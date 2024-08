Stalin prý snese srovnání s Ježíšem Kristem aneb v Příčovech řádili příznivci rudého zla

Údajně vlastenecké setkání. Podle článku v Reflexu však spíše sabat pochybných individuí a stoupenců zločinných režimů. Jestliže se tam šířila kniha velebící komunistického masového vraha, je to nepřijatelné.

Komunismus a nacismus jsou srovnatelná zla. Kdyby se na nějaké akci glorifikoval Adolf Hitler, bylo by to skandální a příšerné. Obhajoba nacistického guru je mezi slušnými lidmi nemyslitelná, něco odporného. Jenomže to samé platí i o dalším srovnatelném masovém vrahu Stalinovi, rovněž jeho adorace je hnusná a neomluvitelná.

Přesně to se však dělo na nedávném údajném setkání „vlastenců“ v Příčovech. Jakýsi Jiří Šifrin tam prodával svoji knihu o Stalinovi Bůh synergie. V jakém duchu, to prozrazují jeho výroky v článku v Reflexu, podle kterých prý Stalin pohnul světem a snese srovnání jedině s Ježíšem Kristem. Sorry, ale slušní lidé nemohou být v místě, kde se hlásají takové zrůdnosti. Já, kdybych tam byl, tak se seberu a jedu okamžitě pryč. Propagovat člověka, jehož vinou zemřely kromě milionů lidí rovněž minimálně tisíce Čechů, je chucpe. To není vlastenectví, to je podpora zla a kolaborace.

Představa, že by někdo napsal životopisnou knihu o Adolfu Hitlerovi, že to byl v jádru dobrý člověk, který v Německu skoncoval s nezaměstnaností, staral se o dělníky, dokonce je posílal na rekreaci, nechal stavět dálnice atd., je odpudivá. To všechno je sice pravda, ale pokud by byly zamlčeny nacistické zločiny, pak ve výsledku by taková publikace byla lží. A stejně je tomu i se Stalinem. I on byl masovým vrahem a jedním z nejhorších zločinců v dějinách lidstva. To jsou přesvědčivě dokázaná historická fakta, která nejdou změnit.

A jak je to se svobodou projevu v tomto případě? Ta může být absolutní, a to by znamenalo, že by lidé mohli chválit třeba i nacismus a nemohli by za to být trestáni. V českém právu chrání svobodu projevu Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Nicméně zároveň připouští se, že může být omezena zákonem.

Paragraf 405 trestního zákoníku má název Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia a uvádí se v něm.

„Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

Je zde jasně uvedena trestnost popírání jak nacistických, tak komunistických zločinů. To byl též případ bývalého místopředsedy KSČM stalinisty Josefa Skály pravomocně odsouzeného na osm měsíců vězení podmíněně za popírání sovětské viny na masakru polských důstojníků v Katyni. Domnívám se, že zlehčování a zapírání Stalinových zločinů je srovnatelným přečinem.

