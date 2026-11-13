Státy NATO musí rázně odmítnout ruský diktát, který ohrožuje jejich bezpečnost
Málo se o tom mluví, přitom je to klíčová záležitost pro bezpečnost a svobodu evropských zemí. Na nedávném trojstranném jednání USA, Rusko a Ukrajina v Abú Zabí zazněl názor, že by se neměl řešit pouze mír na Ukrajině, ale bezpečnost celé Evropy. S tím lze souhlasit. Jenomže jediným státem, který je velkou hrozbou pro evropskou bezpečnost, je v současné době agresivní putinovské Rusko, jež napadlo Ukrajinu a vůči ostatním evropským zemí provádí teroristické, žhářské a kybernetické útoky.
Je třeba si uvědomit, že přepadení sousední země bylo ze strany Ruska varováním pro celou Evropu a Ukrajina tak brání svobodu i ostatních zemí. Tomuto útoku totiž předcházel nehorázný Putinův požadavek, aby základny NATO byly rozmístěny podle stavu z května 1997, čili nové členské země by zůstaly bez spojenecké ochrany. Rusko by také muselo souhlasit s případným umístěním aliančních jednotek ve východní Evropě. Je jasné, že tento záměr odmítají hlavně Polsko a Pobaltí, které se právem cítí ohroženy agresivním Ruskem, snažící se jej vynutit i silou, a válka na Ukrajině je hrozbou též pro Evropu ve stylu, pokud nám nevyjdete vstříc, můžete také skončit špatně.
Tento požadavek musí NATO rázné smést ze stolu. Rusku má být důrazně dáno najevo, že nemá právo se vměšovat do vnitřních záležitostí jiných zemí. Podle Charty OSN a Závěrečného aktu z Helsinek z roku 1975 má každý nezávislý stát výhradní právo rozhodovat o své zahraniční politice a obranných spojenectvích. Ruský požadavek, aby státy střední a východní Evropy (včetně Česka, Polska či pobaltských zemí) nemohly mít na svém území spojenecké jednotky NATO, toto právo omezuje. Dokumenty Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), konkrétně Pařížská charta pro novou Evropu (1990) a Istanbulská deklarace (1999), výslovně zakazují vytváření sfér vlivu. Žádný stát nesmí bránit jinému státu v uzavírání bezpečnostních smluv nebo si nárokovat právo veta nad jeho obranou.
Rusko se často odvolává na dohodu z května 1997. Tento dokument však pouze uvádí, že za stávající situace NATO neplánuje trvale rozmisťovat rozsáhlé bojové síly u nových členů. Dohoda byla navíc podmíněna dodržováním mezinárodního práva a územní celistvosti všech států, což Rusko porušilo anexí Krymu a invazí na Ukrajinu.
Článek 2 odst. 4 Charty OSN pak zakazuje státům prosazovat své politické a územní požadavky pod pohrůžkou vojenské síly. Ruské vynucování stažení jednotek NATO prostřednictvím vojenské eskalace a války na Ukrajině je s tímto článkem v příkrém rozporu.
Ruský diktát státům NATO je tedy v protikladu s mezinárodním právem a Rusku musí být jasně dáno najevo, že takový nátlak je nepřípustný. V opačném případě by toho Evropa mohla litovat. Obávám se, že síla je jedné, čemu Putin a jeho banda rozumí. Koneckonců, nepřesvědčivé výkony ruské armády na Ukrajině, nám k rozhodnému odporu vůči ruskému zastrašování nahrávají.
Zdroje:
Zelenskyj: V Abú Zabí se jednalo o výměně zajatců a návratu ukrajinských dětí
Ruský ministr zahraničí představil požadavky na USA a NATO. Chce stažení vojsk z Rumunska a Bulharska | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Proč chce Kreml Evropu u jednacího stolu? Diplomaté varují před znepokojivým plánem – Aktuálně.cz
Lavrov zaútočil na Evropu: Rusko chce návrat NATO před rok 1997 a žádné základny » BUSINESS DAILY NEWS : BYZNYS NOVINY
ANALÝZA: Putinovo blafování a německý domeček z karet - Natoaktual.cz
Russia Demands the Withdrawal of NATO Troops from Eastern Europe—Nauseda Responds | Ukrainian News | LIGA.net
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