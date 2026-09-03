Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soudružka Konečná se pohoršuje nad minimální mzdou, od ní je to velké pokrytectví

Od komunistky, která si jako europoslankyně vydělá kolem 300 tisíc korun měsíčně, je to těžká demagogie. Nabízí se ovšem také otázka, a co jste udělal proto, abyste si vydělal víc? Matka Davida Pastrňaka měla tři práce.

Na svůj facebook napsala přední členka KSČM Kateřina Konečná tato slova: „Minimální mzda pro příští rok vzroste na 24.900,- Kč hrubého měsíčně. Tedy 20.846,- Kč čistého (při započtení slevy na poplatníka). Myslíte, že je to v dnešní době výše výplaty, ze které se dá důstojně vyžít.“

Upozornil mne na to web super.cz, který sice běžně nečtu, ale v tomto případě jsem učinil výjimku. A ten také napsal, že to soudružka Konečná od lidí pořádně schytala. Jeden diskutující například napsal: „Říká paní, která bere, kolik že od té ošklivé a zlé EU?“ zeptal se Konečné jeden z těch, kteří poukázali na její královský plat v Bruselu. Zajímavé je, že se europoslankyně fanouškům nepochlubila a nesvěřila se jim, kolik jí měsíčně chodí na účet. Možná by to mohla napravit.“ Inu, taková narážka na to, že podle CNN Prima News si europoslanci mohou přijít až na 300 tisíc korun měsíčně.

Celé to má několik rovin. Především tato patetická výzva soudružky Konečné, která si jako poslankyně Evropského parlamentu přijde na velmi slušné peníze, vyznívá jaksi neupřímně. Co kdyby sama šla příkladem a zkusila si žít měsíc z minimální mzdy? Mám však dojem, že to neudělá. Ale nabádat k tomu jiné, to by ji šlo, to ji nic nestojí.

Já sám za sebe však tuto výzvu nepřijímám ani v nejmenším a se mnou jistě mnozí další. Jednoduše to nemáme zapotřebí. Já totiž vyvíjím maximální úsilí, abych nemusel žít z minimální mzdy a žiji z daleko větších příjmů. Musím se však také dost ohánět. Takže nevidím jediný důvod, proč bych to měl dělat. Když někdo něco chce, musí se hodně snažit, aby toho dosáhl.

Příkladem může být matka nejlepšího současného českého hokejisty Davida Pastrňaka Marcela Ziembová, přezdívaná Mama Pasta. Jak uvedla na webu magazin.aktualne.cz, měla jeden čas i tři práce, aby uživila své dva syny. Byly chvíle, kdy to celé chtěla zabalit. Nevěděla kudy kam a snažila se, aby obě děti měly co jíst. Stala se pokornou hrdinkou maminek samoživitelek. Nakonec se všechna její píle a úsilí vyplatily. Paní Ziembová je příkladem, že když se chce, tak to jde.

Je jednoduché, chodit s nataženou rukou a říkat státe dej, musíš mi dát peníze, vždyť jsem chudák. Ne, v případě zdravých lidí, stát není a nesmí být zaopatřovací ústav pro líné a neschopné. Křesťané mají jedno takové úsloví, „člověče přičiň se a Pán Bůh ti pomůže,“ ale nejdřív je třeba se přičinit.

Já mám spíš dojem, že soudružce Konečné a vlastně všem komunistům vůbec nejde o chudé, oni kdyby je neměli, tak by si je museli vymyslet. Oni akorát šíří nenávist a závist vůči pracovitým a úspěšným lidem. A závist, jak uvádí svatý apoštol Pavel, patří k sedmero hlavním lidským hříchům.

Zdroje:

Facebook

Vyžili byste z minimální mzdy? zeptala se komunistka Konečná. Odpovědi europoslankyni asi moc nepotěšily - Super.cz

Minimální mzda 2027: Zvýšení na 24 900 korun a změny daní | e15.cz

Až 300 tisíc měsíčně, k tomu další odměny a výhody. Kolik si vydělají čeští europoslanci? - CNN Prima NEWS

Upřímná zpověď maminky Pastrňáka: Měla jsem tři práce, muži se mě kvůli dětem báli - Aktuálně.cz

Autor: Jan Ziegler | čtvrtek 3.9.2026 18:07 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Další články autora

Jan Ziegler

Rakousko-Uhersko bylo ve srovnání s rudým Československem oázou svobody

Týká se to habsburské monarchie v letech 1867 – 1914. Komunistická hrůzovláda byla daleko horší než doba, která v druhé polovině 19. století přinesla velký rozkvět českých zemí v hospodářství, školství, kultuře atd.

1.9.2026 v 17:30 | Karma: 16,88 | Přečteno: 316x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Zneužití těžce nemocného člověka je odporný hnus Rajchle a Rédová

Poslanec za SPD Jindřich Rajchl nepřestává překvapovat, když si opět našel nové dno. Tentokrát bez důkazů spojil očkování proti covidu s rakovinou. Totální absence morálky, která může vést ke smrti lidí.

31.8.2026 v 11:13 | Karma: 20,86 | Přečteno: 659x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Zemřel válečný zločinec a masový vrah Mladić, zrůdy ho však oslavují

Generál bosenskosrbské armády Ratko Mladić má na svědomí tisíce mrtvých lidí za války na území Bosny a Hercegoviny. Jeho vojáci vraždili, loupili a znásilňovali. Radim Panenka z Parlamentních listů jej přesto oslavuje.

28.8.2026 v 16:47 | Karma: 16,54 | Přečteno: 360x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Zámek Neustupov se měnil v ruiny, nový majitel jej zachránil v poslední chvíli

Je to příběh s dobrým koncem, ale nechybělo mnoho a skončilo to špatně. Řeč je o zámku Neustupov na Benešovsku, na přelomu středních a jižních Čech, který dlouho chátral.

27.8.2026 v 10:36 | Karma: 13,47 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Emil Škoda, drsný workoholik, dělníky mlátil holí, avšak založil úspěšnou světovou firmu

Otec z něj chtěl mít lékaře, jako byl on sám. Malý Emil měl však raději než stestoskop stroje a nakonec si prosadil svoje. Vybudoval úspěšnou strojírenskou firmu a patřil k nejvýznamnějším českým podnikatelům v historii.

25.8.2026 v 12:49 | Karma: 11,93 | Přečteno: 237x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek
vydáno 28. srpna 2026

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.
30. srpna 2026

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept
31. srpna 2026

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

30. srpna 2026  11:53

Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu, vzniká i archiv

Skauti ve ZlĂ­nÄ› otevĹ™eli novou krajskou klubovnu, vznikĂˇ i archiv
3. září 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Skauti dnes ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na...

Pilsen Busking Fest ode dneška nabízí v centru Plzně pouliční umělce z 18 zemí

ilustrační snímek
3. září 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Ode dneška žije po čtyři dny centrum Plzně festivalem pouličního umění Pilsen Busking Fest. Jeho...

Hnutí ANO jde do komunálních voleb v Liberci s cílem vyhrát je

HnutĂ­ ANO jde do komunĂˇlnĂ­ch voleb v Liberci s cĂ­lem vyhrĂˇt je
3. září 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Hnutí ANO chce komunální volby v Liberci vyhrát. Jejich lídr Tomáš Rec za ideální stav považuje...

Letošní horké léto přilákalo na brněnská koupaliště nadprůměrné počty lidí

ilustrační snímek
3. září 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků,...

Prodej bytu 3+1, 70 m2, Týn nad Vltavou, ul. Pod tratí
Prodej bytu 3+1, 70 m2, Týn nad Vltavou, ul. Pod tratí

Pod tratí, Týn nad Vltavou - Malá Strana, okres České Budějovice
4 190 000 Kč

Více z nabídky 109 403 nemovitostí

Jan Ziegler

  • Počet článků 3781
  • Celková karma 16,95
  • Průměrná čtenost 1669x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.