Slaboch a Putinova loutka Orbán se vzteká kvůli zmrazeným ruským miliardám a to je dobře
Velvyslanci členských zemí Evropské unie podle Ekonomického magazínu schválili právní mechanismus, který předává Evropské komisi mimořádné pravomoci. Ty jí umožní udržet 210 miliard eur v ruských státních aktivech trvale zmrazených – a to až do okamžiku, kdy Moskva ukončí válku proti Ukrajině a zaplatí reparace. Klíčem k celé operaci je článek 122 Smlouvy o fungování EU. Tento nouzový paragraf umožňuje rozhodování kvalifikovanou většinou, nikoli jednomyslně. Viktor Orbán a Robert Fico mohou protestovat, jak chtějí – jejich veto tentokrát neplatí.
To je velmi dobré řešení. Dokud Rusko neukončí agresivní válku proti Ukrajině a nezaplatí jí reparace, zůstanou tyto peníze zmrazené. V tomto případě stačí k souhlasu kvalifikovaná většina členských zemí, jednotná shoda není nutná. Je to tak v pořádku, není důvod, aby malá menšina blokovala většinu. Evidentně je to rozumný mírový návrh, když Rusko ukončí válku a zaplatí způsobenou škodu, dostane své peníze zpět. Taková ta správná zlatá střední cesta, peníze Moskvě nezabavíme, ale dostane je až po splnění daných podmínek.
Premiér Orbán svoji porážku neunesl a vzteká se, jak malé dítě, kterému sebrali jeho oblíbenou hračku. Na sociální síti X napsal: „Dnešním postupem ruší Bruselčané požadavek jednomyslnosti jediným tahem pera, což je zjevně nezákonné. Dnešním rozhodnutím končí právní stát v Evropské unii a evropští lídři se staví nad pravidla. Místo aby Evropská komise chránila dodržování smluv EU, systematicky znásilňuje evropské právo. Dělá to proto, aby pokračovala ve válce na Ukrajině... Tímto je právní stát v Evropské unii nahrazen vládou byrokratů. Jinými slovy, upevnila se bruselská diktatura.“
Skvěle mu odpověděla švédská ministryně financí Elisabeth Svantessonová, která si do něj rýpla ve stylu, když se Orbán takto rozčiluje, děláme to evidentně dobře. Ta mu rovněž na sociální síti X odpověděla: „Podpora Ukrajiny je existenční, nejen pro Ukrajince, ale i pro bezpečnost Evropy jako celku. Švédsko už dlouho prosazuje, abychom zvýšili tlak na Rusko a využili zmrazené ruské prostředky k posílení podpory Ukrajiny. Rozhodnutím o imobilizaci aktiv ruské centrální banky, dokud Rusko nevyplatí válečné reparace, EU učinila další důležitý krok k větší podpoře Ukrajiny a ochraně naší demokracie.“
Tomu nelze nic vytknout. Nechápu, o jaké diktatuře může být řeč, když země EU demokraticky většinou rozhodly, jak rozhodly, a Maďarsko se Slovenskem zůstaly v menšině. Členské státy EU mají asi 512 milionů obyvatel, z toho Maďarsko se Slovenskem dohromady zhruba 15 milionů obyvatel. To vážně není většina! Že by Viktor Orbán neuměl počítat? O jaké demokracii vůbec mluví? Proč mu vadí de facto mírové návrhy? Asi proto, že souhlasí s ruskou agresí proti sousední zemi.
Maďarský premiér se chová jako slaboch a Putinova loutka. Do Moskvy jezdí v hlubokém předklonu, aby přijímal rozkazy od kremelské vrchnosti. Jeho patolízalské chování vůči Rusku tomu odpovídá.
Je ovšem velmi pravděpodobné, a teď budu parafrázovat Františka Palackého, „kdyby nebylo Ukrajiny, museli bychom si ji vymyslet,“ že Viktoru Orbánovi slouží Ukrajina a Brusel jako nástroje k odvádění pozornosti od vážných domácích problémů. K nim patří například masivní korupce, vždyť podle žebříčku Transparency International je Maďarsko nejzkorumpovanější zemí EU. Dále jsou to pochybné rozdělování evropských dotací, které často končí u Orbánových kamarádů, prakticky nulový hospodářský růst nebo špatný stav zdravotnictví a školství. Proto je potřeba upozorňovat na cizinu, která „škodí ubohému maďarskému lidu“.
