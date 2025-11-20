Srážka vlaků u Zlivi, raději peníze na zabezpečení železnic než na dotované jízdenky
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se dnes ráno srazil rychlík s osobním vlakem. Asi šest desítek lidí utrpělo zranění. Podle mluvčí jihočeské záchranné služby Petry Kafkové českobudějovická nemocnice přijala pět těžce zraněných, z nichž jeden je ve velmi vážném stavu. Okolo 40 cestujících je lehce raněných, deset středně těžce. Tolik z webu seznamzpravy.cz. K neštěstí došlo na trati Plzeň – České Budějovice, která dosud není vybavena evropským zabezpečovačem ETCS. Údajně měl rychlík projet návěstidlo zakazující jízdu.
Tahle nehoda opět dokazuje, jak důležité je moderní zabezpečení železničního provozu, které by vyloučilo nebo co nejvíc minimalizovalo lidské selhání, zachraňovalo zdraví a lidské životy a zabránilo miliardovým škodám.
Nastupující koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů se však podle iDNES.cz chystá omezit zavádění ETCS na vedlejších tratích. „My jsme nastartovali extrémně rychlé zavádění ETCS. Na druhou stranu je nutné se podívat, že je to extrémně drahá záležitost. My se zavazujeme, že to na páteřních tratích uděláme. Ale nezavazujeme se dnes, že to bude na všech lokálkách a tak dále,“ uvedl místopředseda ANO Karel Havlíček.
Přitom to byla první vláda Andreje Babiše, která v roce 2021 schválila ambiciózní plán na postupné zavádění ETCS, jenž počítal s tím, že do roku 2030 budou pokryté celé páteřní tratě a o deset let později celá tuzemská železniční síť. Vláda Petra Fialy v tomto trendu pokračovala. Vybavení asi devíti tisíc kilometrů kolejí by stálo přibližně sto miliard korun. K tomuto rozhodnutí přispěla nehoda v Perninku na Karlovarsku v červenci 2020, kde se při srážce dvou osobních vlaků zranilo 24 lidí a dva lidé střet nepřežili.
Asi není nutné zavádět drahé ETCS na lokálce, kde za den projede 10 vlaků. Na druhé straně však v programovém prohlášení vznikající vlády stojí, že sleva pro studenty a seniory ve veřejné dopravě zvýší z 50% na 75%. Jak je uvedeno v komentáři Jaroslava Hrocha na seznamzpravy.cz, daňové poplatníky to bude stát zhruba 1,9 miliardy korun ročně. Přitom zhruba za tuto sumu by se dalo pořídit ETCS třeba na trati z Prahy do Českých Budějovic.
Myslím si, že padesátiprocentní sleva pro seniory a studenty je dostačující. Mimochodem za komunistů důchodci žádnou slevu ve vlacích ČSD neměli. Sleva ve výši 75% je zbytečná, nehledě k tomu, že mnozí senioři a studenti levnější cestování nepotřebují. Je třeba si umět stanovit priority a na prvním místě musí být vždy zajištění bezpečnosti železničního provozu pomocí nejmodernějšího zabezpečovacího zařízení, aby se co nejvíc minimalizovaly nehody na železnici.
Jan Ziegler
Konzervativci k Babišově vládě, pochvaly, i kritika za ČEZ a prudké zvyšování zadlužení
Dostalo se ke mne prohlášení Konzervativní strany k volbám. Líbí se mi jeho věcný tón bez ideologického balastu a schopnost nadhledu. Některé programové body nové Babišovy vlády jsou hodnoceny pozitivně, jiné zase negativně.
ETCS na Slovensku zabránilo horší katastrofě aneb jak se vyvíjelo zabezpečení jízd vlaků
Člověk je chybující a od počátku provozu železnic lidé hledali způsoby, jak zajistit její spolehlivé fungování. Cílem bylo takové zabezpečení, které by zajistilo bezpečnou jízdu vlaků a zároveň eliminovalo lidské chyby.
Komunista Olbracht lhal a šířil rudé zlo, úctu ani stanici metra si nezaslouží
Napsal sice i krásné knihy, ale toho neomlouvá. Svými postoji bagatelizoval zločinnou podstatu komunismu, otevřeně lhal o poměrech v bolševickém Rusku a na sklonku svého života veřejně podpořil justiční vraždy.
Vypovídání Rusů z Lotyšska je pochopitelné a v souladu s mezinárodním právem
Lotyšsko přitvrdilo vůči Rusům, kteří se k němu chovají nepřátelsky. Navíc do této země přišli z Ruska de facto jako nelegální migranti. V podstatě stejná situace, jako když Němci z Říše přišli do Protektorátu Čechy a Morava.
Železniční neštěstí na Slovensku, peníze raději na dotované jízdné než na bezpečnost
Místo investic do samotné železnice, její bezpečnosti a infrastruktury, raději státní dotování jízdenek pro děti, studenty a seniory. I to je politika Ficovy vlády, která též přispívá k tragickým železničním nehodám.
