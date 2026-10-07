Šok: Hamás omlouvá brutální vraždu židovských civilistů
Útoky, při nichž ozbrojenci podle webu iDNES.cz zavraždili na 1200 lidí a dalších 251 unesli do Pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Tuto tragickou událost okomentovalo i ministerstvo zahraničních věcí ČR na síti X, na kterou napsalo. „Přesně před třemi lety, 7. října 2023, rozpoutal Hamás v Izraeli barbarství, jehož oběťmi byli nevinní lidé. O to absurdnější je, že dnes sledujeme pokusy dělat z teroristů oběti a z obětí viníky. Terorismus nelze omlouvat ani relativizovat.“
Záměrná surová vražda civilistů je neospravedlnitelná v každém případě. Jak však upozorňuje web novinky.cz, Hamás se snaží tento zločin omlouvat a označuje jej za historický milník boje palestinského lidu za svobodu. „U příležitosti výročí hrdinné bitvy Povodeň al-Aksá se na půdě vznešené Gazy ztělesnily všechny významy hrdinství, vytrvalosti a národní soudržnosti a svět uslyšel hlas našeho utlačovaného lidu po desetiletích přehlížení,“ citoval web katarské stanice Al-Džazíra z nového prohlášení zveřejněného Hamásem.
Tehdejší masakr, který rozpoutal následnou válku mezi Izraelem a Hamásem ovládajícím Pásmo Gazy, obhajovalo také libanonské militantní hnutí Hizballáh podporované Íránem jako oprávněný akt odporu.
Chvíle nenávisti si užila i Sabine Taasaová, žena z Izraele, která přežila masakr rozpoutaný 7. října 2023 ozbrojenci teroristického hnutí Hamás. Ta nedávno dorazila v nizozemském městě Delft na premiéru dokumentárního filmu NAZA, který je velmi kritický k izraelské armádě a jejímu postupu vůči teroristům Hamásu. Na pódiu se chtěla zeptat tvůrců, proč snímek nezachycuje také vraždění izraelských rodin. Odpovědí ji byly nenávistné výkřiky typu, „škoda, že vás Němci nezlikvidovali,“ a nakonec ji z kina vyvedli.
Je smutné, když umírají civilisté a to platí pro Židy i pro Araby a legitimní je rovněž oprávněná kritika postupu izraelské armády v pásmu Gazy. Jak ale správně vystihl komentátor Novinek Alex Švamberk, je tu jeden zásadní rozdíl, zatímco izraelské obranné síly IDF primárně vedou válku s islamistickými radikálními násilníky, Hamás, Hizbaláh a další islamistická teroristická hnutí záměrně útočí na civilisty včetně žen a dětí.
A také spisovatel Tuvia Tenenbom narozený v ortodoxní židovské rodině ve své knize Bože, čí je tahle země?, kterou napsal po svém pobytu v Izraeli a po hovorech s Araby i Židy, když vůči nim vystupoval jako americký novinář, tak uvedl, že víc nenávisti zažil na arabské straně včetně přetvářky, že mnozí tzv. umírnění Arabové navenek tvrdí, že jsou pro mír s Izraelem, ve skutečnosti si však přejí jeho zničení.
Odsouzení si také zaslouží odporný čin francouzské europoslankyně palestinského původu Rimy Hassanové, která na připomínce této tragické události v budově Evropského parlamentu v Bruselu shodila na zem vlajky Izraele a Evropské unie.
Zdroje:
▶ Výročí 7. října 2023: Izrael si připomíná tři roky od útoku Hamásu - iDNES.cz
Škoda, že vás Němci nezlikvidovali, řvali v kině v Nizozemí na ženu, která přežila masakr Hamásu - Novinky
KOMENTÁŘ: Obyčejný terorismus - Alex Švamberk - Novinky
Dělat z teroristů oběti je absurdní. Ministerstvo vzpomnělo na krvavý útok Hamásu v Izraeli - CNN Prima NEWS
Hamás v den výročí označil útok na Izrael za „historický milník“ v boji Palestinců - Novinky
https://plus7dni.pluska.sk/aktualne/europoslankyna-odstranila-izraelsku-vlajku-spadla-aj-vlajka-eu-teraz-jej-hrozi-trest
Bože, čí je tahle země?, Tuvia Tenenbom, Nakladatelství Zeď, Praha 2025
Jan Ziegler
Svatý František z Assisi, přítel trpících a pokorný služebník Boží
Letos tomu bylo 800 let, kdy 3. října 1226 zemřel svatý František z Assisi, zakladatel Řádu menších bratří a reformátor církve. Jeho reformy přinášely pokoj a mír, kázání mistra Jana Husa války a násilí.
Jan Ziegler
Vlastenectví není o fangličkaření a prázdných řečech, ale o skutcích
A mohou to být i malé drobné skutky, které však mají velký význam. Já vyzývám všechny opravdové vlastence, aby dávali přednost kvalitním českým potravinám před těmi importovanými.
Jan Ziegler
Babiš: V případě ruského útoku pošleme Pobaltí na pomoc dvě brigády
Málokdy se shodnu s premiérem Babišem, naopak k němu bývám často kritický. Pokud však řekne jasně, že Česká republika v případě nutnosti splní své spojenecké závazky vůči NATO, tak ho za to chválím.
Jan Ziegler
Ruské válečné zločiny na Ukrajině, míra sexuálního násilí je šokující
UNHCR od února 2022, kdy Rusko spustilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, eviduje 1004 případů sexuálního násilí, přičemž velkou většinu 89 procent případů mají na svědomí příslušníci nejrůznějších ruských složek.
Jan Ziegler
Západ a Ukrajina nabízejí Rusku mír. Moskva jej však odmítá, chce válčit a zabíjet dál
Na Ukrajině už zemřely vinou ruské agrese stovky tisíc lidí, Kreml však jakékoliv mírové návrhy odmítá. On je hlavním viníkem zbytečného umírání lidí, Putin nechce mír, ale konec Ukrajiny!
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Ve Velké Chuchli chátrá továrna, kde se natáčela Kráska v nesnázích. Dovnitř se chodí křovím
Za křovím ve Velké Chuchli chátrá bývalá továrna, která má za sebou pozoruhodnou historii. Vyráběly...
„I am Jane Doe.“ Ženy na sítích masově chrání oběť znásilnění z Cornellu
Hromadné znásilnění pod vlivem omamných látek a alkoholu, které se stalo před dvěma lety v USA, se...
Středoškoláci mají ve Frýdlantu nad Ostravicí nové dílny téměř za 33 milionů
Střední škola řemesel ve Frýdku-Místku dokončila rekonstrukci dílen a zázemí na svém odloučeném...
Janáčkova filharmonie Ostrava zve k hudbě batolata s rodiči i seniory
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost....
Obnovení plného provozu oslaví Liďáky v Liberci festivalem Localmotive
Festivalem oslaví plné obnovení provozu po dvouleté rekonstrukci krajské kulturní centrum Lidové...
V Žihli půjdou lidé k referendu o možné stavbě větrníků,dva stožáry tam chce ČEZ
Obyvatelé obce Žihle, která leží na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje, budou v pátek a v sobotu...
Pozemek 908 m2 připravený pro výstavbu rodinného domu Dětřichov u Frýdlantu
Dětřichov, okres Liberec
2 600 000 Kč
- Počet článků 3799
- Celková karma 17,00
- Průměrná čtenost 1663x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz