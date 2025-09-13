SPD a Stačilo jsou na straně agresivního Ruska a ohrožují naši bezpečnost
Činnost SPD a hnutí Stačilo s dominující úlohou KSČM se rovná kolaboraci s nepřítelem, když bagatelizují ruský dronový útok proti Polsku. Tyto partaje ohrožují naši národní bezpečnost a zřejmě by jim nevadilo, kdyby nás Rusové rovnou okupovali.
Nemohu uvěřit tomu, že se najdou Češi, kteří po zkušenostech z roku 1938, kdy sami byli ponecháni Francii a Velkou Británii svému osudu, odmítnou pomoc spojenci v případě válečné agrese. Bohužel, našli. Ani nepřekvapuje, že jsou z SPD a rudého hnutí Stačilo. „Určitě bychom neposlali bojové jednotky. Nechytejte mě za slovo, ale viděl bych to spíše ve smyslu logistiky, polních nemocnic. Ale v žádném případě bojové jednotky,“ odpověděl podle webu seznamzpravy.cz člen bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny a poslanec za SPD Radovan Vích na otázku, zda by měla Česká republika vyslat Polsku na pomoc armádní jednotky v případě jeho napadení Ruskem.
Komunistka Kateřina Konečná zpochybňuje fakt, že drony na Ukrajině byly ruské a spekuluje o ukrajinské provokaci. Šéf stačilo Vildák Sterzik také bagatelizuje ruskou dronovou smršť. Oba tak učinili na sociální síti X. I pro ně platí jadrný vzkaz náměstka polského ministra obrany Cezary Tomczyka zveřejněný na webu novinky.cz všem, kteří mají problémy s ruskou vinou. „Nebuďte debilové a nepapouškujte ruskou propagandu.“ řekl. „Ruské dezinformace tvrdí, že drony byly ukrajinské, aby zatáhly Polsko do války. To je lež,“ zdůraznil polský prezident Karol Nawrocki, jehož zvolení Vidlák dříve uvítal.
Na druhé straně respektuji postoj předsedy ANO Andreje Babiše, který vyjádřil Polsku plnou podporu a podpořil i případné vyslání bojových jednotek české armády, pokud by naši severní sousedé aktivovali článek 5 Severoatlantické obranné aliance. Stejně rozhodné stanovisko - nesmíme odepřít pomoc Polsku, zastávají i strany vládní koalice. Myslím si také, že by se normální české politické subjekty měly za takových krizových okolností spojit a zavrhnout žabomyší spory. Tak jak to v Polsku nyní převedli jinak velcí rivalové premiér Donald Tusk a prezident Karol Nawrocki, kteří v případě ohrožení země táhnou za jeden provaz.
Poláci jsou přesvědčeni,že ruský dronový útok nebyl náhodou a v tom s nimi souhlasí i britský expert Edward Lucas v rozhovoru pro web seznamzpravy.cz. „Ve skutečnosti to jsou testy. Nejde jen o narušení polského vzdušného prostoru, ale také o vrtulník v estonském vzdušném prostoru a opakované případy sabotáže ve Švédsku v tomto roce. A podobných případů je po celé Evropě mnoho – některé se dostanou na veřejnost a jsou vyšetřovány, jiné zůstanou bez povšimnutí. Hlavní problém je, že nám chybí koherentní, jednotná reakce.
Rusko provádí útok typu „vaření žáby“ – postupně zavádí novou normu, ve které náš suverénní prostor přestává být skutečně suverénní a naše kritická infrastruktura může být napadána bez následků. To demoralizuje veřejné mínění, rozděluje proces rozhodování a připravuje půdu pro mnohem vážnější útoky v budoucnu,“ řekl Lucas.
Ano, Evropě chybí rozhodná odpověď na tyto ruské provokace a Vladimír Putin tak testuje, kam daleko až může zajít. Jenomže, když razantní reakci pochybné spolky jako SPD a Stačilo odmítají s tím, že by se zbytečně eskalovalo napětí, tak je to potom těžké. Opět to evokuje osmatřicátý rok, kdy Daladier s Chamberlainem rovněž nechtěli dráždit Hitlera a eskalovat napětí. Stačilo dokonce prosazuje, aby Česká republika vystoupila z NATO, které chrání její bezpečnost! To už je jasná zrada českých národních zájmů a ohrožení bezpečnosti vlastní země! Okamurovci s vidlákovci tak kopou za Rusko, které se k nám chová nepřátelsky a tím dokazují, že jako kolaboranti nemohou být ve vládě České republiky.
Zdroje:
Pokud by Rusko napadlo Polsko, bojové jednotky bychom nevyslali, zní z SPD - Seznam Zprávy
Kateřina Konečná on X: „Pokud ruské drony skutečně poškodily rodinný dům v Polsku, je to nanejvýš odsouzeníhodné a pouze to ukazuje, jak důležité je co nejdříve tento konflikt ukončit❗️ Zároveň je pro mě ale velmi důležité, celý incident důkladně vyšetřit, protože: 👉už jsme tady jednu takovou kauzu s“ / X
Putin nás ohrožuje, shodují se vládní politici v reakci na drony v Polsku. Ozval se i Babiš | EuroZprávy.cz
Rusko nás připravuje na totální invazi, varuje Edward Lucas - Seznam Zprávy
Nebuďte debilové, vzkazuje Polsko těm, co papouškují ruské fámy o dronech. Hlásal je i Zaorálek - Novinky
Jan Ziegler
Jsem rád, že komunisté šli od válu, jinak bych se do Ameriky nedostal
Když jsem se za komunistů díval na americké filmy s tamní krásnou přírodou, tak jsem si říkal, „nádhera, ale tam se nikdy nepodívám.“ Rudí však naštěstí skončili v propadlišti dějin, a já do USA vycestoval.
Jan Ziegler
V bitvě u Křeče byli poraženi fanatičtí radikální husité, šťastný to den českých dějin
Posledním velkým střetem husitské války nebyly Lipany, jak se mnozí mylně domnívají, ale bitva u malé jihočeské obce o rok později. V ní před 590 lety 19. srpna 1435 porazil Oldřich II. z Rožmberka táborské husitské vojsko.
Jan Ziegler
Nebezpečná Schillerová hrozí válkou podnikatelům, její rodiny se to však netýká
V jedné brněnské ulici jsou dvě restaurace, které vaří obědy. Jedna zhruba o pětinu levněji. Podle paní exministryně je důvod jasný, krácení DPH. To, že firma jejího manžela porušovala zákon, jí jaksi nevadí.
Jan Ziegler
Teplice nejsou Rusko, ostře vzkázal ministr Lipavský ke kauze sochy rudoarmějce
Zničení sochy rudoarmějce v severočeských Teplicích je jistě vandalismem, ale Rusové si musí uvědomit, že nejsme jejich kolonií, Nic jejich vyšetřovací výbor neopravňuje zasahovat na cizím území.
Jan Ziegler
Budu volit proti nelegální migraci, Grenn Dealu a putinovskému Rusku
Byl bych rád, kdyby se našla nějaká odvážná strana, která by prosazovala možnost okamžité výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Také znovuzavedení zdravotnických poplatků je na místě.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Plzeň slaví s loutkami i akrobaty. Skrytou hvězdou světové show je i jeřábník
Plzeň velkolepě slaví deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Lidé v pátek viděli...
Izrael útočil v Kataru na Hamás balistickými raketami odpálenými z Rudého moře
Izrael při úterním útoku na Katar použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři....
Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi
Rozstřel Současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se střetl v předvolebním duelu pořadu...
Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník
Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela...
- Počet článků 3589
- Celková karma 20,12
- Průměrná čtenost 1730x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz