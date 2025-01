Soudružko Konečná, Husák v historii zůstane, ale jako komunistický zločinec

Tak nám šéfová KSČM opět zaperlila a učinila úžasný objev. Podle ní by chtěli stoupenci současného režimu vymazat bývalého nejvyššího komunistického bosse Gustava Husáka z dějin. To je ovšem totální nesmysl.

„Stačí se podívat obce a jejich kulturní domy, místní knihovny, zdravotní střediska a robustní infrastrukturu, která zajišťovala dostupnost běžných občanů.“ takto se na facebooku pustila do obrany bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ neblahé paměti Gustava Husáka předsedkyně nástupnické KSČM Kateřina Konečná.

Inu, v Německu Adolf Hitler zahájil výstavbu dálnic. Nacistický stát pod jeho vedením prováděl velkorysou sociální politiku, jak uvádí web plus.rozhlas.cz. Výrazně snížil nezaměstnanost, stavěl pro dělníky zotavovny, posílal je na rekreace, zavedl dovolenou, podporoval rodiny s dětmi atd. To jsou přece samé plusy. Znamená to tedy, že bychom měli Adolfa Hitlera glorifikovat? Jistěže ne, protože jeho zločiny jsou neobhajitelné.

Stejně tak je ovšem třeba přistupovat ke komunistům včetně Gustava Husáka. Podle Konečné měl po listopadu 1989 prohlásit: „Ano, komunisté udělali mnoho chyb, hloupostí a dopustili deformace.“ Tak to ano, to samé by se mohlo říci i o nacistech, oni to také mysleli dobře, akorát přitom udělali mnoho chyb, hloupostí a dopustili deformace. Ne, komunisté a nacisté se dopustili neomluvitelných brutálních masakrů včetně genocid skupin obyvatelstva a obě tyto zrůdné ideologie mají na svědomí desítky milionů zavražděných lidí. To nebyly deformace a chyby, ale odporné zločiny .

Husák byl vzdělaný a inteligentní člověk, který za první republiky vystudoval práva. Sám se stal obětí komunistických zločinů v padesátých letech, později stanul v čele komunistické strany se souhlasem sovětského vedení a hlavního sovětského komunisty Leonida Brežněva. Ten si uvědomoval, že další dva adepti Alois Jindra a Vasil Bilak byli po srpnu 1968 v očích veřejnosti zkompromitováni a Husák se jevil jako solidní kompromis.

Byl to velmi bezohledný machiavellista, který šel za mocí přes mrtvoly. To dokazuje i osud historika Milana Hübla, který Husákovi v šedesátých letech pomohl k rehabilitaci a návratu do politiky. Husák se mu později v sedmdesátých letech za normalizace „odvděčil“ sedmiletým žalářem. I za Husákovy normalizace docházelo k represím a zločinům. Jedním z nich byla akce Asanace, kdy komunisté přinutili stovky odpůrců režimu hlavně signatářů Charty 77 k opuštění země a emigraci. Jsou i případy, kdy StB vraždila oponenty režimu, jednou z obětí byl brněnský student architektury a křesťanský aktivista Pavel Švanda. Lidé byli zavíráni za politické názory, které oponovaly komunistickému režimu, vyhazováni ze zaměstnání a jinak perzekuováni. Za normalizace pokračovalo i ekonomické zaostávání Československa za Západem. A na tomto rudém zlu měl výrazný podíl i Gustav Husák.

Jeho vymazaní z dějin však není možné, tak jako nemohou být z českých dějin vymazáni Emanuel Moravec, Reinhard Heydrich a další. To ale nic nemění na tom, že Gustav Husák patří k negativním postavám naší historie.

