Soudružka Konečná se pohoršuje nad minimální mzdou, od ní je to velké pokrytectví
Na svůj facebook napsala přední členka KSČM Kateřina Konečná tato slova: „Minimální mzda pro příští rok vzroste na 24.900,- Kč hrubého měsíčně. Tedy 20.846,- Kč čistého (při započtení slevy na poplatníka). Myslíte, že je to v dnešní době výše výplaty, ze které se dá důstojně vyžít.“
Upozornil mne na to web super.cz, který sice běžně nečtu, ale v tomto případě jsem učinil výjimku. A ten také napsal, že to soudružka Konečná od lidí pořádně schytala. Jeden diskutující například napsal: „Říká paní, která bere, kolik že od té ošklivé a zlé EU?“ zeptal se Konečné jeden z těch, kteří poukázali na její královský plat v Bruselu. Zajímavé je, že se europoslankyně fanouškům nepochlubila a nesvěřila se jim, kolik jí měsíčně chodí na účet. Možná by to mohla napravit.“ Inu, taková narážka na to, že podle CNN Prima News si europoslanci mohou přijít až na 300 tisíc korun měsíčně.
Celé to má několik rovin. Především tato patetická výzva soudružky Konečné, která si jako poslankyně Evropského parlamentu přijde na velmi slušné peníze, vyznívá jaksi neupřímně. Co kdyby sama šla příkladem a zkusila si žít měsíc z minimální mzdy? Mám však dojem, že to neudělá. Ale nabádat k tomu jiné, to by ji šlo, to ji nic nestojí.
Já sám za sebe však tuto výzvu nepřijímám ani v nejmenším a se mnou jistě mnozí další. Jednoduše to nemáme zapotřebí. Já totiž vyvíjím maximální úsilí, abych nemusel žít z minimální mzdy a žiji z daleko větších příjmů. Musím se však také dost ohánět. Takže nevidím jediný důvod, proč bych to měl dělat. Když někdo něco chce, musí se hodně snažit, aby toho dosáhl.
Příkladem může být matka nejlepšího současného českého hokejisty Davida Pastrňaka Marcela Ziembová, přezdívaná Mama Pasta. Jak uvedla na webu magazin.aktualne.cz, měla jeden čas i tři práce, aby uživila své dva syny. Byly chvíle, kdy to celé chtěla zabalit. Nevěděla kudy kam a snažila se, aby obě děti měly co jíst. Stala se pokornou hrdinkou maminek samoživitelek. Nakonec se všechna její píle a úsilí vyplatily. Paní Ziembová je příkladem, že když se chce, tak to jde.
Je jednoduché, chodit s nataženou rukou a říkat státe dej, musíš mi dát peníze, vždyť jsem chudák. Ne, v případě zdravých lidí, stát není a nesmí být zaopatřovací ústav pro líné a neschopné. Křesťané mají jedno takové úsloví, „člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže,“ ale nejdřív je třeba se přičinit.
Já mám spíš dojem, že soudružce Konečné a vlastně všem komunistům vůbec nejde o chudé, oni kdyby je neměli, tak by si je museli vymyslet. Oni akorát šíří nenávist a závist vůči pracovitým a úspěšným lidem. A závist, jak uvádí svatý apoštol Pavel, patří k sedmero hlavním lidským hříchům.
Zdroje:
Vyžili byste z minimální mzdy? zeptala se komunistka Konečná. Odpovědi europoslankyni asi moc nepotěšily - Super.cz
Minimální mzda 2027: Zvýšení na 24 900 korun a změny daní | e15.cz
Až 300 tisíc měsíčně, k tomu další odměny a výhody. Kolik si vydělají čeští europoslanci? - CNN Prima NEWS
Upřímná zpověď maminky Pastrňáka: Měla jsem tři práce, muži se mě kvůli dětem báli - Aktuálně.cz
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