusku je to však jinak. Tam pokračuje glorifikace stejně zrůdného komunismu a omlouvání rudých zločinů. Důkazem toho je podle webu seznamzpravy.cz, nová tamní učebnice dějepisu pro starší žáky a studenty z pera putinovského ideologa Vladimíra Medinského, která popisuje ruské a světové dějiny a to opravdu hodně výživně. O vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce roce 1968 se ruské děti dozvědí tohle: „Pražské jaro je líčeno jako o snaha o socialismus s lidskou tváří, což se ovšem vymklo kontrole, načež se Západ pokusil využít toho pro geopolitický zvrat a vyrvání Československa ze socialistického tábora. Také se dočítáme, že se po sovětském vpádu objevoval násilný odpor, ale okupanti zůstali v klidu. Doslova se uvádí: „Sovětští vojáci na provokace neodpovídali.“ Těch 137 přímých obětí a další stovky raněných by jistě souhlasilo…
V pracovní sekci učebnice je jako studijní materiál předkládán bez patřičného uvedení do kontextu také nechvalně známý zvací dopis. Studenti s ním ovšem mají pracovat jako s dokumentem nezávadně rozebírajícím pro Brežněva československou situaci,“ řekl historik David Svoboda z Muzea paměti XX. století.
Zločinný socialismus má však obhájce i mezi Čechy a není divu, že ti zároveň patří ke kolaborantům se zločinným ruským putinovským režimem. Mezi stoupence komunistického zla patří i obskurní spolek Klub českého pohraničí zařazený BIS mezi extrémisty hájící vraždění nevinných lidí na hranicích.
Nezlobte se, ale fakt nemám problém s Němci, kteří přijedou do Brna se bavit, avšak mám jej například s ruským motorkářským gangem Nočních vlků tvořený nebezpečnými násilníky. Je proto dobře, že vlády evropských států jeho členům zakazují vstup na svoje území.
A perfektně to vystihla před časem moje bývalá žena Eva, která pracovala jako pokladní na zámku Hluboká nad Vltavou. „Nejoblíbenější jsou nás skupiny rakouských a německých seniorů. Chovají se mile, jsou slušní a dávají průvodcům dobrá dýška. Problematické jsou však ruské zájezdy, tím samozřejmě nechci říci, že všichni Rusové jsou špatní, to určitě ne. Ale mnozí z nich neumí pozdravit, neumí poděkovat, na prohlídkách lezou za provazy, fotí přes zákaz atd. Chybí jim základní slušnost a myslí si, že pro ně pravidla neplatí. A také rok 1945 už je dávno minulostí, mne nezajímá, co bylo, v té době jsem nežila, mne zajímá co je nyní,“ řekla. Svatá pravda.
