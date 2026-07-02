Sergej Kudaškin už sedm let marně žádá o azyl, v Rusku mu hrozí až 20 let vězení
„Ve své praxi jsem se ještě s ničím takovým nesetkal.“ okomentoval Kudaškinův advokát Vladimír Churcev řízení jeho klienta o udělení právní ochrany, které se bez výsledku vleče už zhruba sedm let. Ministerstvo vnitra ČR na to má ze zákona šest měsíců, které mohou být za určitých podmínek prodlouženy. Hana Malá z odboru komunikace MV mně k tomu poslala krátké vyjádření. „Ministerstvo vnitra se nevyjadřuje k individuálním případům v řízení o mezinárodní ochraně, ostatně ani nemůže s ohledem na mezinárodní právo respektive Ženevskou úmluvu.“
Web ct24.ceskatelevize.cz přitom už přes čtyřmi lety uvedl, že ministerstvo vnitra bude muset znovu posoudit, zda udělí ruskému podnikateli Sergeji Kudaškinovi azyl. Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil předchozí soudní rozhodnutí, která muži mezinárodní ochranu nepřiznávala. Podle NSS se po vojenské invazi Ruska na Ukrajinu nelze spoléhat na diplomatické záruky, ani nelze monitorovat dodržování lidských práv. Od té doby se Kudaškin nedočkal žádného zásadního verdiktu ve své kauze.
Osmačtyřicetiletý Rus Sergej Kudaškin, respektive národností Mordvin, za něhož se sám považuje, žil před útěkem do exilu v hlavním městě Mordvinské autonomní republiky Saransku. Kudaškin je razantním odpůrcem Putinovy hrůzovlády v Rusku, tamní režim označuje za kriminální a mafiánský a stojí na straně Ukrajiny. „Jenom blázen by nepodporoval Ukrajinu napadenou fašistickým Ruskem,“ zdůrazňuje. Za tyto názory mu v Rusku hrozí mnoho let za mřížemi. A to je pravda, protože známý ruský opozičník Vladimir Kara-Murza dostal podle webu ct24.ceskatelevize.cz trest 25 let vězení za kritiku invaze na Ukrajinu. Kudaškin má nyní za partnerku Ukrajinku Nataliji, s níž má dvacetiměsíční dcerku Natalku a jeho družka brzy čeká druhé dítě.
Je lékařem pediatrem, jenomže kvůli bídným platům v s ruském zdravotnictví začal obchodovat s auty a posléze byl ve své původní vlasti trestně stíhán pro podvod. On sám považuje toto obvinění za vykonstruované s tím, že jej v ruské vazbě bili a mučili. „Nic jsem neudělal, oni mi chtěli ukrást moji firmu, můj byznys a celé to na mně ušili,“ tvrdí.
Jestli mluví pravdu, nedokáži posoudit. Už dříve mně však ruský podnikatel Gregory Bubnov v rozhovoru pro Forum24.cz k této problematice řekl. „Funguje to tak, že za vámi přijde Putinův kamarád a řekne, ty máš dobrý byznys, tak já si ho vezmu. Navrhne vám nějakou směšnou cenu, za kterou koupí vaši firmu. A nemáte šanci to odmítnout. Pokud to uděláte, tak si na vás vymyslí nějaký trestný čin, často to bývají podvody nebo daňové úniky. K těmto Putinovým kamarádům patří jeho oligarchové, policisté, soudci, prokurátoři a důstojníci FSB. Podnikání v Rusku je velmi nebezpečnou činností.“ Gregory Bubnov nebyl v Rusku trestně stíhán. Před tamními mafiánskými praktikami však raději přesídlil do ČR a Sergeje Kudaškina nezná. Potvrdil však, že takové špinavé metody Putinovi stoupenci běžně používají. Je známou skutečností, že ruská justice postupuje podle rozkazů z Kremlu a vymahatelnost práva je v Rusku na nízké úrovni. Rozsudky ruských soudů proto nelze brát vážně.
Na webu mv.gov.cz je napsáno: „Ministerstvo (vnitra) udělí cizinci azyl dle § 12 zákona o azylu, bude-li v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že cizinec je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.“
Je jasné, že Sergeji Kudaškinovi by v Rusku hrozily perzekuce a dlouholetý kriminál za jeho přesvědčení. Jak uvedl web novinky,cz, podobně je na tom devětadvacetiletá Anna P., která přišla před sedmi lety do Česka pracovat jako zdravotní sestra z Ruska. Naučila se česky, našla si zaměstnání, vybudovala si vztahy a stala se součástí společnosti. Přesto nyní čelí nejisté budoucnosti, protože neví, zda ji české úřady dovolí v zemi nadále zůstat. Návrat do Ruska přitom pro ni nepředstavuje pouze administrativní otázku, ale především otázku osobní bezpečnosti, protože je rovněž zásadní odpůrkyní Putinova režimu.
Obecně musí platit zásada, že Česká republika nemůže vydávat lidi do zemí, kde jim hrozí perzekuce a nemají šanci na spravedlivý proces. K takovým patří i Ruská federace. Proto by Sergeji Kudaškinovi, Anně P. a dalším takovým měla poskytnout právní ochranu před tamním zločinným režimem. V žádném případě je nesmí deportovat zpátky do Ruska!
Zdroje:
Vnitro musí znovu posoudit žádost Rusa Kudaškina o azyl. Ve vlasti je viněn z podvodu — ČT24 — Česká televize
Rus Kudaškin držený přes dva roky ve vazbě dostane od české vlády dvanáct tisíc eur - Česká justice
Gregory Bubnov: Ruský stát je jedna velká mafie ve... | FORUM 24
▶ Ruský opozičník Kara-Murza skončil na samotce, Kreml tvrdě potírá odpor — ČT24 — Česká televize
Žije a pracuje v Česku už sedm let. Mladá Ruska denně čelí obavám, že nebude moci v zemi zůstat - Novinky
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