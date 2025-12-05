Slovenský soud zakázal divadelníkovi veřejně kritizovat ministryni kultury
Co na to obhájci svobody slova jako Daniel Vávra? Co na takzvaná Společnost na obranu svobody projevu? Proč mlčí? To, co se stalo na Slovensku, je přece jasné umlčování nepohodlných názorů.
„Krajský soud v Bratislavě vydal rozhodnutí, ve kterém mi nařídil „zdržet se veřejných prohlášení o žalobci, zejména v tištěných médiích, elektronických médiích, včetně blogů, a na sociálních sítích, zveřejňováním nepravdivých a hodnotících prohlášení, rozsudky a názory, a zdržet se dalšího poškozování dobré pověsti žalobce v jakékoli jiné formě veřejného prohlášení nebo jinými prostředky“,“ vysvětlil Drlička na webu cas.sk.
To je ovšem hodně sporný verdikt, zakázat někomu mluvit o druhém. Dalo by se pochopit, kdyby se paní Šimkovičová domnívala, že ji pan Drlička uráží a zažalovala jej za konkrétní výroky nebo kvůli tomu podala občanskoprávní žalobu. To by bylo v pořádku, ale takové absolutní příkazy jsou podle mého názoru protiústavní.
Listina základních práv a svobod, která je součástí Ústavy Slovenské republiky, jasně uvádí, že „každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jinými formami, jakož i svobodně hledat, přijímat a šířit myšlenky a informace bez ohledu na státní hranice.“ A především, že „cenzura je nepřípustná.“
Drlička podle webu novinky.cz k rozhodnutí soudu ironicky konstatoval, že podobnost se známou postavou z knižní ságy J. K. Rowlingové je „čistě náhodná“. Narážel tak zjevně na jméno Lorda Voldemorta, které hrdinové ságy o Harrym Potterovi mají zakázáno vyslovovat. Rozhodnutí, které vyhovuje návrhu ministryně na předběžné opatření, považuje za nebezpečný precedens a avizuje všechny dostupné právní kroky k jeho zvrácení. Jsem přesvědčen, že pokud je Slovensko právním státem, tak takový nesmysl musí zrušit tamní Ústavní soud, protože se jedná o porušení ústavou zaručených práv.
Ministryně Šimkovičová (nominovaná SNS) je přitom velmi slabou a nekompetentní šéfovou resortu kultury a už kvůli tomu si zaslouží pořádnou porci kritiky. Třeba za chaos v slovenských kulturních institucích, který způsobila svými personálními rošádami.
Nedávno také odcestovala na šestidenní pracovní cestu do USA, ale podle oficiálního programu zabrala její pracovní agenda jen jeden den. Proplatit si nechala letenky do New Yorku, ubytování i pronájem auta na cestování po Orlandu na Floridě, kde pobývá její starší dcera. Za letenky pro ni a její mluvčí Petru Bačinskou zaplatil stát více než 16 tisíc eur (cca 392 000 Kč) a více než dva tisíce eur (cca 49 000 Kč) stálo ubytování ministryně. Slovenská média také popisují, že původně se chtěla Šimkovičová svézt do USA ve vládním speciálu v rámci prezidentské delegace a chtěla si s sebou vzít i svou mladší dceru. Čili paní Šimkovičová si dělá ze státu daňovými poplatníky placenou cestovní kancelář.
Mám dojem, že některým tzv. bojovníkům za svobodu projevu jde ve skutečnosti o umlčení nepohodlných názorů. Včetně jisté zbytečné společnosti, která by se měla spíše přejmenovat na Společnost pro zavedení cenzury. Svoboda projevu v jejich provedení platí pro chválení Ruska a Putina, popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině, pro nadávání na Brusel, výkřiky typu Čaputová je americká ku… atd. Svobodu chceme pro sebe, ale opačné mínění je třeba zakázat za každou cenu. Tomu koneckonců odpovídá i tento skandální rozsudek bratislavského soudu. Svoboda v podání Fica a spol. se ve skutečnosti rovná diktatuře. Celé to nějak připomíná píseň Karla Kryla, „tak zakázali psát a zakázali zpívat.“
Zdroje:
„Jako postava od Rowlingové.“ Soud zakázal divadelníkovi veřejně mluvit o Šimkovičové - Novinky
Drličkovi zakázali vyjadrovať sa o Šimkovičovej, bude konať
Šimkovičová letěla do USA za statisíce, prací strávila den - Novinky
23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhrom... | Aktuálne zn
Jan Ziegler
jan.ziegler@seznam.cz