Sudetoněmecký sjezd příští rok v Brně? To je dobrý nápad

Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt dnes na tiskové konferenci v bavorském Řezně podle ČTK řekl, že zjišťuje, zda by to bylo možné a zda by to bylo komfortní pro obě strany.

Ve jménu festivalu Meeting Brno pozval sudetské Němce do Brna ředitel Petr Kalousek. Ten se odkazoval na staleté soužití v Čechů a sudetských Němců v českých zemích. „Toto pozvání je zároveň symbolem vzájemného porozumění a vyrovnání se se složitou a samozřejmě mnohdy tragickou historií a zároveň má být symbolem Evropy spojené proti vzmáhajícím se národoveckým politickým směrům, tedy přesně proti těm, kteří způsobili druhou světovou válku," řekl ČTK Kalousek. Myslím si, že to je dobrá myšlenka. Už je konečně načase přestat jitřit staré rány a místo toho spolu mluvit. Vytahování dávných křivd nikomu a ničemu neprospívá. Tisíc let spolu žili Němci a Češi v českých zemích relativně v poklidu a mnozí němečtí podnikatelé se výrazně podíleli na hospodářském rozvoji Čech Moravy. K nim patřili například textilní průmyslníci Liebigové. Jak je uvedeno na Wikipedii, nezapomínali ani na sociální politiku. Pro svých více než 5000 dělníků a zaměstnanců zřídil Johann Liebieg různé podpůrné instituce (stravování, vzdělání) s provozními náklady 20 000 zlatých ročně, postavil sídliště se 150 domky a poskytoval také bydlení zdarma. Dá se říci, že zdravé soupeření mezi oběma národy například v ekonomice nebo v kultuře naší vlasti prospívalo. Pak bohužel přišel nástup Adolfa Hitlera a nacistů k moci. Je jasné, že daleko více Němci ublížili Čechům, než to mu bylo opačně. I když smutné události v Postoloprtech nebo v Přerově po roce 1945 Čechy nectí. Odsun německého obyvatelstva také nejde vzít zpátky, to je neměnná věc. Na druhé straně i mezi sudetskými Němci byli antinacisté a na konci roku 1938 jich asi 20 000 bylo uvězněno. Perzekuováni byli i katoličtí kněží , mezi nimi například duchovní Karl Weiss z Tachova nebo Franz Zeman z Boru u Tachova. Oba byli vězněni v koncentračním táboře Dachau. Je dobře, že z obou stran nastaly vstřícné kroky. Češi v některých obcích obnovili staré německé hřbitovy a hlavní představitel sudetských Němců Bernd Posselt se v Lidicích poklonil památce obětí nacistického teroru. Jak je uvedeno na webu seznamzpravy.cz vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zkonfiskován. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, v němž v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce. Jitření starých ran k ničemu dobrému nevede, je potřeba spolu mluvit a vysvětlovat si odlišné postoje. Toto je ta správná cesta k odbourávání nenávisti a zbytečných předsudků. V Bibli, v Novém zákoně, v Matoušově evangeliu je psáno: „Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu na to odpověděl: „Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát." Tím je řečeno vše. Obecně platí, že tupý nenávistný nacionalismus je cestou do pekel.