Šlachtova Přísaha považuje Stačilo a SPD za pseudokoalice a chce je žalovat

Šéf hnutí Přísaha se přidá k žalobě strany Volt na účelovost předvolebních koalic se žádostí o zrušení registrací jejich volebních kandidátek. Robert Šlachta také nabádá voliče, aby volili jeho místo Maláčové ze Stačilo.

Přísaha chce navíc k žalovaným subjektům přidat ještě Piráty, na jejichž kandidátce jsou Zelení, a to je v pořádku. Jedná se o to, že zmíněným nepřiznaným koalicím stačí pětiprocentní hranice odevzdaných hlasů jako jedné straně ke vstupu do Poslanecké sněmovny. U koalic je tomu už podle volebního zákona složitější. Spojení dvou stran vyžaduje minimálně 8% odevzdaných hlasů, tří a více subjektů pak dokonce 11% hlasů. A o to v tomto případě jde.

Spolu kandiduje jako koalice tří stran ODS, TOP09 a KDU ČSL a ke zvolení potřebuje získat 11% hlasů. Stačilo a SPD jsou uskupením čtyř stran, Piráti dvou stran. SPD by s podporou PRO, Trikolory a Svobodných zmíněnou jedenáctiprocentní hranici s velkou pravděpodobností překonala, jenomže Stačilo v žádném případě. To bude rádo, když s bídou přeleze pětiprocentní hranici nutnou k zasednutí v poslaneckých lavicích. Upřímně řečeno, s osmi procenty by měli potíž i Piráti.

Spolu bývá nazýváno účelovým slepencem a nejvíc proti němu kdysi řval vůdce SPD Tomio Okamura. Spolu však otevřeně kandiduje jako koalice tří stran na rozdíl od tří účelových slepenců, které si hrají na jednu partaj. Proč po nich jde Volt mi není známo, důvody Přísahy však mohou být v tom, že společně s SPD a Stačilo cílí na shodné voličské skupiny, a tak by se jí hodilo vyřazení konkurence. Zvláště, když to s Přísahou podle posledních předvolebních průzkumů vypadá bledě a Poslanecká sněmovna se jí vzdaluje. Je jasné, že voliči SPD a Stačilo nedají své hlasy stranám vládní koalice a jako alternativa pro ně připadají v úvahu právě Přísaha nebo Motoristé.

A nyní sám Robert Šlachta potvrdil moji teorii, že se hodlá ucházet o příznivce hnutí Stačilo, když jim vzkázal, aby nevolili Maláčovou, ale jeho. Je jasné, že se mu hodí znejistit „vidlákovy“ voliče, aby je získal pro sebe.

Nicméně podle právníků je nepravděpodobné, že by žaloby na tyto předvolební kandidátky uspěly.

