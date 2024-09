Stojí Putin a FSB za teroristickými útoky se stovkami mrtvých před 25 lety

Stalo se to v září 1999, kdy došlo k výbuchům v ruských městech. Celková bilance: 307 mrtvých a více než 1000 zraněných. Oficiálně to mají na svědomí čečenští radikálové, fakta však ukazují spíše na Putina a ruské tajné služby.

Jasno má i ruský podnikatel a předseda Svobodných Rusů v ČR Vitalij Ginzburg, který musel ze své vlasti odejít kvůli vykonstruovaným obviněním. „Pokud jde o bombové útoky na domy v Moskvě, Bujnaksku a Volgodonsku, šlo podle všeho o operaci FSB, jejímž cílem bylo zvýšit Putinovu prestiž před volbami a mobilizovat voliče pro válku proti společnému nepříteli, kterým tehdy byli Čečenci. O tom pojednávají knihy amerického novináře Davida Suttera a ruského historika Jurije Felštinského, které obě znám. Velmi důležitými důkazy jsou například pytle s hexogenem nalezené obyvateli ve sklepě domu v Rjazani, který byl tenkrát nazýván cukrem. Tehdejší náměstek ředitele FSB admirál German Ugrjumov v roce 2000 řekl. „Aby se Putin stal prezidentem, museli jsme vyhodit domy do povětří. A kolik lidí budeme muset zabít, abychom ho odtamtud dostali?“.Do dvou měsíců poté zemřel. Během jednání mezi Ruskem a vůdci čečenských separatistů Šamilem Basajevem, Čečenci navrhli, aby Putin převzal odpovědnost za vyhození těchto domů do povětří,“ odpověděl přímo na můj dotaz k těmto událostem.

Nejsem příznivcem konspiračních teorií a tohle se mi fakt zdálo až moc divoké. Ano Putin je zločinec, avšak tohle už je opravdu hodně za hranou, jsem si kdysi také říkal. Jenomže, jak člověk ruského diktátora poznává čím dále víc, tak přichází k poznání, že to není jen zločinec, ale všehoschopný tyran a masový vrah. Jak říkal již legendární první šéf FBI John Edgar Hoover. „To že jste paranoik, ještě neznamená, že po Vás nejdou.“

Slova Vitalije Ginzburga potvrdili i další Rusové znalí problematiky. V roce 2006 svými dřívějšími kolegy zavražděný bývalý agent FSB Alexandr Litviněnko a již zmíněný renomovaný ruský historik Jurij Felštinskij. Ti ve skvělé knize Rusko v plamenech předložili důkazy pro svoje tvrzení, že za bombovými teroristickými útoky na paneláky v ruských městech jsou Vladimír Putin a ruská tajná služba FSB, nikoliv tedy čečenští islamističtí radikálové, jak zní oficiální verze.

Zvláštní například bylo, že obyvatelé moskevského domu v Kaširskoje šosse 6/3 informovali policii, že ve sklepě jejich domu je něco v nepořádku. Na místo přijela policejní jednotka, potkala tam nějakého člověka, který jí řekl, že je údržbář a ve sklepě je prý všechno v pořádku. Policisté se s jeho slovy spokojili a odjeli, aniž cokoliv prověřili a do sklepa se vůbec nepodívali. Dům pak vyletěl do povětří a z jeho trosek záchranáři vytáhli 119 mrtvých včetně 12 dětí. Je až k neuvěření, že policisté udělali tak amatérskou začátečnickou chybu, když se spokojili s vysvětlením neznámého člověka a nepodnikli žádná opatření. Ano, ve sklepě bylo vše v pořádku pro uložení náloží a provedení teroristického útoku.

V budově v moskevské ulici Borisovské prudy byl objeven nástražný systém s výbušninami. FSB místo toho, aby na místě nechala hlídku, která by zadržela zločince, jež by si pro rozbušky jistě přišli, zveřejnila zprávu, že munice byla odhalena a zneškodněna. Čímž poskytla varování pro atentátníky. Takovou chybu by snad neudělal ani ten nejneschopnější vyšetřovatel.

Felštinskij a Litviněnko také doložili, že z logistických důvodů nemohli za výbuchy v Moskvě stát čečenští separatisté.

Úřední verzi s čečenskými teroristy zpochybnil 13. září 1999 v článku Tajná veze výbuchu i deník Moskevskij komsomolec. V něm se mimo jiné psalo. Čečenští bojovníci se na přípravě výbuchu přímo nepodíleli. Podle způsobu výbuchu lze usuzovat, že bombu nastražili specialisté vyškoleni ruskými tajnými službami. Noviny si to tenkrát mohly dovolit napsat, protože Putin ještě neměl zemi tak pod kontrolou jako nyní, a v Rusku pořád existovala svoboda médií.

Dalším důkazem, že za výbuchy stojí FSB je její selhání v Rjazani, kde si obyvatel domu v Novoselovské ulici 14/16 všiml, že do jeho sklepa nosí nějací lidé nějaké pytle. Alarmoval policii a z dotyčných nosičů se nakonec vyklubali agenti ruských tajných služeb a pytle obsahovaly výbušniny s nástražným systémem. Později však vedení FSB prohlásilo, že se jednalo o cvičení mající za úkol prověřit bdělost místních lidí a v pytlích prý byl obyčejný cukr. Inu, akce nevyšla, tak bylo nutné se uchýlit přímo k zoufalé výmluvě. Za pozornost rovněž stojí fakt, že výbušniny byly umístěny v domech, kde žili nepříliš zámožní lidé s jasným cílem, aby naštvanost obyčejných Rusů na Čečence byla co největší.

Důvody, proč zatím stojí Putin a FSB, jsou celkem pochopitelné. Putina tenkrát v Rusku skoro nikdo neznal, a tak bylo nutné zvýšit jeho prestiž. A toto se k tomu hodilo, diktátor byl předveden veřejnosti jako schopný vůdce, který si to s těmi proradnými Čečenci rázně vyřídí. A to byl další důvod, bylo totiž nutné odčinit ponížení a porážku Ruska z první čečenské války a tuto kavkazskou zemi rázně potrestat.

Přibližuji pouze závěry samotných Rusů, kteří mají k dispozici i velmi tajné informace. Litviněnko jako příslušník FSB toho věděl jistě dost a také proto musel být navždy umlčen. Říkám, člověk se tomu zdráhá uvěřit, že by něco takového bylo možné. Jenomže, Putin o pravdivosti této verze přesvědčuje svým agresivním chováním své okolí. Bezohledný machiavelista, psychopat, který si jde za svým přes mrtvoly, a na lidských životech mu absolutně nezáleží a jediné co respektuje, je moc a hrubá síla. Při otázce, jestli by těchto brutálních činů byl ruský vůdce schopen, odpověď zní ano.

Chápu, že se o tom moc nemluví, protože veřejnost se zdráhá něčemu tak šílenému vůbec uvěřit. Pro přiblížení taková představa, o Šípkové Růžence je všeobecně známo, že byla hodnou zakletou princeznou. A kdyby později vyšlo najevo, že se ve skutečnosti živila prostitucí, tak to spousta lidí bude považovat za hnusnou pomluvu. Koneckonců máme i reálný příklad. Když se o Stalinovi zjistilo, že to nebyl žádný hodný strýček, ale masový vrah a jeden z nejhorších zločinců v dějinách lidstva, tak tomu mnoho jeho stoupenců odmítalo uvěřit a žili si dál ve své vysněné nereálné bublině. Je jasné, že mnozí budou ignorovat fakta i v tomto případě. Je však třeba o nich začít nahlas mluvit.

