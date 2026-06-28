Strážnice je svátkem folkloru, exhibice politiků a zastrašování organizátorů sem nepatří
Hnusné papalášské způsoby! Je to jako za komunistů, kdo nejde s námi, jde proti nám. Přesně tak se chovají Motoristé, kteří o sobě tvrdí, že jsou autentická pravice. V reakci na pískot a bučení diváků při projevu ministra kultury Klempíře navrhl jeho stranický kolega, jak uvedl web novinky.cz, ministr sportu Boris Šťastný odebrat festivalu dotace. Ministr zahraničí Macinka, který rovněž hodlal promluvit k přítomným a také se dočkal bouřlivých nesouhlasných reakcí, zase pro změnu chce napravovat protestující.
Tato vládní partaj se zaklíná svobodou projevu, ale ve skutečnosti se je pro ni každý, kdo má jiné názory nepřítelem lidu, kterého je třeba odstranit a svobodně může každý hlásat pouze to, co si myslíme. Expremiér Petr Fiala, to na sociální síti X napsal trefně: „Brzy by mohli začít mít problém s tím, co říkáte svým přátelům v hospodě. Jsou nebezpeční. Ty, kdo nesouhlasí, chtějí umlčet. Ty, kteří proti nim vystupují, označují za nepřátele. Ve skutečnosti to jen ukazuje, že svoboda nikdy nebyla jejich cílem. Chtějí veřejný prostor, kde je slyšet jen jejich hlas.“
Strážnický festival jsem v devadesátých letech navštívil opakovaně a byl jsem uchvácen jeho úžasnou kouzelnou atmosférou. Jezdí sem soubory z celého světa a já byl tenkrát mimo jiné nadšen country tanci v podání mladých Američanů v kovbojských kostýmech z univerzity v Utahu. Ti tenkrát zaslouženě sklidili nadšený aplaus publika. Mimo oficiální vystoupení skoro na každém rohu hraje cimbálka, lidé se baví a jsou veselí.
Politika k tomuto svátku folkloru a lidové kultury zkrátka nepatří. Vystoupení Oty Klempíře jako šéfa resortu kultury by se dalo ještě pochopit. Ovšem reakce lidí na jeho vystoupení nemuselo být jen kvůli nenávisti místních a alkoholu, jak řekl pro ČTK, i když tato akce nebývá sjezdem abstinentů, protože dobré vínko ke slováckým písničkám tak nějak patří, ale třeba pro jeho minulost agenta StB a udávání svých kamarádů. A vystoupení jakéhokoliv ministra zahraničí sem už vůbec nepatří. Lidé se chtěli bavit přehlídkou vyhlášeného tance verbuňku a místo toho začal mluvit Petr Macinka. Jeho vypískání tak vůbec nemuselo mít politický podtext.
Politici bez rozdílu, nechte tuto překrásnou akci na pokoji a nekažte lidem jejich zážitky. Oni se sem přijeli bavit a nemají zájem poslouchat vaše „moudra“. K těm máte jiné příležitosti. Jsem proto rád, že pořadatelé Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici podle webu novinky.cz zveřejnili na facebooku. „Festival není prostorem pro politickou agitaci ani pro politické střety,“ uvedli. Mimo jiné také zmínili, že festival je od svého vzniku oslavou lidového umění, tradic a radosti ze společného setkávání. A tak to musí zůstat.
Zdroje:
(21) Petr Fiala on X: „Nejdřív jim začala vadit veřejnoprávní média. Teď jim vadí i projevy na veřejnosti. Brzy jim může začít vadit, co si říkáte s přáteli v hospodě. Jsou nebezpeční. Kdo nesouhlasí, toho chtějí umlčet. Kdo se vyjadřuje proti nim, toho označí za nepřítele. Ve skutečnosti tím jen https://t.co/VhNYq1PBvp“ / X
Macinka vysvětlil výlet do Strážnice. Přijel si prý pro pískot - Novinky
Vypískání ve Strážnici přičetl Klempíř nenávistí místních a alkoholu | ČeskéNoviny.cz
Distancujeme se od politických prohlášení, uvedli organizátoři strážnických slavností - Novinky
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