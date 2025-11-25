Sudetoněmecký sjezd v Brně je v pořádku, daleko horší je rudý Klub českého pohraničí
Sjezd sudetských Němců se příští rok uskuteční v Brně na Svatodušní svátky od 22. do 25. května. V tiskové zprávě to oznámilo Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL), které zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků. Do Brna sudetské Němce letos v červnu na sjezdu v Řezně pozvala iniciativa Meeting Brno. Šéf SdL Bernd Posselt jí za to poděkoval. Bude to poprvé, co se bude sudetoněmecký sjezd konat v Česku.
Jeho letošním motem má podle krajanského sdružení být „Život je setkávání“. Podle Posselta se bude jednat o „svátek společné kultury, rozmanitosti, dialogu a porozumění, na který jsou srdečně zváni nejen všechny generace sudetských Němců, ale i jejich čeští a mezinárodní přátelé“. Tolik z webu seznamzpravy.cz.
Nápad představitelů Festivalu Meeting Brno, kteří naše bývalé krajany do Brna pozvali, považuji za rozumný. Myslím si, že už není na místě jitřit staré rány, zvláště za situace, kdy se sudetští Němci zřekli majetkových nároků vůči České republice a požádali o odpuštění za nacistické zločiny, jak dokazuje web lidovky.cz. V roce 2010 německá delegace včetně sudetských Němců navštívila památník v Lidicích.
„Ukláníme se před zemřelými v Lidicích. Před civilisty, kteří zemřeli, aniž by měli jakoukoli vinu a přišli o život vinou brutální okupační diktatury,“ řekl v pohnutý okamžik bavorský ministr pro vzdělání Ludwig Spaenle. „Je potřeba udělat vše pro to, aby se nic takového už jménem Německa nestalo,“ dodal a zdůraznil potřebu přátelských vztahů mezi Bavorskem a Českem.
K hrobu zavražděných lidických mužů položil ministr věnec zbarvený do modrobíla – tedy do bavorských barev. Po včerejší návštěvě zůstal u hrobu ještě druhý věnec, s červenobílými květy. „To byly barvy jak Čechů, tak i sudetských Němců. Myslíme si, že jsme dlužni našim spoluobčanům z Lidic. Žádáme o odpuštění té části viny, kterou neseme i my,“ uvedl včera Bernd Posselt, potomek bývalého německého starosty Jablonce nad Nisou.
Ze strany sudetských Němců je tedy vidět sebereflexe, když dokázali odsoudit nacistické zločiny proti lidskosti, na nichž se podíleli i jejich předkové. V současnosti jsou patrné i známky vstřícnosti z české strany, když například v některých šumavských obcích jsou obnovovány staré německé hřbitovy a pozůstalí po zemřelých mohou navštěvovat hroby svých blízkých. Sudetští Němci a v současnosti jejich potomci se podílejí na opravách kostelů a dalších kulturních památek v českém pohraničí. Vyprávěl mně kamarád, že u jejich šumavské chalupy se objevil nějaký muž. Tak se ho zeptali, co potřebuje nebo co hledá? Byl to Němec a řekl, že v této chalupě se narodila jeho matka. Tak ho pozvali dál na kafe a na jejich výborné makové buchty. On jim pak v přátelské atmosféře pověděl, že chtěl pouze vidět místo, kde žili jeho předkové, respektuje současnou situaci a žádné majetkové nároky vznášet nebude. A od té doby tento Němec i se svoji rodinou k ním jezdí pravidelně na návštěvy. Takhle je to správné a tak to má být. Takže vidět v sudetských Němcích nějaké ohrožení je hodně hloupé a omezené.
Daleko horším nebezpečím pro Českou republiku je tzv. Klub českého pohraničí (KČP), který se podílí na organizacích demonstrací proti údajnému sudetskému nebezpečí. Jak upozorňuje web hlidacipes.org, tento pochybný spolek sdružuje především bývalé příslušníky komunistické Pohraniční stráže a jejich sympatizanty. V minulosti se opakovaně objevoval ve zprávách BIS a ministerstva vnitra o extremismu, což vůbec nepřekvapuje. Musím však upozornit, že normální bývalí pohraničníci, který na hranicích sloužili nedobrovolně, s ním nechtějí mít nic společného.
Na tehdejších československých hranicích s SRN a Rakouskem bylo zabito kolem tři set lidí, v mnoha případech se jednalo de facto o vraždy neozbrojených uprchlíků. Známá je třeba kauza východoněmeckého mladíka Hartmuta Tautze, kterého psi pohraničníků v 80. letech roztrhali při pokusu o útěk na Západ nedaleko Bratislavy. Příslušníci Pohraniční stráže sice mohli vážně zraněného Tautze po útoku psů zachránit, neposkytli mu ale včas pomoc a muž zemřel. A tyto brutální zločiny členové KČP bagatelizují nebo s nimi rovnou souhlasí a nejsou schopni jakéhokoliv zpytování svědomí.
Takže sudetští Němci nacistické zločiny odsuzují, kdežto „klubisté“ komunistická zvěrstva hájí. U sudetských Němců vidím snahu po dorozumění, u KČP, který není vlasteneckou organizací, jak o sobě tvrdí, ale sdružením nepřátel naší vlasti s kolaborantskými prvky, což oslavné články o Leninovi a Stalinovi v jejich časopise dokazují, nikoliv.
Nějací odpůrci sudetoněmeckého setkání v Brně, už napsali tamnímu Magistrátu, aby akci zakázal. Tito jedinci však uvázli v neblahých rudých totalitních časech, kdy komunistická vrchnost rozhodovala o všem, a zapomněli, že Magistrát už s ohledem na Listinu základních práv a svobod nic takového udělat nemůže.
Zdroje:
První sudetoněmecký sjezd v Česku. Bude se konat v Brně - Seznam Zprávy
Proti možnému sjezdu sudetských Němců v Česku protestovaly v Praze a Brně desítky lidí - Aktuálně.cz
Odpusťte, požádal Posselt v Lidicích | Česko | Lidovky.cz
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
https://hlidacipes.org/proti-fasistum-a-sudetakum-pohranicnikum-zbyla-hesla-ztraci-cleny-penize-a-brzy-i-zemana/
Jan Ziegler
Senioři by platili za pobyt v domovech seniorů i z prodeje nemovitostí
Pravděpodobný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) plánuje zásadní změnu financování dlouhodobé péče. Zvažuje zavedení německého modelu, podle něhož by lidé platili pobyt v domovech pro seniory z vlastního majetku.
Jan Ziegler
Generál Liška velel tankistům proti nacistům, pak uletěl na Západ Gottwaldovým letadlem
Patřil k mnoha hrdinům protinacistického odboje, jejichž památka byla nezaslouženě zapomenuta. Nasazovali životy za svoji vlast v boji s krutým nepřítelem a za to si vysloužili nenávist a perzekuci od komunistů.
Jan Ziegler
Svobodní Rusové odsuzují barbarský útok na polského velvyslance
A omlouvají se za něj. Jsem rád, že na rozdíl od putinovské chátry existují i slušní Rusové a prohlášení Svobodných Rusů v České republice mi udělalo velkou radost.
Jan Ziegler
Srážka vlaků u Zlivi, raději peníze na zabezpečení železnic než na dotované jízdenky
Je třeba si umět stanovit priority a přednost na železnici musí mít bezpečnost dopravy, aby by bylo co nejméně nehod, zbytečně neumírali lidé, ubylo zraněných a nevznikaly miliardové škody. To by mělo být prvořadé.
Jan Ziegler
Konzervativci k Babišově vládě, pochvaly, i kritika za ČEZ a prudké zvyšování zadlužení
Dostalo se ke mne prohlášení Konzervativní strany k volbám. Líbí se mi jeho věcný tón bez ideologického balastu a schopnost nadhledu. Některé programové body nové Babišovy vlády jsou hodnoceny pozitivně, jiné zase negativně.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince
Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně...
Devadesátiletý řidič dostal na kluzké silnici smyk, po nárazu do domu zemřel
Pondělní sníh na silnicích přinesl v Olomouckém kraji na tři desítky dopravních nehod. Většina měla...
Rusko je stále agresivnější a testuje meze, připravme se i na nejhorší, apeluje Řehka
Česká armáda na velitelském shromáždění projednává hlavní úkoly pro příští rok. „Rusko je...
Na Staroměstském náměstí přes noc vztyčili vánoční strom. Rozsvítí ho v sobotu
Pracovníci firmy Technologie hlavního města Prahy (THMP) v noci na Staroměstském náměstí v Praze...
- Počet článků 3634
- Celková karma 18,21
- Průměrná čtenost 1717x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz