Soudružko Konečná, Vidláku, prezident Nawrocki by si o vás neopřel ani kolo!

Sudetoněmecký sjezd příští rok v Brně? To je dobrý nápad

Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt dnes na tiskové konferenci v bavorském Řezně podle ČTK řekl, že zjišťuje, zda by to bylo možné a zda by to bylo komfortní pro obě strany.