Správně! Bubeníčková po vzoru Čáslavské ignorovala na stupních vítězů ruskou soupeřku
Paralympijská vítězka z běžkařského závodu na 10 kilometrů, Ruska Anastasia Bagijanová, byla v Teseru přehlížena. Jak uvedl Denik.cz, po hymně většinou následuje tradiční společné focení, kdy druhý a třetí závodník vystoupají za tím prvním, obejmou se a společně pózují fotografům. To se však v tomto případě nestalo.
Česká stříbrná medailistka Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem zůstali demonstrativně stát na svých místech a nehnuli se ze stříbrného stupínku. Němci Leonie Marie Walterová a její trasér Christian Krasmar na tom bronzovém zaváhali, ale když zjistili, že Češi na společné focení nejdou, zůstali stát na půl cesty. Navíc si při ruské hymně sundali čepice pouze ruští závodníci. Simona Bubeníčková také odmítla vyjádření pro ruská média.
Raduji se ze sportovního úspěchu Simony Bubeníčkové, čeští parasportovci si na XIV. zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo vedou nad očekávání dobře. Po dlouhých 16 letech opět přivezou domů medaile z této vrcholné sportovní události. Ještě víc se mně však líbí, jak Simona Bubeníčková následovala Věru Čáslavskou s jejími reakcemi na letní olympiádě v Mexiku v roce 1968, kde naše slavná gymnastka odvrátila hlavu při sovětské hymně, Na otázku webu Denik.cz, zda to jde vnímat jako jejich postoj, odpověděli ona a trasér jasně a stručně : „Ano, prostě jsme se tak rozhodli.“
Beru to jako správný přístup, bylo by škoda kvůli nepochopitelnému tolerování ruské účasti bojkotovat celé hry. Čeští parasportovci usilovně trénovali a nebylo by moudré je připravit o plody jejich intenzivního úsilí. Každý člověk však má právo se svobodně rozhodnout. Žádná pravidla IPC (Mezinárodní paralympijský výbor) nenařizují povinnou účast na zahajovacích a závěrečných ceremoniálech nebo focení se soupeři. Naše běžkařka se svým trasérem se svobodně rozhodli, že se s Rusy kvůli jejich agresi na Ukrajině kamarádit nebudou a na to mají plné právo. Kamarádství musí být vícestrannou záležitostí, nejde si je vynucovat. Nikdo nemůže naše sportovce nutit k tomu, aby byli vstřícní k jistým lidem proti své vůli. Mám obavy, že pro jejich kritiky znamená svoboda projevu jít putinovským vrahům na ruku, ale tak to vážně není. Slušní Češi, kterých je jistě většina, české paralymponiky v jejich postoji k ruským soupeřům podporují.
Námitky, že by se politika nemal tahat do sportu, jsou směšné. Jak opět upozornil Denik.cz jsou to především ruští paralympionici kteří tak činí. Například paralyžař Ivan Golubkov svoje zlato přímo věnoval Rusku, a především válečnému zločinci a masovému vrahovi Vladimíru Putinovi, který mu následně gratuloval.
Ruští paralympionici neměli vůbec startovat na letošní zimní paralympiádě. Bylo velkou chybou IPC, že jejich účast povolil. Lidé však dali spontánně najevo, co si o tom myslí. Při zahajovacím ceremoniálu se na Rusy s vlajkou při nástupu pískalo a bučelo, zatímco Ukrajinci se dočkali bouřlivých ovací. Jak je vidět, v Itálii je svět ještě v pořádku.
Zdroje:
Bojkot po stříbru. Bubeníčková připomněla Čáslavskou, Rusko ignorují i Němci - Deník.cz
Na paralympiádě zakazují Ukrajině vlajky i týmová setkání - iDNES.cz
Bubeníčková získala v běhu na lyžích na 10 km druhé paralympijské stříbro
Začaly paralympijské hry. Na Rusy se při ceremoniálu pískalo, Češi chyběli - Deník.cz
Jan Ziegler
- Počet článků 3696
- Celková karma 17,33
- Průměrná čtenost 1697x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz