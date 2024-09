Spor o firmu jako v gangsterce, střelba, mrtví, vítejte v Rusku

Souboj manželů Bakalčukových graduje, u moskevského sídla firmy Wildberries nedaleko Kremlu obě strany po sobě střílely. To není divoký Západ, ale současné putinovské Rusko, kde neplatí zákony, ale právo silnějšího.

Divokou přestřelkou zatím vyvrcholila kauza Taťjany a Vladislava Bakalčukových, kteří se nyní rozvádějí. Výsledkem jsou dva mrtví a tři až sedm zraněných. Důvodem tohoto střetu je lukrativní internetový e-shop Wildberries se stamiliardovými obraty v přepočtu na koruny. Ten patří většinově paní Bakalčukové, která jej vybudovala prakticky od nuly, její manžel v něm vlastní jedno procento.

Z vypuknutí konfliktu se obviňují obě strany. Taťjana Bakalčuková tvrdí, že její muž dorazil nepřátelsky převzít kanceláře firmy v moskevském obchodním centru Romanov dvor. Vladislav Bakalčuk se hájí tím, že přišel vyjednávat a byl prý přepaden. Těžko říci, jestli je normální přijít na vyjednávání s ozbrojeným doprovodem. Jeho choť také tvrdí, že žádná schůzka domluvena nebyla.

Problém je v tom, že paní Bakalčuková chtěla fúzovat Wildberries s reklamní společností Russ Outdoor, což její choť odmítal. Ten si přizval na pomoc čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, který mu přislíbil, že zařídí, aby se jeho žena, která je podle něj v moci démonů a zlých duchů, vrátila k rodině. I ozbrojenci doprovázející zhrzeného manžela měli být Čečenci. Za běžných okolností je nemyslitelné, aby držitel procentního podílu bránil většinovému vlastníkovi v strategickém rozhodování.

To opět dokazuje, že Rusko je mafiánskou zemí, v níž soupeřící gangy válčí o co největší podíl na moci. V civilizované společnosti není možné, aby vládce jednoho z regionů, notabene ještě navíc islamistický fanatik, byl mediátorem v obchodním sporu. To se děje jenom v současném Rusku. Svoboda podnikání zde neexistuje a také majitelé Wildberriesu jsou nuceni platit kryšu, česky řečeno výpalné, vysoce postaveným politikům z okolí Kremlu. Bez toho se v Putinově říši podnikat nedá, zvláště v případě mimořádně úspěšných firem.

Mimochodem diktátor Putin se často chlubí, že divoké devadesátky už ve jeho zemi skončily, Jak je patrné, situace se vůbec nezměnila, jedině k horšímu.

