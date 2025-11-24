Senioři by platili za pobyt v domovech seniorů i z prodeje nemovitostí
V některých případech by se pobyt v sociálních ústavech hradil i z prodejů nemovitostí. „Není možné, abych zdědil po svých rodičích dům, a potom je strčil do domova na náklady státu,“ řekl Aleš Juchelka. Tuto zprávu přinesl web novinky.cz s odvoláním na Denik N. Pan Juchelka sice později svůj výrok zmírnil s tím, že na oficiální úrovni nic takového nezaznělo, jenomže podle mého názoru má pravdu. Posuzuji záležitosti věcně, nikoliv ideologicky nebo podle toho, kdo s ní přijde. A tato myšlenka hnutí ANO se mi zdá správná. Nejdřív je třeba využít všech domácích zdrojů a teprve potom by bylo možné žádat o pomoc stát.
Takhle to přitom funguje v Německu. Pobyt německého důchodce v domovech pro seniory vychází na tři až pět tisíc euro měsíčně, což na německé poměry není zanedbatelná suma.
Náklady na pobyt si musí lidé a jejich rodiny platit ze svého. Pokud úspory, důchodové připojištění, životní pojistky či cenné papíry na pobyt v zařízení nestačí, může být rodina nucena například prodat seniorův dům. Tuto povinnost mají i lidé s průměrnými nebo nízkými příjmy.
Tento přístup se mně zdá naprosto normální a morální. Sám vlastním nemovitost v hodnotě řádově milionů korun a naplánované to mám tak, že kdybych v budoucnu potřeboval ze zdravotních důvodů nějakou speciální pomoc, tak bych ji prodal a z těchto peněz si ji platil. To považuji za přirozené a vůbec by mne nenapadlo, že bych v takové situaci žebral o peníze od státu. Stát musí začít pomáhat teprve tehdy, když už není jiná možnost. Syslit si dům či byt po rodičích za miliony korun a přitom žádat o státní peníze na jejich sociální podporu mně připadá vypočítavé a čecháčkovské – parazitování na úkor druhých.
