Skvělý film Vlny ovládl ovládl novoroční televizní program na celé čáře

Česká televize zařadila do hlavního vysílacího času na Nový rok film Vlny, který pojednává o srpnové okupaci v roce 1968, a dobře udělala. Jak dokazuje statistika webu mediaguru.cz, Vlny získaly největší diváckou přízeň a téměž dvojnásobný náskok před druhou pohádkou Největší dar, kterou na TV NOVA shlédlo 654 tisíc diváků. Z těchto čísel je prokazatelně jasné, že ČT se rozhodla správně, když na Nový rok odvysílala tento výborný film nabízející pohled na události roku 1968 očima tehdejších redaktorů Československého rozhlasu. Nerozhodují názory jednotlivců, ale všech potenciálních diváků a ti dali jasně najevo, že o tento film mají zájem.
Výborný film musí splnit dva zásadní předpoklady, silný příběh a poctivě odvedené filmové řemeslo. Jedno bez druhého nejde. Slabý děj nikoho nezaujme, a stejně tak i chabé výkony herců, špatná kamera atd. Tady se obojí povedlo, vynikající scénář, výborné výkony herců nebo skvělá kamera. Rovněž silný příběh vychází z reality doby, kdy se odehrává, tedy v roce 1968 včetně srpnové sovětské okupace.
Je v něm dokonale předvedeno brutální komunistické zlo. Hlavní hrdina filmu technik Tomáš Havlík v podání Vojtěcha Vodochodského nastoupí na konci roku 1967 do redakce Mezinárodního života Československého rozhlasu v Praze. Je však donucen drsným nátlakem, aby udával své kolegy státní bezpečnosti. Členové této komunistické tajné policie mu vyhrožovali, že jinak dají jeho mladšího bratra, kterého vychovával po smrti rodičů, do dětského domova. Tomáš Havlík podlehl, nicméně v tragických srpnových dnech se zachoval jako statečný člověk.
Nabízí se zásadní otázka, kdo je hlavním viníkem tohoto smutného příběhu a kterou tento film provokuje. Je jím onen „udavač“? Řekl bych, že odpověď není vůbec jednoduchá a často zaměňujeme oběť s viníkem. Hlavními původci zla jsou estébáci, kteří surovými způsoby vydírali lidi a nutili je k hnusným praktikám. Obávám, že jen menšina z nás by se ve stejné situaci jako Tomáš Havlík zachovala statečně a odolala brutálnímu nátlaku. Hlavními viníky jsou zločinní komunisté, kteří provozovali tyto špinavé metody, ne ti, kteří jim podlehli.
Jan Ziegler
Násilník usekl manželce ruce, domácí násilí zažila v Rusku každá třetí žena
„Až bude mrtvola, přijedeme a sepíšeme to,“ tak se staví ruská policie k domácímu násilí. Pokud muž ženu jenom zmlátí, dostane od policistů pouhou pokutu. Putinova říše je nemocnou společností tolerující kruté násilí.
Jan Ziegler
Pouhá nabubřelá slova a tlachání o ničem, to byl projev premiéra Babiše
Prý teď bude sjednocovat národ, tvrdil šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Akorát neřekl, jak to chce udělat. Trochu to připomíná neblahé rudé časy, kdy jsme měli sjednoceni budovat komunismus.
Jan Ziegler
Kristýna Pánková už dvacet let dává Ježíška potřebným dětem
Na začátku byla snaha dělat něco navíc, pomáhat těm, kteří to potřebují a udělat radost nejmenším. A tak se Kristýna Pánková z Dobřichovic rozhodla zapojit do projektu Strom splněných přání.
Jan Ziegler
Ježíšek vadil nacistům i komunistům a proto vyhlásili válku symbolu křesťanských Vánoc
Pravdou je, že hnědí a rudí chápali, že tyto svátky úplně zrušit nemohou a tak se alespoň snažili změnit jejich charakter. Ti první chtěli odstranit Ježíška starogermánskými mýty, ti druzí pro změnu dědou Mrázem.
Jan Ziegler
V Dobřichovicích budou vystaveny pozoruhodné vánoční betlémy
Vánoce bez jesliček zobrazující narození Ježíše Krista si snad ani nelze představit. Letos budou k vidění netradiční betlémy od autora úspěšného i na betlémářské přehlídce v Itálii v Dobřichovicích nedaleko Prahy.
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz