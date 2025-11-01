Skandál! Šéfová Trikolory Majerová vyhrožuje soudcům svlékáním z talárů
Web novinky.cz upozornil na nehorázný přístup strany Trikolora, která má být součástí budoucí vládní koalice, když se jeho předsedkyně Zuzana Majerová jako jediná díky umístění na kandidátce SPD dostala po říjnových volbách do Sněmovny. Tato obskurní partaj nepokrytě ve svém prohlášení na sociální síti X útočí na nezávislost justice.
„Trikolora považuje rozsudek nad učitelkou Martinou Bednářovou za naprosto skandální, neboť zcela popírá ústavou zaručenou svobodu slova. Jsme svědky naprostého selhání justice. Takhle nejedná nezávislá justice, nýbrž justice zcela závislá na politickém režimu, který tu nastolila Fialova vláda. Nezbývá proto než konstatovat, že moc výkonná a moc soudní nás ruku v ruce vrátily zpátky do totality. Autor skandálního znaleckého posudku Jan Šír by měl být okamžitě vyškrtnut ze seznamu soudních znalců a soudci, kteří se na skandálním rozsudku podíleli, by za své naprosté selhání měli být vysvlečeni z talárů. Trikolora pověřuje svoji předsedkyni Zuzanu Majerovou, aby ve věci skandálního rozsudku nad Martinou Bednářovou při první možné příležitosti interpelovala nového ministra spravedlnosti a vyzvala jej, aby k dané věci zaujal stanovisko,“ stojí v prohlášení Trikolory.
To už je opravdu šílené. Útočit na nezávislé soudy a zastrašovat soudce kvůli jejich rozsudkům je návratem do komunistické diktatury. To bývalo zvykem za rudé totality, kdy v padesátých letech vše řídila státní bezpečnost, soudci dostávali rozsudky dopředu a procesy byly zinscenované do posledního detailu. Trikolora svými postoji ohrožuje právní stát i demokracii, když se pokouší diktovat soudcům, jak mají soudit.
Co se týká učitelky Bednářové, tak ta prokazatelně lhala o ruské agresi proti Ukrajině, popírala ruské válečné zločiny a dětem vykládala nesmysly. Její výpověď z práce byla oprávněná. Co se týče trestní odpovědnosti, tak o tom můžeme diskutovat, já ji třeba považuji za přehnanou. Nicméně soudy byly jiného názoru a to je třeba respektovat. Nemůžeme brát vážně pouze ty soudní verdikty, které nám vyhovují, to by nastala anarchie. A ani svoboda projevu z hlediska Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR, není absolutní.
Naštěstí stále u nás platí stále platí Ústava České republiky, která říká jasně, že moc soudní je nezávislá na moci zákonodárné a výkonné. V hlavě 4, Čl. 82 a odstavci (1) se uvádí: „Soudci jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.“ Soudce naštěstí nemohou odvolávat nějaké samozvané uliční výbory, jak by si asi přála Trilkolora, ale pouze kárné senáty se závažných důvodů na základě kárného řízení, přičemž k tomu, aby soudce byl odvolán ze svého postu musí být velmi vážný důvod.
Jestliže Trikolora má důkazy, že proces s učitelkou Bednářovou byl zmanipulován, ať je předloží, v opačném případě, ať mlčí. Tato pochybná partaj svým zastrašováním justice ohrožuje svobodu a demokracii. Její členové volali po svobodě projevu, když patřili k opozici, jakmile však cítí příležitost na vládní angažmá, počínají si ve stylu, vítěz bere vše, vyhrožují lidem s jinými názory, chtěli by za ně zavírat a ohrožují nezávislost justice. Jaksi nechápou, že k demokracii patří i respekt k nezávislé justici a svobodám druhých.
Zdroje:
Trikolora by chtěla svlékat nepohodlné soudce z talárů - Novinky
Trikolora on X: „Rozsudek nad Bednářovou potvrzuje návrat naší země do totality Trikolora považuje rozsudek nad učitelkou Martinou Bednářovou za naprosto skandální, neboť zcela popírá ústavou zaručenou svobodu slova. Jsme svědky naprostého selhání justice. Takhle nejedná nezávislá justice, nýbrž https://t.co/Gso6XoHl2J“ / X
Soud potvrdil podmínku učitelce za ospravedlňování ruských zločinů — ČT24 — Česká televize
1/1993 Sb. Ústava České republiky
https://plus.rozhlas.cz/komunisticka-justice-vedeli-ti-nahore-o-vykonstruovanych-procesech-6517145
Jan Ziegler
Přispět na raketu Ukrajincům není trestné, kdo tvrdí opak, je buď hloupý nebo lže
Údajní příznivci svobody v tom mají těžký chaos, slovy se k ní hlásí, přičemž však zastrašují lidí s jinými názory. K nim patří například poslanec Miroslav Ševčík nebo šéf jakéhosi divného spolku pro ochranu svobody projevu.
Jan Ziegler
Lidé umírali, komunistům to bylo jedno a zapírali ekologickou devastaci severních Čech
Taková další zrůdnost komunistického režimu, který svoji neschopností přivedl některá území, především severní Čechy, do stavu ekologické katastrofy. Životní prostředí bylo prakticky zničené a rudým nezáleželo ani na zdraví dětí.
Jan Ziegler
Brutální zločin: Vraždy členů národního výboru v Babicích asi režírovala komunistická StB
Jednalo se zřejmě o to vyřídit třídní nepřátele z řád sedláků a katolické církve. Nyní papež Lev XIV. beatifikoval dvě nevinné oběti tohoto podlého rudého zločinu – neprávem popravené katolické kněze Václava Drbolu a Jana Bulu.
Jan Ziegler
O bombardování Drážďan požádalo spojence velení Rudé armády
Stále se o tom vedou dohady. Bylo to nutné, nebylo kobercové bombardování Drážďan válečným zločinem? Pravdou je, že saská metropole byla coby důležitým železničním uzlem a sídlem mnoha továren - legitimním cílem útoku.
Jan Ziegler
Vztahy Čechů s Němci jsou výborné, nejlepší v historii
Opravené kostely, obnovené hřbitovy, Češi hrající tenis v Německu a Němci zpívající v českém kostelním sboru v Železné Rudě. Takhle to nyní v šumavském pohraničí funguje a to je moc dobře. Jitření starých ran ničemu neprospívá.
|Další články autora
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená
Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce...
Venezuela žádá v obavách z USA o pomoc Rusko a Čínu. Jsme připraveni, uvedl Kreml
Venezuela se v čase, kdy se v Karibiku shromažďují americké vojenské síly, obrací o pomoc na Rusko,...
Na nádraží v Hodoníně srazil vlak člověka, další je zraněný. Provoz stojí
Provoz na trati mezi Hodonínem a Rohatcem zastavila nehoda na hodonínském nádraží. Vlak tam srazil...
Ukrajinci se pokusili dostat vrtulníkem do Pokrovsku, všichni zahynuli, tvrdí Moskva
Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své...
Na Slovensku jezdí první žandárové. Mohou zastavovat auta i zadržet podezřelé
Na slovenských silnicích se začala objevovat první auta žandárů. Nová bezpečnostní složka navazuje...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 3617
- Celková karma 19,14
- Průměrná čtenost 1722x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz