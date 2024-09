SPD plácá nesmysly a je absolutně nevolitelná

Bylo by národní katastrofou, kdyby se v některém kraji dostali tomiokamurovci k moci. Místo konkrétních programů nabízí akorát bezobsažné výkřiky a nesmysly. Markantní je to v jižních Čechách, navíc jim chybí schopní lidé.

Odstrašujícím příkladem je znojemský zastupitel za Stranu přímé demokracie (SPD) Květoslav Svoboda, který byl jednatelem Znojemské tepelné společnosti dodávající teplo do 4000 domácností. Podle webu Náš region z nepochopitelných důvodů vybral z trezoru společnosti 500 tisíc korun a odnesl je domů. Prý, aby je zachránil. Nějak si spletl svoje bydliště s bankou. Představa, že by takoví lidé řídili dokonce kraje, je hodně děsivá.

Předvedl se také bloger na iDNES.cz a jinak též místopředseda SPD v Praze 4 Šimon Míča. „Existence krajů oslabuje moc centrální vlády a má korupční podhoubí,“ napsal doslova. Jak se to shoduje s přímou demokracií, údajně prosazovanou vedením jeho strany, ví jenom on sám. V žádné zemi velikosti ČR a větších neexistuje pouze centrální vláda a pak už jen obce. Vždy je nějaký mezistupeň mezi tím. V Rakousku jsou to například spolkové země, v Maďarsku a na Slovensku župy, v Polsku vojvodství atd. Na obranu pana Míči je třeba dodat, že podobné perly občas vypustí pražští politici i z jiných stran včetně současné vládní koalice.

Když se však podívám to, co nám Tomio Okamura a spol. nabízejí v krajských volbách v mém Jihočeském kraji, tak je to holé neštěstí. Prý zabrání rušení malých nemocnic. To tady ovšem nikdo nechce. Jihočeské krajské nemocnice fungují dobře v rámci holdingu a rušení žádné z nich není na programu. Dále prý nedovolí privatizaci Budvaru. Paráda, to je ovšem celostátní téma, nikoliv pro krajské volby a opět platí: nikdo o tom nyní neuvažuje! Budějovický Budvar zůstává národním podnikem. Nebo slogan „lokální potraviny na náš stůl“. Nějak mně to evokuje Josefa Beka a jeho výkřik „za vyšší sklizeň“ ve filmu Bílá paní. Připomínám, že v jižních Čechách je hodně farmářských prodejen, kde lze koupit kvalitní potraviny jihočeských producentů. To, že o nich v SPD zřejmě neví, je její problém.

SPD na sebe upoutala pozornost billboardem v Praze na Václaváku s černochem s nožem v ruce, že takové chirurgy u nás nechceme. Jistě, ale také je třeba říci, jak budeme řešit nedostatek lékařů a dalšího zdravotnického personálu v krajských zařízeních, jak to bude s kapacitou domovů seniorů, opravami a výstavbou nemocnic, rozvojem krajských škol, rekonstrukcí silnic II. a III. třídy atd. To všechno jsou důležitá krajská témata, akorát v SPD a u jejich koaličních partnerů PRO a Trikoloře to nějak nechápou. Do Jihočeského kraje je taková nekompetentní sestava bez osobností nevolitelná a mám za to, že jinde to nebude o moc lepší.

Nevím, jak je tomu v jiných krajích, to je záležitost tamních voličů. U nás v jižních Čechách by měl jako hejtman pokračovat Martin Kuba z ODS, který má za sebou prokazatelně slušné výsledky. Nicméně by mně nevadilo, kdyby ve vedení Jihočeského kraje bylo i hnutí ANO se svým schopným lídrem poslancem Romanem Kubíčkem. Je třeba povýšit zdravý rozum nad ideologii a jednat ve prospěch jižních Čech. To samozřejmě platí i pro ostatní kraje.

