Šílené Babišovy nápady by zdražily bydlení pro mladé rodiny s dětmi
A může to být ještě horší, pokud by se nesmyslné nápady šéfa hnutí ANO uskutečnily, pak by platilo, ANO, bude hůř. Babišova vláda toho naslibovala hodně, jenomže se ukazuje, že její sliby ve stylu ukončení Fialovy drahoty, byla jen prázdná slova. Andrej Babiš zřejmě už neví kudy kam, rychleji mluví než myslí, a ze zoufalství nabízí zoufalá řešení, která by mimo jiné vedla ke zdražení bytů. Na to by pak nejvíc doplatily mladé rodiny s dětmi, které si kupují svůj první byt, jak na to ve svém komentáři „Babiš poškodí mladé rodiny“ na webu Neviditelný Pes upozornil Michael Pánek.
Premiér nedávno, jak zveřejnil web echo24.cz, navrhl vyšší zdanění investičních bytů a také nastínil, že by bylo možné snížit hranici u sociálních bytů ze 120 m2 na zhruba 60 m2, což by vedlo k tomu, že by se zvýšila jejich DPH z 12% na 21%. To by znamenalo jediné, dostupnost bydlení by se ještě zhoršila. Majitelé investičních bytů by zdražení promítli do nájmů či dalších prodejů, těžko lze věřit tomu, že by si zkrátili svůj zisk a kupující by museli v každém případě za byty platit víc.
Ceny bytů v České republice patří k nejvyšším v Evropě a rostou rychleji než v zemích Evropské unie, jak upozornil web hyponamiru.cz. „Byty v Česku na konci loňského roku zdražovaly výrazně rychleji než unijní průměr. Podle dat Eurostatu šlo o sedmé nejvyšší meziroční tempo růstu cen bytů v celé Evropské unii, což dál zhoršuje dostupnost vlastního bydlení pro české domácnosti. Do hry přitom vstupuje silná poptávka, oživení hypotečního trhu i slabá nabídka nových bytů…Nejnovější data Eurostatu ukazují, že ceny bytů v České republice vzrostly v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 10,4 procenta. Ve srovnání s průměrem Evropské unie, který činil 5,5 procenta, je to výrazně vyšší tempo. Český trh se tak zařadil na sedmé místo v rámci celé EU.“
Ceny bytů v ČR se podle údajů realitymix.cz pohybují v rozmezí od 11 359 254 Kč v Praze po 4 966 505 Kč v Karlovarském kraji.
Úrokové sazby hypoték v srpnu dosáhly rovných pět procent a v září pokračují v růstu k šesti procentům. Kombinace vyšší úrokové sazby a vyšší průměrné hypotéky v srpnu 2026 se podle webu e15.cz zvýšila proti průměrným hodnotám roku 2025 průměrnou měsíční splátku nově poskytnuté hypotéky o 3200 Kč. Průměrná nově poskytnutá hypotéka činila 4,6 milionu korun, byla tak o osm procent vyšší než před rokem.
V každém případě by realizace těchto Babišových nápadů znamenala, že už tak drahé bydlení by bylo ještě dražší. Byty o velikostech kolem šedesáti metrů čtverečních jsou menší, převážně dvoupokojové, a příliš se nehodí pro rodiny s malými dětmi. Snížení hranice sociálních bytů ze 120 m2 na polovinu s následným zvýšením DPH za současné situace pouze vedlo ke zhoršení dostupnosti bydlení. Andrej Babiš evidentně nepřemýšlí o tom, co říká, a to je špatně. Nasliboval něco, co nemůže splnit, a teď neví, jak z toho ven.
Zdroje:
BYDLENÍ: Babiš poškodí mladé rodiny - Neviditelný pes
Babiš zvažuje uvalit vyšší daně na investiční byty a dividendy - Echo24.cz
Statistika nemovitostí - Průměrná cena bytu | RealityMIX
Ceny bytů v Česku rostou rychleji než v EU
Zájemci o vlastní bydlení dostávají další ránu. Hypotéky se znovu prodražují | e15.cz
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