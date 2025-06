Soudružka Konečná je mimo, komunisty zakázaly i demokratické země

Další články autora

O zmíněných dvou pánech panuje přesvědčení, jaké to byly modly demokracie. Ve skutečnosti to však byli technokrati moci, kteří neváhali jít za svými cíli bezohlednými metodami pomocí milionů ze státní kasy.

Sudetoněmecký sjezd příští rok v Brně? To je dobrý nápad

Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt dnes na tiskové konferenci v bavorském Řezně podle ČTK řekl, že zjišťuje, zda by to bylo možné a zda by to bylo komfortní pro obě strany.